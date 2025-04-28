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Новости 9 мая в России
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Украинцы срывают российские флаги, установленные оккупантами к 9 мая в Мариуполе

рф

Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные срывают флаги России, которыми захватчики "украсили" город накануне 9 мая.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты обвешивают Мариуполь флагами РФ ко Дню победы. Мариупольцы их срывают. В частности, на днях такой случай зафиксирован в центральной части города", - говорится в сообщении.

Оккупационные коммунальные службы оперативно восстанавливают флаги, однако инциденты демонстрируют отношение местного населения к российскому присутствию.

В горсовете отметили, что "телевизионная картинка" с массовой поддержкой России не соответствует реальности: именно под флагом РФ город был атакован, разрушен и лишен десятков тысяч жизней мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На параде в Москве будут маршировать военные преступники, - МИД призывает не ехать к Путину на 9 мая

Автор: 

День Победы (1212) Мариуполь (5713) россия (95591) флаг (934) Донецкая область (9684) Мариупольский район (29)


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Топ комментарии
+8
Невідомим-респект...
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28.04.2025 11:40
+2
Рада явно не в Маріуполі, але )(уйлопрапори зривали маріупольці.
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28.04.2025 12:02
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Невідомим-респект...
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28.04.2025 11:40 Ответить
а чому не "повага"?
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28.04.2025 12:24 Ответить
Рада явно не в Маріуполі, але )(уйлопрапори зривали маріупольці.
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28.04.2025 12:02 Ответить
"Окупаційні комунальні служби оперативно відновлюють прапори..... "
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28.04.2025 12:03 Ответить
А скільки грошей отримає "міська рада українського Маріуполя" з бюджету, вона не повідомила?
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28.04.2025 12:26 Ответить
Маріуполь розташований на півдні Донецької області України і ніхто не відміняв Міські Ради, як і на всіх окупованих територіях.
схоже Вам це не дуже подобається, особливо те, що це ще й досі є Україна. 🤓🙁
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28.04.2025 12:38 Ответить
Дедушка сталин и дедушка гитлер
Вместе решили выпить пол литра.
Столик штабною картой накрыли,
Водку и шнапс по стаканам разлили.
Молотов был там и был Рибентроп -
Это шестерки, после них хоть потоп.
- Ну, за здоровье, мой друг фашистяка!
- Alles dir gut, lieder ****** komunyaka!
Время за пьянкой прошло незаметно,
Молотов спит, Рибентроп в туалете.
Ладно, хорош на сегодня нам пить,
Нам еще мир пополам разделить!
Гитлер сказал: "Ich wuensche die Polska".
Сталин ворнякает: "Мне нужно больше!"
- Nehmen Sie bitte Transbaltik und Finnen.
- И Бессарабию тоже в корзину!
Пьянке конец. Войска введены.
Вот и начало ужасной войны...
Но у войны мог другой быть итог,
Если бы сталин Польше помог.
Нет! Положить миллионы людей
Ради бредовых кремлевских идей.
Годы прошли... Ну, и кто победил?
Это поймет даже полный дебил:
Стань лицом к Северу, в стороны глянь -
Слева ser gut, ну а справа - все дрянь.
Время идет... И что изменилось?
Есть новый гитлер, страна есть дебилов.
Карлик плешивый - главный дебил,
Подлостью власть он в стране захватил.
Кнопкою красной пугает бандит.
Жми, эта рухлядь уже не взлетит.
Ну а взлетит - на москву упадет.
Скажет спасибо за это народ.
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28.04.2025 13:38 Ответить
 
 