У Навроцького заявили, що критика законопроєкту про УПА - "виконання сценарію Кремля"

Речник польського президента Рафал Лескевич заявив, що засудження законопроєкту, яким пропонують прирівняти діяльність ОУН(б) та УПА до нацизму й комунізму, з боку українських істориків є "виконанням сценарію Кремля".

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, вже 88 представників української історичної спільноти підписали відкрите звернення проти президентського законопроєкту Польщі. У документі наголошувалося, що національно-визвольна діяльність УПА та ОУН(б) не може бути прирівняна до практик тоталітарних режимів, проти яких українські повстанці і боролися.

Натомість речник президента Лескевич заявив, що такий спротив - це "розпалювання кризи у відносинах між Польщею та Україною на руку Москві". Він наполягає, що законопроєкт має на меті "боротьбу з російською дезінформацією".

Також Лескевич висловив тезу, що УПА з 1943 року здійснювала масові вбивства поляків, і навів цифру у 120 тисяч жертв. Він порівняв це з українськими ініціативами щодо розслідування злочинів Армії Крайової, заявивши, що йдеться про близько тисячі загиблих українців.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Понад 40 представників української історичної спільноти відреагували заявою щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Топ коментарі
+19
Цей законопроект і є рукою Кремля, а не навпаки
02.10.2025 17:22 Відповісти
+14
Скорійш отой законопрєкт Навроцького є виконанням завдання Кремля.
02.10.2025 17:35 Відповісти
+11
Цей навроцкій ще дірніший ніж я думав
02.10.2025 17:26 Відповісти
Понад 40 представників української історичної спільноти виступили з заявою про намагання Навроцького засудити діяльність УПА та ОУН(б). Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В'ятрович Володимир, кандидат історичних наук.
Ці всі підписанти даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
02.10.2025 17:37 Відповісти
Gal

ВОЛИНЬ: ЗЕМЛЯ БЕЗ СПОКОЮ...
«Бандеровцы резали поляков!» - кричить черговий коментатор в TikTok, Twitter - X, чи ще десь.
А теперь сядь, видихни. І слухай, що було до того, як хтось когось почав різати.
Бо коли обрізаєш історію до одного 1943 року - ти не аналізуєш, ти працюєш на кремль.

ХТО ЖИВ НА ВОЛИНІ?
Волинь - це серце української землі.
Полісся, між Бугом і Случчю.
Там не було ні королівських замків, ні шляхетських маєтків. Там були хати.
Були Селяни. Русини. Малороси.
УКРАЇНЦІ!
Які жили на своїй землі з діда-прадіда.
Але з 1921 року Волинь - це вже Польща.
Не тому, що так історично, а тому, що Польща виграла радянсько-польську війну - і совєти подарували їй Західну Україну.
Для розуміння
За польським же переписом 1931 року, у Волинському воєводстві українці становили понад 68% населення, поляки - близько 17%, євреї - майже 10%, німці - 2%, чехи - 1,5%, інші (татари, вірмени, росіяни тощо) - 1,6%
Але САМЕ ПОЛЯКИ контролювали адміністрацію, поліцію, суди, освіту і землю.

ПОЛЬСЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ: 1921-1939
Польща не просто отримала від совєтів Волинь.
Вона почала її перетворювати на свою колонію.
Системно і з презирством.
1. Здійснювалась полонізація освіти
- Українські школи закривали.
- Викладання українською - заборонено.
- У деяких селах діти вчилися польською мовою, якої навіть не розуміли.
2. Церковна війна
- Православні церкви нищили або передавали під католицькі костели.
- Українських священників виганяли, переслідували.
- У 1937 році польська влада вибухівкою знищила православний собор у селі Теремне під Луцьком, прямо перед очима селян.
Людей не підпускали на руїни.
Це був символічний акт: ваша віра - нічого не варта.
- У 1938 році тільки на Холмщині й Підляшші зруйнували понад 100 православних храмів.
3. Земельна політика
- На Волинь переселяли осадників - польських ветеранів.
- Їм давали землю, яку забирали в українських селян.
- Вони були озброєні, агресивні, зневажали місцеве населення.
- Варшава вважала Волинь "кресами всходніми" - диким Сходом, який треба "окультурити".
Українців бачили як "нижчий елемент", який має або стати поляком, або зникнути.
4. Криміналізація українства
- Організація української молоді - заборонена.
- За український прапор - тюрма.
- За спробу створити українську школу - тюрма.
- За українське слово в газеті - конфіскація.
- За українську книжку - обшук і тюрма

А ДІТИ РОСТУТЬ...

