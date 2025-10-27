Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі. ФОТО

Із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.

Про це у соцмережі X повідомив посол Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п'ятий акт публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року", - зазначив дипломат.

Посол також звернувся до поліції та МЗС Польщі з проханням вжити відповідних заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.

"Законодавство Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року за наругу над національним прапором", - додав він.

Інциденти з прапорами України в Польщі

Відомо, що у травні 2025 року проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії.

У червні поліція Польщі розшукувала невідомого, який зривав українські прапори з будинків у Кракові.

