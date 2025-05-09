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У Польщі встановили двометрову антивоєнну скульптуру "Х#йло". ВIДЕО

У Польщі встановили двометрову антивоєнну скульптуру "Х#йло" литовського митця Мартинаса Гаубаса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, презентацію своєї роботи автор провів у рамках виставки, яку проводять на території цвинтаря-мавзолея радянських солдатів.

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Автор: 

мистецтво (137) Литва (2418) Польща (8539) путін володимир (23900)


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Топ коментарі
+28
Офигенный троллинг ублюдка!!
Респектище литовскому скульптору !!!!!
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09.05.2025 12:02
+14
На параді є оригінал)
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09.05.2025 12:04
+11
Як вилитий
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09.05.2025 12:07
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А чому ж двометрову - коли х**ло півтора метри у прижку?

Треба було в натуральний розмір, але щоб бачили здалеку - насадити на черенок від лопати.
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09.05.2025 12:00 Відповісти
Там есть табличка с указанием масштаба 2:1
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09.05.2025 13:27 Відповісти
Кінський?
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09.05.2025 12:00 Відповісти
В Каунасі.
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09.05.2025 12:01 Відповісти
Це Варшава.
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09.05.2025 12:48 Відповісти
Дякую) Треба було здати в оренду пуйлу, щоб на параді показав)
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09.05.2025 12:02 Відповісти
На параді є оригінал)
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09.05.2025 12:04 Відповісти
Офигенный троллинг ублюдка!!
Респектище литовскому скульптору !!!!!
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09.05.2025 12:02 Відповісти
валізку слід було доробити із відповідним амбре
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09.05.2025 12:02 Відповісти
Як вилитий
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09.05.2025 12:07 Відповісти
Шедевр
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09.05.2025 12:08 Відповісти
Поляки молодці.
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09.05.2025 12:09 Відповісти
Краще ніж оригінал.
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09.05.2025 12:16 Відповісти
Відправити ракетою на червону площадь,для прийняття парада.
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09.05.2025 12:28 Відповісти
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09.05.2025 12:31 Відповісти
ищо адин двайник.
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09.05.2025 12:35 Відповісти
Супер !!! саме такого памʼятника )9уйло достойне !!!
на 90% у 2Світовій війні винен червоний комуно-нацист йоська сталін джунгашвілі) та його червона комуно-нацистька банда молотових , берій, калініних, жукових, кагановичів і тд.тп. !!! червоножопі комуно-нацисти, більшовики ч-леніна, сталіна що прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту 25-26.10.1917 року в санкт ч-ленінграді, з 1918 по 1922 рік окупували УНР, країни Кавказу, Центральної Азії на організували довбаний совок, з 1918 по 1939 рік тільки в окупованій ними Україні (урср) організували два Голодомори геноциди, а ще були репресії, депортації, гулаги, трійки нквд !!! В 1933 році червоні нацисти привели до влади коричневого нациста Адіка, допомогли йому побудувати 3Райх, разом ділили суверену Польщу, Європу і світ, розпочавши 2 Світову війну, окупувавши половину Польщі, країни Балтії, 20% Фінляндії та Румунії !!! Потім в листопаді 1940 року червоний нацист йоська захотів більшого - перегляду пакту "молотова-рібентропа" - хотів усю Румунію, Болгарію, Фінляндію, європецську частину Туретчини зі Стамбулом (Константинополем) негайно, а після спільної "пабеди" 3Рейху, срср і союзників над "англо-саксами" під червону окупацію усі британсткі колонії в південно-східній Азії, від ******** Лівпну, Сирії, Ізраєлю до Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі !! Адік відмовив, тому йоська готувався напасти на Адіка, Адік вдарив пешим, розпочалася німецько-совіцька війна яку кацапи називають чомусь міфічно "вов" ...
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
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09.05.2025 12:36 Відповісти
Круто
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09.05.2025 12:39 Відповісти
Путя Кабиздох!
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09.05.2025 13:05 Відповісти
Литовцы жгут. Есть видео где другой литовец испражняется на братскую могилу в Курвской волости, когда ЗСУ зашли туда.
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09.05.2025 13:28 Відповісти
та, а шо, похож )))))) Красунчики! Автору респект за вишуканий креатив!
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09.05.2025 13:40 Відповісти
"царь и великий кнезе всея рф.." ))) дожилося *****, що про нього такі пісні як путін-***** та такі скульптури у світі встановлюють. О це *** вЯлічіє, просто захмарне! )))
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09.05.2025 13:46 Відповісти
 
 