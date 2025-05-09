В Польше установили двухметровую антивоенную скульптуру "Х#йло". ВИДЕО
В Польше установили двухметровую антивоенную скульптуру "Х#йло" литовского художника Мартинаса Гаубаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, презентацию своей работы автор провел в рамках выставки, которая проводится на территории кладбища-мавзолея советских солдат.
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Треба було в натуральний розмір, але щоб бачили здалеку - насадити на черенок від лопати.
Респектище литовскому скульптору !!!!!
на 90% у 2Світовій війні винен червоний комуно-нацист йоська сталін джунгашвілі) та його червона комуно-нацистька банда молотових , берій, калініних, жукових, кагановичів і тд.тп. !!! червоножопі комуно-нацисти, більшовики ч-леніна, сталіна що прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту 25-26.10.1917 року в санкт ч-ленінграді, з 1918 по 1922 рік окупували УНР, країни Кавказу, Центральної Азії на організували довбаний совок, з 1918 по 1939 рік тільки в окупованій ними Україні (урср) організували два Голодомори геноциди, а ще були репресії, депортації, гулаги, трійки нквд !!! В 1933 році червоні нацисти привели до влади коричневого нациста Адіка, допомогли йому побудувати 3Райх, разом ділили суверену Польщу, Європу і світ, розпочавши 2 Світову війну, окупувавши половину Польщі, країни Балтії, 20% Фінляндії та Румунії !!! Потім в листопаді 1940 року червоний нацист йоська захотів більшого - перегляду пакту "молотова-рібентропа" - хотів усю Румунію, Болгарію, Фінляндію, європецську частину Туретчини зі Стамбулом (Константинополем) негайно, а після спільної "пабеди" 3Рейху, срср і союзників над "англо-саксами" під червону окупацію усі британсткі колонії в південно-східній Азії, від ******** Лівпну, Сирії, Ізраєлю до Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі !! Адік відмовив, тому йоська готувався напасти на Адіка, Адік вдарив пешим, розпочалася німецько-совіцька війна яку кацапи називають чомусь міфічно "вов" ...
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!