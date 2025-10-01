УКР
Новини Польща встановила День пам’яті "геноциду ОУН і УПА"
3 401 18

Українські історики відреагували на законопроєкт Навроцького, який хоче прирівняти ОУН-УПА до нацизму, - заява

оун

Понад 40 представників української історичної спільноти відреагували заявою щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритій заяві представників історичної спільноти України, опублікованій Українським інститутом національної пам’яті.

"В Україні із занепокоєнням сприйняли ініціативу певних політичних сил щодо внесення змін до чинних законодавчих актів Польщі, з метою запровадження на законодавчому рівні засудження УПА та ОУН(б). При цьому, ініціатори цих нововведень в односторонньому порядку визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією", - ідеться у заяві.

Також читайте: Президент Польщі Навроцький подав законопроєкт про покарання за "заперечення злочинів ОУН-УПА"

Як зазначається, в цьому контексті представники історичної спільноти України наголошують на необхідності уникнення політизації питань нашої спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін.

Наразі історики докладають зусиль до створення об’єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. На сьогодні також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на події, які призвели до цього українсько-польського протистояння.

"Тому досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці", - наголосили у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда підписав закон про День пам’яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Як наголосили в заяві, прийняття згаданого вище проєкту польською стороною очевидно викличе негативну реакцію в Україні. Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки.

Українські історики вважають, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн, а також спільна робота українсько-польського Форуму істориків.

"Впевнені, що разом з нашими польськими колегами маємо проявити мудрість і відповідальність та знаходити порозуміння щодо найскладніших сторінок нашого минулого заради спільного європейського майбутнього та спільними зусиллями подолати нашого одвічного російського ворога", – додається в заяві.

Також читайте: Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В’ятрович Володимир, кандидат історичних наук.

Загалом станом на вечір 1 жовтня — 43 діячі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами.

Автор: 

історія (1076) ОУН-УПА (24) Навроцький Кароль (76)
+16
Навроцький, відверто гадить Польщі у відносинах з Україною!!
Московіти з *******, його підтримують!!
Кому ж це вигідно, під час московської війни проти України??????
Такого лайна для Польщі, ще не було за часи суверенітету Польщі в ЄС!!
01.10.2025 20:13 Відповісти
+11
Ну, ОУН і УПА воювали проти фашисиів, а ось Армія Крайова з батальонами хлопськими діяли РАЗОМ з гитлеровськими батальонами шуцманшауфту.
01.10.2025 20:18 Відповісти
+10
"У Турці на Львівщині поляки закопували українських селян, живими... як тільки почали падати перші німецькі бомби на Галичину, то в тих перших числах вересня 1939 року польський уряд раптово ні з того ні з сього різко посилив репресії проти західних українців. Наприклад, концтабір "Береза Картузька", який поляки створили спеціально для українців був у ті дні вкрай переповнений. Але, найгірше, що при відступі перед наступаючими німецькими військами, поляки кинулися мордувати місцеве українське населення.

поляки почали руйнувати довколишні села, а стрийські Дуліби - спалили дощенту. У Турці, згідно із документально засвідченою інформацією, поляки закопували українських селян, живими, катували жінок, дітей і повсюди вдавалися до гвалтування беззбройних українок.

.

...А, сьогодні - в ці перші дні жовтня 2025 року - поляки чують лише самі себе. Українці в їхньому (польському) світосприйнятті, це - унтерменшени. Саме так колись ставилися німці до самих поляків. І, на оті українські заклинання, що ми (українці) теж є європейцями, поляки лише хитро мружать очі. В даному випадку вони у чомусь і праві, бо жодна європейська нація, яка сама себе поважає, не дала б нікому права так знущатися над своєю історією, як це мовчки і покірно дозволяють українці робити отим полякам.

.

Але, за великим рахунком нам має бути абсолютно байдуже (м'яко кажучи), що про нас думають теперішні поляки. Бо для нас зараз найголовніше втримати, а невдовзі й розбудувати нашу Україну в її теперішніх границях.

.

Натомість, кожен з нас мусить пам'ятати, що поляк лише зовні нагадує європейця. А, якщо його трохи пошкробати, то проступає його скрита усередині ментальність по відношенню до України, яка така сама як у росіян, тобто: "ваші землі - наші землі"...

.

Яким буде майбутнє сусідньої Польщі, мені звісно, як то кажуть, по-барабану. Але, як історик я бачу, що все йде до третього (і, на цей раз, мабуть остаточного) розподілу Польщі. Благо, що та Німеччина в останні тижні повстає як той Фенікс із попелу і вертає до своєї колишньої величі і військової могутності.

.

Як видно, ніяка історія тих поляків не годна нічому навчити: ні розподіл Польщі 1772 року, після якого вона взагалі перестала існувати як держава, ні криваве її (Польщі) стирання з карти світу у вересні 1939 року..."