І от уяви село, 1922 рік.
Ти бачиш, як поляки вивозять вчителя з вашої школи.
Як ваш храм перетворюють на католицький костел.
Як батька арештовують за «сепаратизм».
Як він пропадає після допиту у Луцьку - і більше не повертається.
Далі ти підліток у 30-х.

У тебе нема українських книжок.
У тебе нема вибору.
Ти чуєш тільки одне - що твоя мова, твоя церква, твоя земля - "неіснуючі".
Далі німці - окупанти.
Совєти - також окупанти та кати.
Поляки - ті, хто ще нещодавно з тебе знущався.
І тоді ти йдеш у ліс.
Бо правди нема ніде.
І лиш в УПА є свої - молоді, як ти, з тими ж ранами і тою ж ненавистю.

ВОЛИНСЬКА РІЗАНИНА - ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ, А НЕ ПОЧАТОК!
Так, у 1943 році УПА провела етнічні зачистки польських сіл.
Так, це була трагедія.
Але чи ви думаєте, польські збройні формування типу - Армія Крайова і батальйони самооборони - ангели в білому?
Вони вдавалися до крайній жорстокості.
Палили українські села разом із мешканцями, а людей вішали за «підтримку УПА».
Тому волинська різанина - це був вибух, який готували самі поляки, будуючи свою імперію на українській землі.
Поляки не були безвинними ангелами.
Вони роками люто витравлювали українське з українців.
І рано чи пізно ця вибухівка, яку самі й заложили, мала вибухнути.
Так працює колоніалізм:
Спочатку ти нав'язуєш свою мову.
Потім - релігію.
А потім дивуєшся, що тебе палять у твоєму ж будинку.

СЬОГОДНІ: ХТО ГРАЄ НА КРОВІ?
росія!
москва сьогодні тішиться, коли українець і поляк згадують Волинь не як спільну рану, а як привід для ворожнечі.
Їм треба, щоб ми билися між собою.
Щоб історію писали кремлівські методички, а не факти.

ІСТИНА ПРОСТА:
- Волинь - українська.
- Польща була там колонізатором.
- Різанина - це не злочин УПА , це наслідок десятиліть приниження метрополією - Польщею.
Історія - це не TikTok.
Вона не поміщається в 30 секунд.
Але якщо її не знати - то дуже легко стати мішенню для чужої правди.
І дуже важко зрозуміти свою.
02.10.2025 19:39 Відповісти
Рафал, повторюй голосніше "Nawrocki się nie zesrał! Nawrocki się nie zesrał!"
І дивись хтось повірить
02.10.2025 17:23 Відповісти
це Наврочений народився за планом кремля

бо такого ідіота могли зліпити з гівна тільки на рашці, в якутії.

.
02.10.2025 17:24 Відповісти
Это Европа. Сборище фриков. Якуты тут явно ни при чем.
02.10.2025 17:29 Відповісти
02.10.2025 17:29 Відповісти
Європейська цивілізація - ти про таке в своєму Нарьян-Марі чув ?

02.10.2025 17:35 Відповісти
02.10.2025 17:35 Відповісти
Сегодня видел ролик с армянкой 20 лет в Армении которая рассказывала какие азербайджанцы не европейские. Она считает себя Европой. Каким дерьмом им компостят мозги. Боже.
02.10.2025 17:44 Відповісти
02.10.2025 17:44 Відповісти
я тебе розчарую, мій нарьян-марський дружок !

