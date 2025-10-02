У Навроцького заявили, що критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"

Речник польського президента Рафал Лескевич заявив, що засудження законопроєкту, яким пропонують прирівняти діяльність ОУН(б) та УПА до нацизму й комунізму, з боку українських істориків є "виконанням сценарію Кремля".

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, вже 88 представників української історичної спільноти підписали відкрите звернення проти президентського законопроєкту Польщі. У документі наголошувалося, що національно-визвольна діяльність УПА та ОУН(б) не може бути прирівняна до практик тоталітарних режимів, проти яких українські повстанці і боролися.

Натомість речник президента Лескевич заявив, що такий спротив - це "розпалювання кризи у відносинах між Польщею та Україною на руку Москві". Він наполягає, що законопроєкт має на меті "боротьбу з російською дезінформацією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі пропонує збільшити термін проживання в країні для отримання громадянства до 10 років

Також Лескевич висловив тезу, що УПА з 1943 року здійснювала масові вбивства поляків, і навів цифру у 120 тисяч жертв. Він порівняв це з українськими ініціативами щодо розслідування злочинів Армії Крайової, заявивши, що йдеться про близько тисячі загиблих українців.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Понад 40 представників української історичної спільноти відреагували заявою щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!