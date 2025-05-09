У Польщі встановили двометрову антивоєнну скульптуру "Х#йло". ВIДЕО

У Польщі встановили двометрову антивоєнну скульптуру "Х#йло" литовського митця Мартинаса Гаубаса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, презентацію своєї роботи автор провів у рамках виставки, яку проводять на території цвинтаря-мавзолея радянських солдатів.

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