вірмени належать до індоєвропейської мовної родини і є найпершими прийняли християнство як державну релігію.

02.10.2025 20:36 Відповісти
02.10.2025 20:36 Відповісти
Цей навроцкій ще дірніший ніж я думав
02.10.2025 17:26 Відповісти
02.10.2025 17:26 Відповісти
обранець "мудрого польського naródu"

02.10.2025 17:33 Відповісти
02.10.2025 17:33 Відповісти
Та шо поляки, шо нашi працюють на руку кремля. 1) шо Армiя крайова, шо бандерiвцi робили грiх. Це тре визнати та покаятись. А не продовжувати рекламувати Бандеру та армiю крайову на користь кремля. 2). Про Бандеру нiхто й не знав би, якби радянська кремлядь його не розрекламувала, як великомученика. З чого це витiкае. На той момент було три напрямки , серед украiнських нацiоналiстiв, охочих отримати украiнську булаву це:
а). представники Украiнського уряду у вигнаннi - представник Боровець зi своiм загоном ( за спiвпрацю з Гiтлером, щоб отримату украiнську булаву).
б). Представник ветеранiв украiнських нацiоналiстiв УВО, та заснувавших ОУН на чолi з Коновальцем. \акцентую, кремлядь убила Коновальця\, та не тронула Мельника, очолившого ОУН , та спiвпрацював з Гiтлером.
в). Бандера-розкольник ОУН. ОУН бандерiвськa - це молодь iз ОУН Коновальця, котра бажала дiяти бiльш кардинально за для досягнення своеi мети. Бандерiвцi, десь з 30.07.1941 прийняли категоричеу позицiю бути проти спiвпрaцi з гiтлерiвцями. ТАКОЖ, СЛIД ПIДКРЕСЛИТИ, що i Бандера був за соборнiсть-самостiйнiсть. Та у Бандери була програма майбутньоi долi Украiн , як самостiйноi ТОТАЛТАРНОI держави з беззмiнним Бандерою.
Ось що слiд пiдмiтити, на момент 1942-1943 кремлядь не вiдбивала дупля у внутрiшньому русi украiнських нацiоналiстiв. Бо нацiоналiсти (мельникiвцi-боровчани) боролися за самостiйнiсть пiд егiдою Гiтлера. Бандера на той час воював i проти советiв, i проти приспiшникiв Гiтлера (мльникiвцiв - СС"Галичина", i проти загону Боровця), i проти гiтлерiвцiв..
Так ось що цiкаве, кремлядь вбила не приспiшника Гiтлера Мельника, той помер своею смертю, - а навпаки, антигiтлерiвця Бандеру . Ще й своею просовецько-гебельсiвською пропагандою зробила антигiтлерiвця Бандеру основним героем всих украiнських нацiоналiстiв. До речi, мельникiвцi помирилися з бандерiвцями на Конгресi Украiнських нацiоналiстiв, коли вiдмовилися вiд украiнськоi булави на користь Леонiда Кравчука.
ЗЫ... До 1960 р в СРСР практично нхто не знав про Бандеру... Це вже псля пiшла-поiхала совпропаганда про кровожадних "бандер", та як i поляки заре триндять , а нашi iсторики -дурбицали (згiдно статтi) не вiдрiзняють польське - нацист вiд тоталiтариста.
