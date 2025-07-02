Дуда подписал закон о Дне памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о "жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"2 июля 2025 года Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении на сайте президента Польши.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".

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Что предшествовало

Как отмечается, 5 июня Сейм Польши принял закон, которым 11 июля установлен Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Сейма Польши установить 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", противоречит духу добрососедских отношений.