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Новини Польща встановила День пам’яті "геноциду ОУН і УПА"
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Дуда підписав закон про День пам’яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"2 липня 2025 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон від 4 червня 2025 року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки", - йдеться у повідомленні на сайті президента Польщі.

Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, у ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

Також читайте: "ОУН та УПА вже приводили поляків до тями", - голова ОУН Червак про заяви керівництва Польщі

Що передувало

Як зазначається, 5 червня Сейм Польщі ухвалив закон, яким 11 липня встановлено Днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Сейму Польщі встановити 11 липня Днем памʼяті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин.

Автор: 

закон (2845) ОУН (50) Польща (8674) Дуда Анджей (798)


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Топ коментарі
+32
Законодавчо закріпили ненависть до українців. А чи ухвалено закон щодо пам"яті 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних кацапами після окупації Польщі у 1939 році ??? А щодо жертв кацапської авіадиверсії під Смоленськом у 2010 році???
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02.07.2025 20:34 Відповісти
+27
А 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних в 1940 році під Смоленськом - то таке.
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02.07.2025 20:30 Відповісти
+26
Гітлер з Сталіним ту Польщу раком поставили за 4 тижні, а їм все Бандера чомусь муляє.
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02.07.2025 20:47 Відповісти
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Друзі зеленського знімають маскі...
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02.07.2025 20:26 Відповісти
Щось такі скрізь дипломатичні прориви на фоні приголомшливої «антикорупційної» боротьби, що з друзів можуть залишитись лише ....хз. навіть назвати не маю кого.
Як так сталось хз.
Дуда вирішив напакостити потужно.
«

Проблема этого закона даже не в самом дне памяти... а в том, что там всплывают "крэсы всходни" по факту на ПОСЛЕ 2 мировой... т.е. ставятся под сомнение границы Украины 91-го года...

"2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики"...

це ганебно
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02.07.2025 22:08 Відповісти
Давай ше ти накручуй - підгадав - весь піздєц
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02.07.2025 20:26 Відповісти
Та запросто! "День пам'яті жертв пацифікації"
Ну і ще пару аналогічних днів. Їх достатньо.
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02.07.2025 21:06 Відповісти
Насрав на прощання!
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02.07.2025 20:29 Відповісти
А 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних в 1940 році під Смоленськом - то таке.
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02.07.2025 20:30 Відповісти
бо отримає відповідь, а нам можна срати на голови
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02.07.2025 20:32 Відповісти
То ж братушкі...
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02.07.2025 20:38 Відповісти
А про зачистки украинских сел Армией Краевой как то забыл?
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02.07.2025 20:32 Відповісти
Різні цілі.
Якщо стисло, то Армія Крайова (АК) і Українська повстанська армія (УПА) - це дві різні збройні сили, які діяли на території Західної України під час Другої світової війни, але вони мали різні цілі та підпорядкування.
Армія Крайова була польською підпільною організацією, метою якої було відновлення польської держави, і підпорядковувалася польському еміграційному уряду в Лондоні.
УПА, з іншого боку, була українським військово-політичним формуванням, озброєним крилом Організації українських націоналістів, і боролася за незалежність України.
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02.07.2025 21:00 Відповісти
Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни
===============
дуда забув про геноцид поляків вчиненого Богданом Хмельницьким
Дуда,а три поділи польщі не є геноцидом? Та будуть вас геноцидити постійно бо сцитеся навіть ракети над заходом України збивати! І будуть вас не ОУН з УПА геноцидити , а кацапи з бульбашами!
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02.07.2025 21:07 Відповісти
один маланенць Червоненко з тобою би посперечався, бо воно просувало думку, що Хмельницький вчинив перший холокост, прикінь.
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02.07.2025 22:10 Відповісти
Законодавчо закріпили ненависть до українців. А чи ухвалено закон щодо пам"яті 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних кацапами після окупації Польщі у 1939 році ??? А щодо жертв кацапської авіадиверсії під Смоленськом у 2010 році???
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02.07.2025 20:34 Відповісти
Є такий день. 13 квітня відзначають.
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02.07.2025 22:33 Відповісти
Час вшанувати днем памяті загиблих українців від рук польських рольників на тій самій Волині.
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02.07.2025 20:40 Відповісти
По його логіці, в Україні повинні створити день пам'яті геноциду вчиненого державою Польща над українським населенням.
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02.07.2025 20:42 Відповісти
От і добре. Тепер ще треба буде щороку вітати цих західних свинособак з цим чудовим святом всією країною. Записувати відосіки під портретами Степана Андрійовича і нагадувати що чим далі вони ****** тим більш вірогідно що можем павтаріть. Можливо навіть разом з їх східними братами по відсутності розуму.
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02.07.2025 20:46 Відповісти
Гітлер з Сталіним ту Польщу раком поставили за 4 тижні, а їм все Бандера чомусь муляє.
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02.07.2025 20:47 Відповісти
Потому что оттуда и прилететь может, ну знаете березку посадят по авиамаршруту, расчет тумана дислоцируют и все такое. А мы спокойные и у нас другие проблемы.