02.10.2025 18:42 Відповісти
До 1960 р в СРСР практично нхто не знав про Бандеру...
==================================================================
Брешеш! В сересері здебільшого не знали, а в Україні знали добре. Наприклад в селах Житомирського Полісся, де я жив по 1966 рік. Тітка моєї мами відсиділа в совкових таборах "за Бандеру" 7 років.
02.10.2025 19:13 Відповісти
02.10.2025 19:13 Відповісти
Пане, в основному я й говорив про середнестатичнicть по СРСР у тому числi й по УРСР. Центр Украiни в 1966 р люди боялися навiть слова Бандера -результ кремлядь-пропаганди. Звicно, що родичi бандерiцiв , друзi були в курсi тих подiй. Та по всьому СРСР кремлядь культивувала ворожiсть навiть до родин бандерiвцiв. Але я акцентував увагу й на мельникiвцях, про котрих в захiдних частинах Украiни також добре знали(СС"Галичина"), бо люди були свiдками тих подiй. Та КРЕМЛЯДЬ ЗРОБИЛА ГЕРОЯМИ УКРАiНИ -своiм ворогом НЕ МЕЛЬНИКiВЦiВ, котрi спiвпрацювали з Гiтлером, а антифашиста БАНДЕРУ, ЩЕ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСiВ.
02.10.2025 19:35 Відповісти
02.10.2025 19:35 Відповісти
До речi, за совка читав , по-моему, книгу "Вiйна". Так ось, там наводилися факти того, що кремлядь спiвпрацювала з ОУНiвцями Бандери : в 1942 роцi, прямо з параду жовтневого перевороту , iз заснiженоi москви, вiдправили радистку за рацiею , на допомогу бандерiвцям, совети також постачали бандерiвцям озброенням , та обмундируванням(з лiтакiв скидали). Спiвпраця бандерiвцiв з ковпаквцями була в районi Львова, по-моему книга "Вiйна на 2 фронти", ii написав командир розвiдки загону Ковпака. Так ось, вiн пише про час, коли радянськi вiйська погнали нiмцiв за Львiв. Що в цей момент з Москви прийшла радiограма, перейти загону Ковпака через фронт, до своiх. А всих бандерiвцiв на своему шляху знищувати. Та Руднев , душа всього загону, був проти вбивства побратимiв-бандерiвцiв на львiських рубежах, про що й виразив свою думку Ковпаку. По версii автора цiеi книги можливо особiсти й вбили Руднева пiд час прориву, та викрали його щоденник, iз-за позицii Руднева що до бандерiвцiв. Та попри все, автор книги пише, що була зустрiч з бандерiвцями, котрi направлялися на захiд. Але бувшi побратими проти гiтлеровцiв одне в одного не стрiляли. Ковпакiвцi пiшли на схiд, бандерiвцi на захiд.
02.10.2025 20:07 Відповісти
02.10.2025 20:07 Відповісти
02.10.2025 20:38 Відповісти
навів цифру у 120 тисяч жертв. Він порівняв це з українськими ініціативами щодо розслідування злочинів Армії Крайової, заявивши, що йдеться про близько тисячі загиблих українців.

