Украинцы срывают российские флаги, установленные оккупантами к 9 мая в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные срывают флаги России, которыми захватчики "украсили" город накануне 9 мая.

Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты обвешивают Мариуполь флагами РФ ко Дню победы. Мариупольцы их срывают. В частности, на днях такой случай зафиксирован в центральной части города", - говорится в сообщении.

Оккупационные коммунальные службы оперативно восстанавливают флаги, однако инциденты демонстрируют отношение местного населения к российскому присутствию.

В горсовете отметили, что "телевизионная картинка" с массовой поддержкой России не соответствует реальности: именно под флагом РФ город был атакован, разрушен и лишен десятков тысяч жизней мирных жителей.

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