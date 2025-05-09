Український прапор майорить над російським селом Горналь на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований український прапор над російським селом Горналь на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони, а прапор встановлено на вежі зв'язку.

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"9 травня у центрі населеного пункту Горналь, що в Курській області, майорить український прапор. Наразі населений пункт перебуває під контролем підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у коментарі до відео.

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