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Украинский флаг развевается над российским селом Горналь на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен украинский флаг над российским селом Горналь на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны, а флаг установлен на башне связи.

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"9 мая в центре населенного пункта Горналь, что в Курской области, развевается украинский флаг. Сейчас населенный пункт находится под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

россия (95725) флаг (937) ВСУ (6634)


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Топ комментарии
+10
Слава Україні !
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09.05.2025 13:57
+9
Останнє село на курщині, яке знаходиться частково під контролем ЗСУ, а частково в "сірій зоні". Тут є чим пишатися.
Цікаво, а як прапори висять в українських Журавці, Новенькому, Басівці, Веселівці?
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09.05.2025 14:10
+2
А де суджа? Що тепер наш найвеличніший обмінювати буде?
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09.05.2025 14:13
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Слава Україні !
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09.05.2025 13:57 Ответить
Останнє село на курщині, яке знаходиться частково під контролем ЗСУ, а частково в "сірій зоні". Тут є чим пишатися.
Цікаво, а як прапори висять в українських Журавці, Новенькому, Басівці, Веселівці?
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09.05.2025 14:10 Ответить
ідемо поплачемо. а може краще наїмося хробачків?
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09.05.2025 14:44 Ответить
Краще будемо веселитися, тим більш є такий чудовий привід і в загалі в нас все потужно покращується.
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09.05.2025 14:48 Ответить
иди ***** с окна прыгни потужно. в украине станет воздух чище,менше вереску тужливого буде так точно.поскавчи мурло за лиху долю.
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09.05.2025 15:18 Ответить
Це ти на якій мові пишеш - козломалороскій?
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09.05.2025 15:33 Ответить
Вам кацапским підарасам кругом підари мерещаться. Ти кацапопідар не дрищі даром, набери в рота гівна і плюйся.
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09.05.2025 15:34 Ответить
Кацап якщо тИ вже ********** обов'язково сходи на ***.
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09.05.2025 15:38 Ответить
Смачного.
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09.05.2025 14:58 Ответить
А де суджа? Що тепер наш найвеличніший обмінювати буде?
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09.05.2025 14:13 Ответить
Це круто!!!! Що далі???
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09.05.2025 14:52 Ответить
шо приємно - те рашіське село приблизно таке ж роз**бане, як рашня зробила українські села на сході. Не знаю, хто проводив дизайн - наші чи їхні, але правильно, ібо нефіг
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09.05.2025 15:53 Ответить
 
 