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Новости Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
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Дуда подписал закон о Дне памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны

Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о "жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"2 июля 2025 года Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении на сайте президента Польши.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".

Также читайте: "ОУН и УПА уже приводили поляков в чувство", - глава ОУН Червак о заявлениях руководства Польши

Что предшествовало

Как отмечается, 5 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Сейма Польши установить 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений.

Автор: 

закон (3179) ОУН (157) Польша (8549) Дуда Анджей (782)


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Топ комментарии
+25
Законодавчо закріпили ненависть до українців. А чи ухвалено закон щодо пам"яті 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних кацапами після окупації Польщі у 1939 році ??? А щодо жертв кацапської авіадиверсії під Смоленськом у 2010 році???
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02.07.2025 20:34 Ответить
+23
А 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних в 1940 році під Смоленськом - то таке.
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02.07.2025 20:30 Ответить
+20
Гітлер з Сталіним ту Польщу раком поставили за 4 тижні, а їм все Бандера чомусь муляє.
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02.07.2025 20:47 Ответить
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Друзі зеленського знімають маскі...
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02.07.2025 20:26 Ответить
Давай ше ти накручуй - підгадав - весь піздєц
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02.07.2025 20:26 Ответить
Та запросто! "День пам'яті жертв пацифікації"
Ну і ще пару аналогічних днів. Їх достатньо.
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02.07.2025 21:06 Ответить
Насрав на прощання!
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02.07.2025 20:29 Ответить
А 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних в 1940 році під Смоленськом - то таке.
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02.07.2025 20:30 Ответить
бо отримає відповідь, а нам можна срати на голови
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02.07.2025 20:32 Ответить
То ж братушкі...
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02.07.2025 20:38 Ответить
А про зачистки украинских сел Армией Краевой как то забыл?
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02.07.2025 20:32 Ответить
Різні цілі.
Якщо стисло, то Армія Крайова (АК) і Українська повстанська армія (УПА) - це дві різні збройні сили, які діяли на території Західної України під час Другої світової війни, але вони мали різні цілі та підпорядкування.
Армія Крайова була польською підпільною організацією, метою якої було відновлення польської держави, і підпорядковувалася польському еміграційному уряду в Лондоні.
УПА, з іншого боку, була українським військово-політичним формуванням, озброєним крилом Організації українських націоналістів, і боролася за незалежність України.
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02.07.2025 21:00 Ответить
Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни
===============
дуда забув про геноцид поляків вчиненого Богданом Хмельницьким
Дуда,а три поділи польщі не є геноцидом? Та будуть вас геноцидити постійно бо сцитеся навіть ракети над заходом України збивати! І будуть вас не ОУН з УПА геноцидити , а кацапи з бульбашами!
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02.07.2025 21:07 Ответить
Законодавчо закріпили ненависть до українців. А чи ухвалено закон щодо пам"яті 20 тисяч польських офіцерів, розстріляних кацапами після окупації Польщі у 1939 році ??? А щодо жертв кацапської авіадиверсії під Смоленськом у 2010 році???
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02.07.2025 20:34 Ответить
Час вшанувати днем памяті загиблих українців від рук польських рольників на тій самій Волині.
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02.07.2025 20:40 Ответить
По його логіці, в Україні повинні створити день пам'яті геноциду вчиненого державою Польща над українським населенням.
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02.07.2025 20:42 Ответить
От і добре. Тепер ще треба буде щороку вітати цих західних свинособак з цим чудовим святом всією країною. Записувати відосіки під портретами Степана Андрійовича і нагадувати що чим далі вони ****** тим більш вірогідно що можем павтаріть. Можливо навіть разом з їх східними братами по відсутності розуму.
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02.07.2025 20:46 Ответить
Гітлер з Сталіним ту Польщу раком поставили за 4 тижні, а їм все Бандера чомусь муляє.
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02.07.2025 20:47 Ответить
Потому что оттуда и прилететь может, ну знаете березку посадят по авиамаршруту, расчет тумана дислоцируют и все такое. А мы спокойные и у нас другие проблемы.

