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Український прапор майорить над російським селом Горналь на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований український прапор над російським селом Горналь на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони, а прапор встановлено на вежі зв'язку.

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"9 травня у центрі населеного пункту Горналь, що в Курській області, майорить український прапор. Наразі населений пункт перебуває під контролем підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у коментарі до відео.

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росія (65442) прапор (485) ЗСУ (7598)


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09.05.2025 13:57 Відповісти
Останнє село на курщині, яке знаходиться частково під контролем ЗСУ, а частково в "сірій зоні". Тут є чим пишатися.
Цікаво, а як прапори висять в українських Журавці, Новенькому, Басівці, Веселівці?
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09.05.2025 14:10 Відповісти
 
 