Польщі запропонували кілька дат візиту Навроцького до Києва, - посол Боднар
Україна запропонувала Польщі декілька дат візиту лідера Навроцького до України. Негативної відповіді не чули.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.
За словами дипломата, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, та жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії польського лідера.
"Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", - сказав Боднар, додавши, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким такого візиту в Україну.
Посол назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.
Візит Навроцького
Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.
