Украинцы срывают российские флаги, установленные оккупантами к 9 мая в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные срывают флаги России, которыми захватчики "украсили" город накануне 9 мая.
Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты обвешивают Мариуполь флагами РФ ко Дню победы. Мариупольцы их срывают. В частности, на днях такой случай зафиксирован в центральной части города", - говорится в сообщении.
Оккупационные коммунальные службы оперативно восстанавливают флаги, однако инциденты демонстрируют отношение местного населения к российскому присутствию.
В горсовете отметили, что "телевизионная картинка" с массовой поддержкой России не соответствует реальности: именно под флагом РФ город был атакован, разрушен и лишен десятков тысяч жизней мирных жителей.
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схоже Вам це не дуже подобається, особливо те, що це ще й досі є Україна. 🤓🙁
Вместе решили выпить пол литра.
Столик штабною картой накрыли,
Водку и шнапс по стаканам разлили.
Молотов был там и был Рибентроп -
Это шестерки, после них хоть потоп.
- Ну, за здоровье, мой друг фашистяка!
- Alles dir gut, lieder ****** komunyaka!
Время за пьянкой прошло незаметно,
Молотов спит, Рибентроп в туалете.
Ладно, хорош на сегодня нам пить,
Нам еще мир пополам разделить!
Гитлер сказал: "Ich wuensche die Polska".
Сталин ворнякает: "Мне нужно больше!"
- Nehmen Sie bitte Transbaltik und Finnen.
- И Бессарабию тоже в корзину!
Пьянке конец. Войска введены.
Вот и начало ужасной войны...
Но у войны мог другой быть итог,
Если бы сталин Польше помог.
Нет! Положить миллионы людей
Ради бредовых кремлевских идей.
Годы прошли... Ну, и кто победил?
Это поймет даже полный дебил:
Стань лицом к Северу, в стороны глянь -
Слева ser gut, ну а справа - все дрянь.
Время идет... И что изменилось?
Есть новый гитлер, страна есть дебилов.
Карлик плешивый - главный дебил,
Подлостью власть он в стране захватил.
Кнопкою красной пугает бандит.
Жми, эта рухлядь уже не взлетит.
Ну а взлетит - на москву упадет.
Скажет спасибо за это народ.