Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі. ФОТО

Із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.

Про це у соцмережі X повідомив посол Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п'ятий акт публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року", - зазначив дипломат.

Прапор України зірвали з консульства у Польщі

Також дивіться: Проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії: поліція розслідує. ВIДЕО

Посол також звернувся до поліції та МЗС Польщі з проханням вжити відповідних заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.

"Законодавство Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року за наругу над національним прапором", - додав він.

Інциденти з прапорами України в Польщі

Відомо, що у травні 2025 року проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії.

У червні поліція Польщі розшукувала невідомого, який зривав українські прапори з будинків у Кракові.

Прапор України зірвали з консульства у Польщі
Прапор України зірвали з консульства у Польщі

Боднар Василь (166) Польща (9119) посольство (965) прапор (507)
Московські агенти з фсб, «баширов-петров», в Польщі то дрони запускають, то прапор України зривають, як у себе на мордовії ???
27.10.2025 12:09 Відповісти
А зловлять, то буде 17 річний українець дуже втомлений від війни, чи якийсь бульбашо-кацап за півлітру куплений...
27.10.2025 12:10 Відповісти
Якщо камера знімає, то чому невідомі? У масках, чи що?
27.10.2025 12:14 Відповісти
Нє, вони ще й позували на камеру...
показати весь коментар
27.10.2025 13:11 Відповісти
В последнее время почти все украинские видео Ютуба с Польши забиты комментариями польских спердолянтов.
27.10.2025 12:13 Відповісти
ШІ згенерує, що хочеш, в любих кількостях, будь якою мовою.
показати весь коментар
27.10.2025 12:38 Відповісти
Почитайте коментарі. Люди ніколи не повірять що брати поляки не ******* українців. Це самі українці зривають українські прапори. А в iнтернеті це все ШІ.
27.10.2025 12:45 Відповісти
Провокація рашки
27.10.2025 13:12 Відповісти
Самі працівники консульства його й зняли!
Згадаймо, як поляки висипали на шпали Українське зерно, чинили затори на кордонах!
Вони потайки вже давно топлять за москалів!
27.10.2025 13:27 Відповісти
Заборонити розкопки, поки не вирішать питання з консульством
27.10.2025 13:37 Відповісти
 
 