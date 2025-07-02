Дуда подписал закон о Дне памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о "жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"2 июля 2025 года Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении на сайте президента Польши.
Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".
Что предшествовало
Как отмечается, 5 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Сейма Польши установить 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений.
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Ну і ще пару аналогічних днів. Їх достатньо.
Якщо стисло, то Армія Крайова (АК) і Українська повстанська армія (УПА) - це дві різні збройні сили, які діяли на території Західної України під час Другої світової війни, але вони мали різні цілі та підпорядкування.
Армія Крайова була польською підпільною організацією, метою якої було відновлення польської держави, і підпорядковувалася польському еміграційному уряду в Лондоні.
УПА, з іншого боку, була українським військово-політичним формуванням, озброєним крилом Організації українських націоналістів, і боролася за незалежність України.
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дуда забув про геноцид поляків вчиненого Богданом Хмельницьким
Дуда,а три поділи польщі не є геноцидом? Та будуть вас геноцидити постійно бо сцитеся навіть ракети над заходом України збивати! І будуть вас не ОУН з УПА геноцидити , а кацапи з бульбашами!
Вы думаете Черчилль зря их окрестил гиенами Европы?
И день международной ненависти в честь событий, 100-2000 летней давности. В этот день сжигать флаги соседних государств и ходить с бессмертным полком. Оптимальная дата - 8 мая.
А то знаете ли, книжки есть исторические - это которые пишет дядя, делающий за вас выводы, и есть книжки археологические - это когда "найден такой-то документ, такого-то века, и вот его содержимое".
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року
Отак і сказати
До того ж вони самі казали, що то було зроблено підрозділами НКВС (не неандертальців, звісно)...
"Вони *******" (с)
Цікаво, а переписувати історію, як на московії, скоро почнуть усі країни світу? 🤔
Последний раз Гитлер со Сталиным поделили .
Шляхта ))))
В цьому українському селі на той момент не було підрозділів УПА.
Виживший місцевий мешканець казав, якщо б в селі була УПА цієї різанини не було би.
Польща свідомо не хоче визнавати вчинені злочини проти українців.
Полська влада, то що будемо робити з Армією Крайовою ? Замовчувати злочини проти українців?
Потрібно перевірити офшорні рахунки, криптогаманці на його користь та його підставних осіб, родичів. Немає жодних сумнівів, що кацап там наклав немалу купу активу.
Україна "проковтне "? Чи прийме все ж таки дзеркальний Закон про польский геноцид на Волині і визнає армію крайову "польськими есесівцями "?😬
Так що Дуда хай йде нах..
Сначала хотели иск Германии выставить за войну , потом РФ за послевоенное восстановление.
А все закончилось тем что зашли в свою кладовку и пукнули придумав виноватых украинцев из ОУН .
По итогам первой мировой к Польше отошли украинские земли в которых этнические украинцы естественно не очень любили потомков шляхты , при поражении Польши от Гитлера-Сталина естественно любовь украинцев к полякам и проявилась .