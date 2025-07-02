Дуда підписав закон про День пам’яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.

Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

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Що передувало

Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.