Микола Бандрівський
01.10.2025 20:33 Відповісти
Для того, щоб культувати ненавість до іноземців, непотрібно вказівок від москви. Це дуже додає у рейтингаї, серед по більшовитьскому налаштованому прошарку населення.
01.10.2025 21:29 Відповісти
Але Зельоним це поіксу. Навпаки. Пуйлу догодять.
01.10.2025 20:16 Відповісти
З приходом Совєтів АК скурвилася і співпрацювала з ними. А потім розсипалася. А наступник АК - організація Wolność i Niepodległość (ВІН) - ОФІЦІЙНО співпрацювала з УПА у боротьбі з Совєтами. Тож парадокс в тому, що УПА воювала за Незалежну Польщу і, виходить, є польськими національними героями!
01.10.2025 20:20 Відповісти
Імперство у польській дупі заграло. Може нам пригальмувати навчати їх збивати шахеди?
01.10.2025 20:20 Відповісти
01.10.2025 20:54 Відповісти
скоро знову колоній вимагатимуть!
01.10.2025 20:32 Відповісти
Новий польський президент хоче заборонити червоно-чорний прапор та прирівняти ідеологію "бандеризму" і ОУН-УПА до нацизму .....Що ж, в такому випадку, якщо бути послідовними, то Польща мусить заборонити і свій прапор і прирівняти свою Армію Крайову до військових злочинців. Бо Варшава - така ж розпалювачка Другої світової війни, як і Берлін та Москва. Просто, Варшава та Берлін станцювали свій танок на рік раніше, ніж Гітлер та Сталін, які згодом втанцювали Польщу в підлогу. Але саме те, що зробив криптофашистський уряд у Варшаві 1938 року - відкрило браму світовій бійні, коли лишався останній шанс зупинити її. І мова не просто про окупацію Заолжя, яке здійснили поляки за мовчазної згоди Гітлера. Так, багато поляків тоді так само зневажали Чехословаччину, як зараз Україну. Вважали її штучно скроєною країною, ненавиділи чеську демократію. Вони зробили це вже після того, як президент Бенеш погодився віддати їм цей край, аби зберегти нейтралітет Польщі. І саме тому зламали всі плани чеських генералів та політиків з порятування, хай й обкраяної, Чехословаччини. Тому що цей план передбачав не віддавати Судети добровільно, під тиском Чемберлена, а таки дати бій німцям.Але армія б не змогла воювати на два фронти - в Чехії з німцями, а по північному кордону в Словаччині з поляками, з перспективою третього фронту на півдні Словаччини з мадярами. Це було б самогубство. Німці були не єдиними стерв'ятниками на трупі Чехословаччини. Поляки спішно, поки на них ще падав відблиск могутності Німеччини, поспішили прихопити свою частку в грабежі.Саме тоді Польща стала "гієною Європи" у 1938 році, коли британський прем'єр-міністр Вінстон Черчиль так назвав польську державу, звинувачуючи її у тому, що вона "бере участь у грабунку чужих земель", подібно до гієн, які живляться залишками здобичі, Нині Польща, яка вважає себе лише жертвою, можливо, для того, аби за розцарапуванням старих ран не так були видні її власні гріхи, заходить на нове коло історичної катастрофи. Я вже не згадую про ті злочини що коіла Армія Крайова, де так звана Волинська різня виглядає просто квіточками... Звісно ж зараз, ситуація не така тривожна як сто років тому, Але це - тимчасово. Польське суспільство воскресило в собі дух Романа Дмовського. І дай Боже, щоб це скінчилося лише гуманітарною агресією - пам'ятниками, історією, прапорами. Інакше буде і іх п'ятий розподіл. Лише, як це часто буває, - пам'ятники, історія та прапори, це всього лише прелюдія до дійсно смертельних гріхів.Коли воскрешають мертвих, то зупинити їх марш можуть лише нові мертві........
01.10.2025 20:45 Відповісти
Поляки пруть проти німців , тому що червоно черний прапор - це частина прапора Німеччини , тобто земель Вюттенберга ( столиця Штутгарт - Батьківщина мерседеса)
01.10.2025 20:58 Відповісти
Землі Вюртенберга

01.10.2025 21:01 Відповісти
В мешканців вюртенберга звуть ШВАБИ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вюртемберзьке_королівство
01.10.2025 21:03 Відповісти
А слабо Навроцькому висунути звинувачення Ху...лу за збитий літак під Смоленськом, де загинула польська політична еліта? Очко мабуть стає меншим, чим у комара, якщо тільки згадує про притягнення Бункерного за Катинь, придушення повстання поляків разом з Костюшко, за знищення польської державності в 1939 та є що згадати. А погавкати на Україну, поки вона зайнята збереженням державності і має президента "по-пріколу" та аналогічний уряд.
01.10.2025 20:49 Відповісти
Коли б'ють в морду треба відповідати, а не скиглити чому ти не б'єш Вову з іншого під'їзду.
01.10.2025 20:58 Відповісти
Звичайно йому "слабо", Ви як порядна людина спостерігаете за цім лицемірством та ізуітством, сподіваючись на щирість від популістських (брехливих) покручів. Ностальгую та з захопленням пригадаю полон Тадеуша московитами, коли всі заради кого він боровся покинули його.
01.10.2025 21:23 Відповісти
Поляки без поділу своєї країни довго не можуть. Традиція у них така. І це вже десь на генетичному рівні: Посваритися з українцями, підписати угоду з кацами і чекати коли ті їх «визволять». Заходять вже на пʼяте коло.
01.10.2025 21:38 Відповісти
Поляки нам ще не відповіли за роки гноблення українців в складі Речі Посполітої.
01.10.2025 22:08 Відповісти
 
 