Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі. ФОТО
Із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.
Про це у соцмережі X повідомив посол Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п'ятий акт публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року", - зазначив дипломат.
Посол також звернувся до поліції та МЗС Польщі з проханням вжити відповідних заходів для пошуку винних та притягнення їх до відповідальності.
"Законодавство Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року за наругу над національним прапором", - додав він.
Інциденти з прапорами України в Польщі
Відомо, що у травні 2025 року проросійський кандидат у президенти Польщі Браун зірвав прапор України з мерії.
У червні поліція Польщі розшукувала невідомого, який зривав українські прапори з будинків у Кракові.
Якби у наших вистачало бажання, робили б те саме, там само, польською мовою.
Згадаймо, як поляки висипали на шпали Українське зерно, чинили затори на кордонах!
Вони потайки вже давно топлять за москалів!