що, поляки, будемо мірятись кількістю вбитих понад 80 років тому, чи думати скільки кацапи вбьють українців та поляків в наступні кілька років

кретини !!!

.
02.10.2025 17:29 Відповісти
Кількість загиблих була з точністю до навпаки. Це Каркарель переплутав
02.10.2025 17:56 Відповісти
02.10.2025 17:56 Відповісти
що, українці, будемо мірятись з поляками кількістю вбитих понад 80 років тому...

далі дивись мій коментар вище.

.
02.10.2025 20:40 Відповісти
Боже, що вони курять. Вже давно встановили і погодили цифри жертв. 45-48 тисяч поляків і 16-18 тисяч українців. Вони знову за своє. Та й виконавцями в основному були сили самооборони як українські, так і польські.
І те, що риторіка кацапів і Навроцького щодо УПА практично ідентична, їх зовсім не бентежить.
02.10.2025 17:31 Відповісти
02.10.2025 17:31 Відповісти
Геть усі в тий час були польськими громадянами під німецькою окупацією. Так що нехай шукають винних поміж поляків з українськими прізвищами, там їх мабуть мільоні
02.10.2025 17:40 Відповісти
Зважаючи на те що Бандера доводить до істерики москалів то всі інші,з такою ж реакцією,і є "сценарій кремля" і,найперше,спадає на думку Польща й Навроцький! Всі окупанти приблизно однаково реагують на тих хто ставав супроти окупації!
02.10.2025 17:33 Відповісти
02.10.2025 17:33 Відповісти
Уезжайте из Польши ( ну наверное с исключением для тех кому там медом намазано)и не покупайте ничего польского ( без исключений ). И пусть делают что хотят там.
02.10.2025 17:35 Відповісти
а тут пишуть якраз ті, що не в Польщі. А ти скільки не ліпи американський прапорець - все одно ка цапська морда вилазить
02.10.2025 17:55 Відповісти
Кацап, шо там у тебя з бензіном і дт? А чорні чували з друзяками отримуш регулярно? Родичам самоварам сраку миєш?
02.10.2025 20:26 Відповісти
02.10.2025 20:26 Відповісти
Скорійш отой законопрєкт Навроцького є виконанням завдання Кремля.
02.10.2025 17:35 Відповісти
Це не "скоріш", а "точно".
02.10.2025 17:43 Відповісти
02.10.2025 17:43 Відповісти
Вот и Кремль пригодился..
02.10.2025 17:35 Відповісти
Мазури звихнуті на стародавньому гонорі Їм ще Богдан Хмельницький очі муляє його також запишуть у нацисти. В своїй хаті своя правда. Український владі треба відстоювати українські інтереси а не прогинатися під цілий світ.
02.10.2025 17:37 Відповісти
Як це? Цей пан-товариш хоче переконати нас, що кацапм зчхищають ОУН(Б) - УПА від польської критики???!!!! Пан-товариш шовініста - неймовірно слизький еквілібрист у питаннях історії.
02.10.2025 17:39 Відповісти
Вони не гієни, вони шакали Європи...
02.10.2025 17:40 Відповісти
То йому видно дух Пілсудського підказав, з яким він кожен день спілкується (за його ж словами).
02.10.2025 17:41 Відповісти
Кремль всіляко аплодує тупому навроцькому за такий законопроект, призваний до розпалювання ненависті між поляками та українцями. Цей законопроект і є сценарієм Кремля.
02.10.2025 17:44 Відповісти
Пан Навроцькийм і саме Він своїми діями грає на руку
кремлівському вбивці і істоті , яка немає права наижиття !🙁
Займіться розслідуванням Смоленськоі трагедії і досить
ковирятися в Україні , так як це справа істориків!!
02.10.2025 17:44 Відповісти
В головне в звинуваченнях не вийти на самих себе . Кремль вже давно топить ,що Упа - це нацисти. Так що ,хто хєр рука Кремля - питання рит
оричне ....
02.10.2025 17:45 Відповісти
На Польщі була своя "ОУН" - Армія крайова. В центрі Варшави їм присвячений музей.
02.10.2025 17:45 Відповісти
де УПА-герої , а пдри з кремля= передоз у наврика
02.10.2025 17:50 Відповісти
Цей Обісрацький - цапська гнида продажна. Що там сталось з літаком Леха Качинського і з 20 тис. польських офіцерів під Смоленськом? Мало? Цапи тобі зроблять ще.
--------------
ОУН УПА - наші герої і ніхто їх у нас не забере. Дніпро
02.10.2025 17:52 Відповісти
Я цiкавий став, от що би баб Юлка сказала на закидин,тiпо, УПА перша чи УПА друга...
02.10.2025 18:51 Відповісти
*******.
02.10.2025 18:32 Відповісти
