УКР
Новини
1 212 10

56% поляків не бачать шансів на поліпшення відносин Навроцького й Зеленського. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян Польщі не вірять, що між польським президентом Каролем Навроцьким і його українським колегою Володимиром Зеленським можуть бути налагоджені добрі відносини.

Про це свідчить нове опитування United Surveys, проведене на замовлення порталу Wirtualna Polska, передає Цензор.НЕТ.

Скільки поляків вірить у покращення відносин

На запитання "Чи вважаєте ви, що президент Кароль Навроцький налагодить добрі відносини з президентом України Володимиром Зеленським?" лише 0,1% респондентів відповіли "однозначно так", а 27,3% – "радше так".

Таким чином, що всього лише 27,4% опитаних поляків сподіваються на успішне налагодження відносин між лідерами двох країн.

Більшість поляків іншої думки 

Натомість 47% опитаних обрали відповідь "радше ні", а ще 9,3% – "однозначно ні", тобто 56,3% поляків не бачать шансів на поліпшення.

Майже кожен шостий респондент (16,3%) не зміг дати однозначної відповіді.

Відносини Навроцького й Зеленського: як оцінюють поляки

Серед виборців урядової коаліції Польщі лише 22% вважають, що відносини між Навроцьким і Зеленським будуть хорошими, тоді як 61% вважають навпаки.

Трохи більш оптимістично до цього питання ставляться виборці правої опозиції: 36% радше вірять у хороші відносини, а 50% скептично налаштовані.

Зеленський Володимир (25969) опитування (2094) Польща (9119) Навроцький Кароль (81)
та Оманську Гниду навіть адекватний Дуда послав

..а проруснява прокладка навроцький на ішака сцяти буде
показати весь коментар
27.10.2025 17:24 Відповісти
адекватний Дуда - це той, який в декількох прямих ефірах істерив що його навіть своя партія критикувала за прояви неадекватної поведінки?
показати весь коментар
27.10.2025 18:15 Відповісти
Спочатку обрали українофоба президентом, тепер гадають чи буде він підтримувати добросусідські відносини з Україною, чи ні. Дуже "цікава" історія.
показати весь коментар
27.10.2025 17:26 Відповісти
а Оманська Гнида не українофоб по факту поточного стану України за 6 років одноосібного правління ?
показати весь коментар
27.10.2025 17:31 Відповісти
питання риторичне якщо що
показати весь коментар
27.10.2025 17:33 Відповісти
Старий, тобі б заспокійливе попити, бо щось ти дуже збуджений.
показати весь коментар
27.10.2025 18:02 Відповісти
розкажіть нам про 73% "какая разніца"
показати весь коментар
27.10.2025 17:38 Відповісти
90% українців не бачать шансів на поліпшення відносин українського народу і Зеленського
показати весь коментар
27.10.2025 17:29 Відповісти
90% українців ніколи не погодяться на те щоб проклинати ОУН-УПА і прославляти Армію Крайову і нізащо не погодяться що пам"ятники С.А.Бандері,Р.Й.Шухевичу та іншим українським героям міняти на пам"ятники Пілсудському,Ридз-Смігли,Перацькому та осадникам!
показати весь коментар
27.10.2025 17:37 Відповісти
Та до чого тут зе, лях ненавидить українську націю, а не якогось поодиноко єврея.
показати весь коментар
27.10.2025 17:50 Відповісти
 
 