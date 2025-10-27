56% поляків не бачать шансів на поліпшення відносин Навроцького й Зеленського. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян Польщі не вірять, що між польським президентом Каролем Навроцьким і його українським колегою Володимиром Зеленським можуть бути налагоджені добрі відносини.

Про це свідчить нове опитування United Surveys, проведене на замовлення порталу Wirtualna Polska, передає Цензор.НЕТ.

Скільки поляків вірить у покращення відносин

На запитання "Чи вважаєте ви, що президент Кароль Навроцький налагодить добрі відносини з президентом України Володимиром Зеленським?" лише 0,1% респондентів відповіли "однозначно так", а 27,3% – "радше так".

Таким чином, що всього лише 27,4% опитаних поляків сподіваються на успішне налагодження відносин між лідерами двох країн.

Більшість поляків іншої думки

Натомість 47% опитаних обрали відповідь "радше ні", а ще 9,3% – "однозначно ні", тобто 56,3% поляків не бачать шансів на поліпшення.

Майже кожен шостий респондент (16,3%) не зміг дати однозначної відповіді.

Серед виборців урядової коаліції Польщі лише 22% вважають, що відносини між Навроцьким і Зеленським будуть хорошими, тоді як 61% вважають навпаки.

Трохи більш оптимістично до цього питання ставляться виборці правої опозиції: 36% радше вірять у хороші відносини, а 50% скептично налаштовані.

