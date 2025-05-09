Украинский флаг развевается над российским селом Горналь на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен украинский флаг над российским селом Горналь на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны, а флаг установлен на башне связи.

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"9 мая в центре населенного пункта Горналь, что в Курской области, развевается украинский флаг. Сейчас населенный пункт находится под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в комментарии к видео.

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