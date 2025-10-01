Украинские историки отреагировали на законопроект Навроцкого, который хочет приравнять ОУН-УПА к нацизму, — заявление

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

"В Украине с беспокойством восприняли инициативу определенных политических сил о внесении изменений в действующие законодательные акты Польши, с целью введения на законодательном уровне осуждения УПА и ОУН (б). При этом, инициаторы этих нововведений в одностороннем порядке определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в этом контексте представители исторического сообщества Украины подчеркивают необходимость избежания политизации вопросов нашего общего с Польшей исторического наследия, в частности тех трагических общих страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон.

Сейчас историки прилагают усилия к созданию объективного исследования всех обстоятельств не только совершения преступлений в отношении украинского и польского населения на территории Волыни и Галичины, но и причин, которые привели к такому жесткому противостоянию. На сегодня также нет окончательных исследований и выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к этому украинско-польскому противостоянию.

"Поэтому весьма сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам, неоимперских тоталитарных режимов нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы", - отметили в заявлении.

Как отметили в заявлении, принятие упомянутого выше проекта польской стороной очевидно вызовет негативную реакцию в Украине. Согласно существующей практике украинская сторона также будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.

Украинские историки считают, что наиболее оптимальным путем решения вопросов общей трагической истории должно быть продолжение поисково-эксгумационных работ на территориях обеих стран, а также совместная работа украинско-польского Форума историков.

"Уверены, что вместе с нашими польскими коллегами должны проявить мудрость и ответственность и находить взаимопонимание относительно сложных страниц нашего прошлого ради общего европейского будущего и совместными усилиями преодолеть нашего извечного российского врага", - добавляется в заявлении.

Среди подписантов заявления, в частности, председатель УИНП Александр Алферов, историк и военный Вахтанг Кипиани, доктор исторических наук Ярослав Грицак, автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев, главный редактор "Локальной истории" Виталий Ляска, Владимир Вятрович, кандидат исторических наук.

Всего по состоянию на вечер 1 октября - 43 деятеля.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