Вы думаете Черчилль зря их окрестил гиенами Европы?
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02.07.2025 21:35 Відповісти
Тут ***** встромив ножа між ребер та круте ним, а цим вАлиньська різня зараз в гузні свербить. Ну й нагородов *** Бог сусідами...
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02.07.2025 20:49 Відповісти
Нічого путнього з цього не вийде, тільки розбрат.
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02.07.2025 20:50 Відповісти
Популизм... ахах... . Нужно утвердить международный день чествования жертв Помпеи с обязательной минутой молчания в 9 часов утра.
И день международной ненависти в честь событий, 100-2000 летней давности. В этот день сжигать флаги соседних государств и ходить с бессмертным полком. Оптимальная дата - 8 мая.
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02.07.2025 20:51 Відповісти
Еще раз! Когда он приехал в Киев со знаменем армии крайовой, а наш вселенский главковерх его орденом наградил, а жирный министр заискивающе улыбался! Так чего вы хотели?
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02.07.2025 20:51 Відповісти
Яну так невігласи манкурти завжди будуть збитковими по відношенню до своєї історії на фоні будь яких національних лідерів , аксіома , жахлива але аксіома
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02.07.2025 21:00 Відповісти
Не совсем понял. но звучит красиво.
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02.07.2025 21:02 Відповісти
Асимільований московит -манкурт цього ніколи не зрозумвє, тільки етнічний українець, ну ти не винен в цьому така твоя доля от в все
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02.07.2025 21:10 Відповісти
Как мне нравятся развешивающие ярлыки! Читайте книжки! Печатные, а не то что вам преподносят! Если я тебе скажи что я шляхтич и по польской и по украинской ( была и такая) ты все равно не поверишь! Учись, читай и то что ИИ еще не успел испортить!
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02.07.2025 21:16 Відповісти
манкурт ,прошу завали свою асимільовану пащєку
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02.07.2025 21:21 Відповісти
Можно поподробнее про украинскую?

А то знаете ли, книжки есть исторические - это которые пишет дядя, делающий за вас выводы, и есть книжки археологические - это когда "найден такой-то документ, такого-то века, и вот его содержимое".
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02.07.2025 21:37 Відповісти
Я сейчас не готов ответить, нет ссылок под руками , но вы, если вас действительно этот вопрос интересует, можете найти. Тем более, что польская шляхта признала украинскую.
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02.07.2025 21:49 Відповісти
Украина как государство с органами центральной власти, дипломатическим корпусом, общепризнанными границами и подписанными международными договорами, существует с 1991 года.

УНР, Директория, Гетьманщина и прочие однодневки - не Украина.

Если же под украинским шляхетством вы имеете в виду то, что Корона Польская\Польское Царство называло украиной - тогда Марьяночка Безуглая у нас Оболонская Шляхтичка
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02.07.2025 21:58 Відповісти
Тому що пізДуда в питаннях так званої різні в лиці лідора бачить або *****,або ти ж знаєш я за тебе дудо,але тиж знаєш я відкрито ж не можу тобі від смоктати, стати на твій бік,в от медальку чи орден та хоч відро.
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02.07.2025 22:39 Відповісти
Коли ти зелений банкрут, всі будут потужно срати тобі на голову. Потім конешно ми згадаємо всі ці дуди, фіци та орбани та заодно і сраних безпроблемих ковбоїв.
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02.07.2025 20:54 Відповісти
Ше їден "братній нарід", ***...
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02.07.2025 20:54 Відповісти
Для тих , хто зараз обурюється на поляків , нагадую - вони лише виконують те , про що їх просили НАШІ депутати
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року
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02.07.2025 20:55 Відповісти
5 колона в Україні , що керується нквс проголосувала чітко ...
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02.07.2025 20:57 Відповісти
це не наші депутати а колаборанти.
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02.07.2025 21:01 Відповісти
За 12 років ні в кого , до них , запитань не виникло ! Більше того - дехто з них й досі депутат , або мер !
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02.07.2025 21:09 Відповісти
Для офіційного звернення треба 226 депутатів,так шо це фількіно-ригівська грамота
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02.07.2025 21:09 Відповісти
А причиною всьому є польський шовінвзм по відношенню до українців ... трагедія іде вже бонусом
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02.07.2025 20:55 Відповісти
Давайте по-християнські засудимо вбивства беззбройних польських колоністів, що колонізували етнічні українські території, і були провідниками полонізації...

