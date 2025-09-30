Президент Польщі пропонує збільшити термін проживання в країні для отримання громадянства до 10 років

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про збільшення мінімального безперервного терміну проживання в країні для отримання польського громадянства з 3 до 10 років.

Як пише PAP, проєкт щодо громадянства передбачає збільшення з 3 до 10 років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі (на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу або права на постійне проживання), необхідного для визнання іноземця громадянином.

"Метою пропонованого закону є створення умов, що сприяють кращій інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", – сказано в обґрунтуванні.

Там зазначається, що існування "постійного, фактичного зв'язку між іноземцем і державною спільнотою виправдовує його прийом до цієї спільноти, однак створення такого зв'язку, інтеграція з державною спільнотою вимагає часу, і 3-річний термін, який зараз є в нормативних актах, є недостатнім".

Там зауважується, що "не може бути інтеграції, що виправдовує участь у спільноті громадян, не перебуваючи в державі та не функціонуючи в її суспільстві".

"Бо громадянство – це передусім приналежність до політичної, історичної, культурної та аксіологічної спільноти, яка тягне за собою не лише каталог прав, але й обов'язок дбати і нести відповідальність за спільне благо, яким для всіх громадян повинна бути Республіка Польща", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Також вказується, що нинішній 3-річний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, "є одним з найкоротших в Європейському Союзі", що "може не забезпечити достатнього часу для оволодіння польською мовою на рівні В1, розуміння культури і повної адаптації до соціальних і правових реалій".

У документі навели приклад, що Угорщина вимагає 8 років, Італія, Австрія та Іспанія – 10 років, Франція – 5 років (з можливістю скорочення до 2 років для випускників), Німеччина – 5 років (з можливістю скорочення до 3 років після проходження інтеграційного курсу), Чехія – 5 років.

Визнано, що вступ у силу цих норм призведе до зменшення доходів державного бюджету від збору за рішення про визнання польським громадянином – з 1 млн до 3 млн злотих, за умови, що щорічно розглядається близько 10 тис. заяв на громадянство.

Водночас Канцелярія Президента Польщі звернула увагу, що це зниження "частково компенсується коштом економії на соціальних виплатах".

Проєкт передбачає, що закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування.

Раніше у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, який водночас обмежує соціальну допомогу для тих українських біженців, які досі не мають роботи.

У серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав продовження соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України. Відтак, уряд Польщі терміново вніс новий законопроєкт, яки польський парламент остаточно схвалив 17 вересня.