Під час Другоі Світовоі Війни обидві сторони застосовували жортстокість. Як украінці так і поляки. Ми свою провину визнаємо. І ми знаємо про Волинську трагедію. І якщо зеленський на офіційній зустрічі на увесь світ казав шо він не знає про це, то це його проблеми що він прогулював уроки ісоріі докурюючи опалки після старшокласників у шкільному туалеті. І не треба порівнювати увесь народ з зеленським і робити висновки про всіх тільки через те що зеленський показує усім свою розумову обмеженність і розумову відсталість. Але чому ж і пан Навроцький і цей пан Рафал Лескевич не хочть визнати та розповісти про злочини поляків,
про воєнні злочини Армії Крайової наприклад....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Дубінгяйська різанина
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96 Різанина в Бахові
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%86%D1%96 Різанина в Березці
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Буковині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96 Різанина в Моложеві
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сагрині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Різанина в Сівчині
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F%D1%85 Різанина у Стрільцях
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8 Трагедія села Павлокоми
І цей список знищенних поляками Украінських сіл можна продовжувати і продовжувати....Це не геноцид Украінського народу, ні? Це мабуть щось інше для цих пихатих панів. Щоб ви розуміли розміри трагедіі ...І про яку тисячу вбитих поляками украінців говорить цей пан якщо Тільки в селі Сагринь за різними даними, від рук поляків загинули від 800 до 1240 людей. Ви тільки уявіть собі це , це тільки в одному селі!!! (Для порівняння - в загальновідомій спаленій німцями Хатині загинуло 149 людей...) Більшість загиблих у Сагрині були жінками й дітьми. Велика кількість жертв зумовлена тим, що кожного вечора тут збиралося багато людей із сусідніх сіл, щоб заночувати під захистом української поліції та місцевої самооборони, які дислокувалися у Сагрині. Нападники використовували запальні кулі, які потрапляли у висохлі солом'яні стріхи й за декілька хвилин перетворили село у вогненне море. Було знищено церкву, парафіяльні будинки, понад 260 хат, молитовний будинок громади євангельських християн, сотні господарських будівель. Нападниками були підрозділи Армії Крайової під командуванням Зенона Яхимека разом з Батальйонами хлопськими - польськими партизанськими силами переважно з місцевих селян, які очолював Станіслав Басай. Тільки ці двоє польских командирів крім Сагрині атакували ще українські села Андріївка, Березів, Бересть, Верешин, Ласків, Маличі, Малків, Модринь, М'ягке, Ріплин, Стрижівець, Теребінець, Теребінь, Турковичі, Шиховичі, знищивши іх населення і повністю або частково спаливши їх. І Імена цих польских вбивць командирів досі увічнені у назвах вулиць польских міст і вважаються польскими національними героями...... І тепер ці панове будуть щось нам тут розповідати про Волинську трагедію, про ,,Бандерізм". і про прирівняння "бандерівський символу" до символів нацизму й комунізму. .... А ті звірства і злочини що коіла Армія Крайова - це не нацизм , ні? Чи це щось інше ? Перш ніж когось вчити його історіі і докоряти в іі незнанні, треба спочатку вивчити і знати свою....
І якщо наприклад охорона польського президента може начепити шеврон Армії Крайової під час візиту до України, то і червоно-чорний прапорець УПА на теренах Польщі - теж має бути нормою. Взаємоповага - це не вулиця з одностороннім рухом. ...Символ «Котвиця» сьогодні є офіційною емблемою військ територіальної оборони Польщі, але водночас це знак - і емблема Армії Крайової, яка на наших землях вчинила чимало злочинів проти мирного українського населення.Тому для українців він досі несе суперечливу історичну пам'ять.Для багатьох українців це - болючий знак. І це теж треба визнавати. Але що ми маємо сьогодні робити? Йти теж таким шляхом як і Польща, і визнати польский прапор символом нацизму і комунізму, бо його використовувала Армія Крайова ? Чи визнати іі нацистським злочинним бандформуванням ? Для українців героями є члени ОУН-УПА, що не сприймають поляки.Той же президент Польщі заявляв: «Польща ніколи не визнає ОУН-УПА борцями за свободу». Але ж ОУН-УПА воювали з поляками, німцями та "совєтами" - на своїй, українській землі. За незалежність. І ми також можемо спитати,а за що воювала Армія Крайова на Волині? За "повернення" українських земель до Польщі. Тобто за відновлення контролю над чужими територіями?