Отак і сказати
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02.07.2025 20:56 Відповісти
То може Україна буде вшановувати пам'ять тих, хто поклав життя на захист України-Русі при захопленні наших територій "Рєччю паспалітой"? Або підемо ще глибше в історію і призначимо день пам'яті неандертальця Остапа, якого вбили неандертальці Анджей і Густлік 150тис років тому?
До того ж вони самі казали, що то було зроблено підрозділами НКВС (не неандертальців, звісно)...
"Вони *******" (с)

Цікаво, а переписувати історію, як на московії, скоро почнуть усі країни світу? 🤔
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02.07.2025 20:59 Відповісти
Польша два раза теряла государственность! Может и третий раз *************!
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02.07.2025 21:00 Відповісти
5 раз теряла .
Последний раз Гитлер со Сталиным поделили .
Шляхта ))))
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02.07.2025 21:45 Відповісти
Возможно, но насколько я помню в польской истории официально упоминается два.
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02.07.2025 21:50 Відповісти
зеленський просто зобов'язан сьогодні- завтра підписати Закон про встановлення 10 ! липня днем пам'яти про українців - жертв Армії Крайовій та операції "Вісла"
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02.07.2025 21:04 Відповісти
оремо операції "Вісла" та окремо жертв армії крайової, щоб їм повилазило.
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02.07.2025 22:17 Відповісти
Що робили поляки на "східних землях" і чому їх різали?
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02.07.2025 21:05 Відповісти
На території України, колаборант
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02.07.2025 21:22 Відповісти
Це було питання до поляків. А підпис у Вас цікавий....
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02.07.2025 21:56 Відповісти
Хай цими законами відбиваються від русні,коли та полізе на них війною з території білорашки.
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02.07.2025 21:05 Відповісти
Треба дзеркально ввести "День пам'яті жертв геноциду, вчиненого Армією Крайовою".
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02.07.2025 21:09 Відповісти
і окремо операції "Вісла", щоб їх попердолило
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02.07.2025 22:18 Відповісти
3-го березня виповнилися чергові роковини трагедії українського села Павлокома, в якому вже в 1945 році польська самооборона та підрозділи Армії Крайової під командою поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців, серед них 157 жінок та 59 дітей віком до 14 років. І таких сіл було не одне й не десять.
В цьому українському селі на той момент не було підрозділів УПА.
Виживший місцевий мешканець казав, якщо б в селі була УПА цієї різанини не було би.
Польща свідомо не хоче визнавати вчинені злочини проти українців.
Полська влада, то що будемо робити з Армією Крайовою ? Замовчувати злочини проти українців?
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02.07.2025 21:10 Відповісти
Виявилось шо Дуда довбойоб.
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02.07.2025 21:13 Відповісти
Дуда довбойоб і друг Зеленського! Скажи мені хто твій друг і я скажу тобі хто ти!
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02.07.2025 21:19 Відповісти
А про советских руских расстрелах Поляков забыли. И про Качинского забыл дуда. Короткая у них помять . СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.07.2025 21:16 Відповісти
Все ответки после победы УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.07.2025 21:17 Відповісти
Німці ще не прийняли закон про геноцид їхніх нацистів на території України під час 2-ї світової війни ? Можна взяти польський закон за кальку і лише змінити кілька слів
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02.07.2025 21:19 Відповісти
Лядський рашист Дуда на прутлерівському підсосі. Не так давно цей виплядок закликав офіційно передати агресору окуповані території України.
Потрібно перевірити офшорні рахунки, криптогаманці на його користь та його підставних осіб, родичів. Немає жодних сумнівів, що кацап там наклав немалу купу активу.
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02.07.2025 21:19 Відповісти
При жодному попередньому українському Президенті...
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02.07.2025 21:20 Відповісти
От знову і вилізло їб*ало цих "друзів*...
Україна "проковтне "? Чи прийме все ж таки дзеркальний Закон про польский геноцид на Волині і визнає армію крайову "польськими есесівцями "?😬
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02.07.2025 21:35 Відповісти
Президент Франції Шарль де Голль про УПА "Якби в мене була така армія, як УПА, німецький чобіт ніколи не топтав би землю Франції".


Так що Дуда хай йде нах..
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02.07.2025 21:41 Відповісти
Польшу 5 раз делили и вместо выводов очередная клоунада от них .
Сначала хотели иск Германии выставить за войну , потом РФ за послевоенное восстановление.
А все закончилось тем что зашли в свою кладовку и пукнули придумав виноватых украинцев из ОУН .
По итогам первой мировой к Польше отошли украинские земли в которых этнические украинцы естественно не очень любили потомков шляхты , при поражении Польши от Гитлера-Сталина естественно любовь украинцев к полякам и проявилась .
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02.07.2025 21:42 Відповісти
Дайте Дуде ще один орден.
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02.07.2025 21:45 Відповісти
В этот же день необходимо узаконить день геноцида на Волыни украинцев польской армией краева
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02.07.2025 21:55 Відповісти
А Дуда день пам'яті геноциду поляків Мініним та Пожарським не забув встановити? А що ж так?
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02.07.2025 22:40 Відповісти
ця ******* щойно приїздила до Києва, посміхалася, шось там співала про добросусідство - а коли повернулась то вирішила наприкінці терміну зробити такий "подарунок". По суті заклав міну під майбутні відносини. Що ще більш смішне - це те як цей підор сміливо рубає історичну правду щодо справ 80річної давнини проти стікаючої кровью України, і при всьому цьому сцить навіть заїкнутися щодо сбиття кремлядями Ту-154 з Качинським і купою генералів і міністрів. Азери за 38 загиблих на Ембраєрі з москалів вже півроку кров пьють, а ці за вбиту еліту нації просто посмоктали кремлівського прутня, витерли рота і заткнулись
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02.07.2025 22:51 Відповісти
 
 