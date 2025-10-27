УКР
Польщі запропонували кілька дат візиту Навроцького до Києва, - посол Боднар

Візит Навроцького до України. Що каже посол?

Україна запропонувала Польщі декілька дат візиту лідера Навроцького до України. Негативної відповіді не чули.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Керівник відділу міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що очна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і польським лідером Каролем Навроцьким можлива, якщо український президент приїде до Варшави.

Читайте: У Навроцького заявили, що критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"

За словами дипломата, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, та жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії польського лідера.

"Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", - сказав Боднар, додавши, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким такого візиту в Україну.

Посол назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Читайте: Навроцький: Зроблю все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати

Візит Навроцького

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Яка мєєєрзость!
показати весь коментар
27.10.2025 15:55 Відповісти
Цей найже пропарашний некрофіл шо тут буде робити? Копирсатись у кістках та танцювати на труні?
показати весь коментар
27.10.2025 15:58 Відповісти
 
 