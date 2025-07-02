Дуда підписав закон про День пам’яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.
Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".
Що передувало
Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".
Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.
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Як так сталось хз.
Дуда вирішив напакостити потужно.
«
Проблема этого закона даже не в самом дне памяти... а в том, что там всплывают "крэсы всходни" по факту на ПОСЛЕ 2 мировой... т.е. ставятся под сомнение границы Украины 91-го года...
"2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики"...
це ганебно
Ну і ще пару аналогічних днів. Їх достатньо.
Якщо стисло, то Армія Крайова (АК) і Українська повстанська армія (УПА) - це дві різні збройні сили, які діяли на території Західної України під час Другої світової війни, але вони мали різні цілі та підпорядкування.
Армія Крайова була польською підпільною організацією, метою якої було відновлення польської держави, і підпорядковувалася польському еміграційному уряду в Лондоні.
УПА, з іншого боку, була українським військово-політичним формуванням, озброєним крилом Організації українських націоналістів, і боролася за незалежність України.
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дуда забув про геноцид поляків вчиненого Богданом Хмельницьким
Дуда,а три поділи польщі не є геноцидом? Та будуть вас геноцидити постійно бо сцитеся навіть ракети над заходом України збивати! І будуть вас не ОУН з УПА геноцидити , а кацапи з бульбашами!
Вы думаете Черчилль зря их окрестил гиенами Европы?
И день международной ненависти в честь событий, 100-2000 летней давности. В этот день сжигать флаги соседних государств и ходить с бессмертным полком. Оптимальная дата - 8 мая.
А то знаете ли, книжки есть исторические - это которые пишет дядя, делающий за вас выводы, и есть книжки археологические - это когда "найден такой-то документ, такого-то века, и вот его содержимое".
УНР, Директория, Гетьманщина и прочие однодневки - не Украина.
Если же под украинским шляхетством вы имеете в виду то, что Корона Польская\Польское Царство называло украиной - тогда Марьяночка Безуглая у нас Оболонская Шляхтичка
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року
Отак і сказати
До того ж вони самі казали, що то було зроблено підрозділами НКВС (не неандертальців, звісно)...
"Вони *******" (с)
Цікаво, а переписувати історію, як на московії, скоро почнуть усі країни світу? 🤔
Последний раз Гитлер со Сталиным поделили .
Шляхта ))))
В цьому українському селі на той момент не було підрозділів УПА.
Виживший місцевий мешканець казав, якщо б в селі була УПА цієї різанини не було би.
Польща свідомо не хоче визнавати вчинені злочини проти українців.
Полська влада, то що будемо робити з Армією Крайовою ? Замовчувати злочини проти українців?
Потрібно перевірити офшорні рахунки, криптогаманці на його користь та його підставних осіб, родичів. Немає жодних сумнівів, що кацап там наклав немалу купу активу.
Україна "проковтне "? Чи прийме все ж таки дзеркальний Закон про польский геноцид на Волині і визнає армію крайову "польськими есесівцями "?😬
Так що Дуда хай йде нах..
Сначала хотели иск Германии выставить за войну , потом РФ за послевоенное восстановление.
А все закончилось тем что зашли в свою кладовку и пукнули придумав виноватых украинцев из ОУН .
По итогам первой мировой к Польше отошли украинские земли в которых этнические украинцы естественно не очень любили потомков шляхты , при поражении Польши от Гитлера-Сталина естественно любовь украинцев к полякам и проявилась .