Вы думаете Черчилль зря их окрестил гиенами Европы?
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02.07.2025 21:35 Ответить
Тут ***** встромив ножа між ребер та круте ним, а цим вАлиньська різня зараз в гузні свербить. Ну й нагородов *** Бог сусідами...
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02.07.2025 20:49 Ответить
Нічого путнього з цього не вийде, тільки розбрат.
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02.07.2025 20:50 Ответить
Популизм... ахах... . Нужно утвердить международный день чествования жертв Помпеи с обязательной минутой молчания в 9 часов утра.
И день международной ненависти в честь событий, 100-2000 летней давности. В этот день сжигать флаги соседних государств и ходить с бессмертным полком. Оптимальная дата - 8 мая.
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02.07.2025 20:51 Ответить
Еще раз! Когда он приехал в Киев со знаменем армии крайовой, а наш вселенский главковерх его орденом наградил, а жирный министр заискивающе улыбался! Так чего вы хотели?
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02.07.2025 20:51 Ответить
Яну так невігласи манкурти завжди будуть збитковими по відношенню до своєї історії на фоні будь яких національних лідерів , аксіома , жахлива але аксіома
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02.07.2025 21:00 Ответить
Не совсем понял. но звучит красиво.
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02.07.2025 21:02 Ответить
Асимільований московит -манкурт цього ніколи не зрозумвє, тільки етнічний українець, ну ти не винен в цьому така твоя доля от в все
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02.07.2025 21:10 Ответить
Как мне нравятся развешивающие ярлыки! Читайте книжки! Печатные, а не то что вам преподносят! Если я тебе скажи что я шляхтич и по польской и по украинской ( была и такая) ты все равно не поверишь! Учись, читай и то что ИИ еще не успел испортить!
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02.07.2025 21:16 Ответить
манкурт ,прошу завали свою асимільовану пащєку
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02.07.2025 21:21 Ответить
Можно поподробнее про украинскую?

А то знаете ли, книжки есть исторические - это которые пишет дядя, делающий за вас выводы, и есть книжки археологические - это когда "найден такой-то документ, такого-то века, и вот его содержимое".
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02.07.2025 21:37 Ответить
Я сейчас не готов ответить, нет ссылок под руками , но вы, если вас действительно этот вопрос интересует, можете найти. Тем более, что польская шляхта признала украинскую.
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02.07.2025 21:49 Ответить
Коли ти зелений банкрут, всі будут потужно срати тобі на голову. Потім конешно ми згадаємо всі ці дуди, фіци та орбани та заодно і сраних безпроблемих ковбоїв.
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02.07.2025 20:54 Ответить
Ше їден "братній нарід", ***...
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02.07.2025 20:54 Ответить
Для тих , хто зараз обурюється на поляків , нагадую - вони лише виконують те , про що їх просили НАШІ депутати
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року
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02.07.2025 20:55 Ответить
5 колона в Україні , що керується нквс проголосувала чітко ...
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02.07.2025 20:57 Ответить
це не наші депутати а колаборанти.
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02.07.2025 21:01 Ответить
За 12 років ні в кого , до них , запитань не виникло ! Більше того - дехто з них й досі депутат , або мер !
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02.07.2025 21:09 Ответить
Для офіційного звернення треба 226 депутатів,так шо це фількіно-ригівська грамота
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02.07.2025 21:09 Ответить
А причиною всьому є польський шовінвзм по відношенню до українців ... трагедія іде вже бонусом
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02.07.2025 20:55 Ответить
Давайте по-християнські засудимо вбивства беззбройних польських колоністів, що колонізували етнічні українські території, і були провідниками полонізації...