І так за підсумком: Так, це була жорстока боротьба з обох сторін. І в кожної сторони - свої герої. Тому на сьогодні єдина гідна формула, яку колись вже проголошували президенти Кваснєвський і Кучма, - «Прощаємо і просимо вибачення». Це формула примирення.
Армія Крайова і УПА - обидві структури прагнули самостійності для своїх народів, боролися проти нацизму та СРСР. Та на українських етнічних землях зіткнулися у кривавому конфлікті. Волинська трагедія - найбільший камінь спотикання у ******** польсько-українських стосунках.Але це - двостороння трагедія, не лише українська вина. І це важливо озвучувати, попри дискомфорт. І знати, що навіть у ті трагічні часи, знаходилося місце для розуміння. Після війни УПА і АК змогли провести спільні операції проти радянських репресивних органів. Це - наочний приклад, що історична пам'ять не мусить бути лише полем для ворожнечі. Вона може стати й основою для порозуміння.
«Прощаємо і просимо пробачення» - саме така формула, а не перекладання провини на одну сторону, може закласти міцний фундамент для майбутньої дружби, а не зруйнувати її.
Це вже нарешті треба зрозуміти польским можновладцям і шукати шляхи до примирення а не роздувати нову ворожнечу.... А нашим можновладцям не можна мовчки ковтати іхні образи і звинувачення, Бо наше мовчання буде виглядати так ,що ми приймаємо і пошоджуємося з ними, Де наше МЗС? Де іхня заява-відповідь? Де заява -відповідь нашого президента? Хоча ло останього то питання більш риторичне...
02.10.2025 19:07 Відповісти
Новий польський президент хоче заборонити червоно-чорний прапор та прирівняти ідеологію "бандеризму" і ОУН-УПА до нацизму і комунізму.... .....Що ж, в такому випадку, якщо бути послідовними, то Польща мусить заборонити і свій прапор і прирівняти свою Армію Крайову до військових злочинців. Бо Варшава - така ж розпалювачка Другої світової війни, як і Берлін та Москва. Просто, Варшава та Берлін станцювали свій танок на рік раніше, ніж Гітлер та Сталін, які згодом втанцювали Польщу в підлогу. Але саме те, що зробив криптофашистський уряд у Варшаві 1938 року - відкрило браму світовій бійні, коли лишався останній шанс зупинити її. І мова не просто про окупацію Заолжя, яке здійснили поляки за мовчазної згоди Гітлера. Так, багато поляків тоді так само зневажали Чехословаччину, як зараз Україну. Вважали її штучно скроєною країною, ненавиділи чеську демократію. Вони зробили це вже після того, як президент Бенеш погодився віддати їм цей край, аби зберегти нейтралітет Польщі. І саме тому зламали всі плани чеських генералів та політиків з порятування, хай й обкраяної, Чехословаччини. Тому що цей план передбачав не віддавати Судети добровільно, під тиском Чемберлена, а таки дати бій німцям.Але армія б не змогла воювати на два фронти - в Чехії з німцями, а по північному кордону в Словаччині з поляками, з перспективою третього фронту на півдні Словаччини з мадярами. Це було б самогубство. Німці були не єдиними стерв'ятниками на трупі Чехословаччини. Поляки спішно, поки на них ще падав відблиск могутності Німеччини, поспішили прихопити свою частку в грабежі.Саме тоді Польща стала "гієною Європи" у 1938 році, коли британський прем'єр-міністр Вінстон Черчиль так назвав польську державу, звинувачуючи її у тому, що вона "бере участь у грабунку чужих земель", подібно до гієн, які живляться залишками здобичі, Нині Польща, яка вважає себе лише жертвою, можливо, для того, аби за розцарапуванням старих ран не так були видні її власні гріхи, заходить на нове коло історичної катастрофи. Я вже не згадую про ті злочини що коіла Армія Крайова, де так звана Волинська різня виглядає просто дитячими забавами... Звісно ж зараз, ситуація не така тривожна як сто років тому, Але це - тимчасово. Польське суспільство воскресило в собі дух Романа Дмовського. І дай Боже, щоб це скінчилося лише гуманітарною агресією - пам'ятниками, історією, прапорами. Інакше буде і іх п'ятий розподіл. Лише, як це часто буває, - пам'ятники, історія та прапори, це всього лише прелюдія до дійсно смертельних гріхів.Коли воскрешають мертвих, то зупинити їх марш можуть лише нові мертві........
02.10.2025 19:11 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001850064547&__tn__=-UC*F Микола Бандрівський