Отак і сказати
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02.07.2025 20:56 Ответить
То може Україна буде вшановувати пам'ять тих, хто поклав життя на захист України-Русі при захопленні наших територій "Рєччю паспалітой"? Або підемо ще глибше в історію і призначимо день пам'яті неандертальця Остапа, якого вбили неандертальці Анджей і Густлік 150тис років тому?
До того ж вони самі казали, що то було зроблено підрозділами НКВС (не неандертальців, звісно)...
"Вони *******" (с)

Цікаво, а переписувати історію, як на московії, скоро почнуть усі країни світу? 🤔
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02.07.2025 20:59 Ответить
Польша два раза теряла государственность! Может и третий раз *************!
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02.07.2025 21:00 Ответить
5 раз теряла .
Последний раз Гитлер со Сталиным поделили .
Шляхта ))))
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02.07.2025 21:45 Ответить
Возможно, но насколько я помню в польской истории официально упоминается два.
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02.07.2025 21:50 Ответить
зеленський просто зобов'язан сьогодні- завтра підписати Закон про встановлення 10 ! липня днем пам'яти про українців - жертв Армії Крайовій та операції "Вісла"
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02.07.2025 21:04 Ответить
Що робили поляки на "східних землях" і чому їх різали?
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02.07.2025 21:05 Ответить
На території України, колаборант
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02.07.2025 21:22 Ответить
Хай цими законами відбиваються від русні,коли та полізе на них війною з території білорашки.
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02.07.2025 21:05 Ответить
Треба дзеркально ввести "День пам'яті жертв геноциду, вчиненого Армією Крайовою".
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02.07.2025 21:09 Ответить
3-го березня виповнилися чергові роковини трагедії українського села Павлокома, в якому вже в 1945 році польська самооборона та підрозділи Армії Крайової під командою поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців, серед них 157 жінок та 59 дітей віком до 14 років. І таких сіл було не одне й не десять.
В цьому українському селі на той момент не було підрозділів УПА.
Виживший місцевий мешканець казав, якщо б в селі була УПА цієї різанини не було би.
Польща свідомо не хоче визнавати вчинені злочини проти українців.
Полська влада, то що будемо робити з Армією Крайовою ? Замовчувати злочини проти українців?
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02.07.2025 21:10 Ответить
Виявилось шо Дуда довбойоб.
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02.07.2025 21:13 Ответить
Дуда довбойоб і друг Зеленського! Скажи мені хто твій друг і я скажу тобі хто ти!
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02.07.2025 21:19 Ответить
А про советских руских расстрелах Поляков забыли. И про Качинского забыл дуда. Короткая у них помять . СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.07.2025 21:16 Ответить
Все ответки после победы УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.07.2025 21:17 Ответить
Німці ще не прийняли закон про геноцид їхніх нацистів на території України під час 2-ї світової війни ? Можна взяти польський закон за кальку і лише змінити кілька слів
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02.07.2025 21:19 Ответить
Лядський рашист Дуда на прутлерівському підсосі. Не так давно цей виплядок закликав офіційно передати агресору окуповані території України.
Потрібно перевірити офшорні рахунки, криптогаманці на його користь та його підставних осіб, родичів. Немає жодних сумнівів, що кацап там наклав немалу купу активу.
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02.07.2025 21:19 Ответить
При жодному попередньому українському Президенті...
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02.07.2025 21:20 Ответить
От знову і вилізло їб*ало цих "друзів*...
Україна "проковтне "? Чи прийме все ж таки дзеркальний Закон про польский геноцид на Волині і визнає армію крайову "польськими есесівцями "?😬
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02.07.2025 21:35 Ответить
Президент Франції Шарль де Голль про УПА "Якби в мене була така армія, як УПА, німецький чобіт ніколи не топтав би землю Франції".


Так що Дуда хай йде нах..
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02.07.2025 21:41 Ответить
Польшу 5 раз делили и вместо выводов очередная клоунада от них .
Сначала хотели иск Германии выставить за войну , потом РФ за послевоенное восстановление.
А все закончилось тем что зашли в свою кладовку и пукнули придумав виноватых украинцев из ОУН .
По итогам первой мировой к Польше отошли украинские земли в которых этнические украинцы естественно не очень любили потомков шляхты , при поражении Польши от Гитлера-Сталина естественно любовь украинцев к полякам и проявилась .
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02.07.2025 21:42 Ответить
Дайте Дуде ще один орден.
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02.07.2025 21:45 Ответить
 
 