Чому офіційний Київ і Варшава
так бояться слова "пацифікація"...
.
На цій світлині ви бачите Юзефа Пілсудського, того самого, який близько сто літ тому топив українські Галичину і Волинь у морях крові і нелюдських терпіннях.
.
І, саме у цей день - 16 вересня 1930 року поляки розпочали перші репресії, які тоді охопили близько 450 населених пунктів. До репресій проти українців тоді було залучено 16 рот поліції, полки уланів, десять ескадронів кавалерії.
.
А, почалося все з того, що 14 травня 1923 року тодішня Ліга Націй (******* ООН) передала Галицьку Україну до складу Польщі. Передала лише з тою умовою, що Польща надасть західним українцям автономію.
.
Але, після того, як Галичина увійшла до складу Польщі, то поляки показали українцям середній палець і не лише не дали нам ніякої автономії, але й переназвали наш український край "Східною Малопольщею". Більше того, з того часу польський уряд офіційно взяв курс на ліквідацію українців як етносу в Галичині.
.
Тим біло-червоним приблудам-колонізаторам цього виявилося замало і уряд Пілсудського у вересні 1930 року розпочав особливі каральні акції проти західних українців, які офіційно отримали ганебну назву "пацифікація", що з латині перекладається як "умиротворення".
.
Перші репресії поляки розпочали 16 вересня 1930 року і вони тоді охопили близько 450 населених пунктів. До репресій проти українців тоді було залучено 16 рот поліції, полки уланів, десять ескадронів кавалерії.
.
Арештованих українців поляки збирали у громадських приміщеннях, де кожному наносили 25-30 ударів нагайкою при цьому примушуючи лаяти Україну, співати польський гімн і виголошувати здравиці на честь Юзефа Пілсудського.
.
Особливій нарузі поляки піддавали портрети Шевченка і Франка та плюндрували могили Січових Стрільців по українських цвинтарях. Тоді багато українок було згвалтовано поляками, десятки наших людей по-звірячому замордовано і вбито, а багатьох українців в жахливий спосіб мучили, перш ніж їх застрелили.
.
Зараз є два варіанти реагування на ці події, пов'язані із пацифікацією:
.
перший: все залишити таким як воно є нині, тобто майже ніде не згадувати про ту пацифікацію. А з нашими сусідами з-за Сяну нехай наші можновладці у Києві й надалі - перед телекамерами і на приватних зустрічах на заміських віллах, обіймаються і тиснуть одне другому руки, як "щирі брати";
.
другий: мабуть, не всі українці хочуть закривати очі на всю цю окозамилювальну фальш і фарисейство нашого уряду, тим більше сьогодні, коли польський Сейм прийняв рішення про запровадження в Польщі 11 липня загальнонаціонального дня пам'яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях другої польської республіки".
.
Мабуть, саме зараз політичним партіям і громадським організаціям, які вважають себе українськими, слід нагально звернутися до Кабінету Міністрів, Офісу Президента і Верховної Ради, щоби ті (проговоривши, перед тим, у своїх кулуарах тему пацифікації і узгодивши проекти, чи робочі їх напрацювання на профільних комісіях), прийняли "Закон про щорічне відзначення в Україні Дня пам'яті за жертвами польського геноциду проти західних українців у 1930-их роках".
.
Якщо і на цей раз українці мовчатимуть щодо сьогоднішнього прийняття польським Сеймом закону про відзначення "геноциду, вчиненого ОУН і УПА...", то - гріш нам всім ціна. І, в такому разі ми справді не гідні - як й передрікав Шевченко - слави наших пращурів, які все ще з надією дивляться на нас із Потойбіччя...
02.10.2025 19:28 Відповісти
Поляки косять на дурачка, копіюючи Зельоних. Ті теж любу критику про зловживання, або схематози оголошують рукою Кремля.
02.10.2025 20:27 Відповісти
 
 