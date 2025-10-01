РУС
Новости Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
1 383 7

Украинские историки отреагировали на законопроект Навроцкого, который хочет приравнять ОУН-УПА к нацизму, — заявление

оун

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом заявлении представителей исторического сообщества Украины, опубликованном Украинским институтом национальной памяти.

"В Украине с беспокойством восприняли инициативу определенных политических сил о внесении изменений в действующие законодательные акты Польши, с целью введения на законодательном уровне осуждения УПА и ОУН (б). При этом, инициаторы этих нововведений в одностороннем порядке определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией", - говорится в заявлении.

Также читайте: Президент Польши Навроцкий подал законопроект о наказании за "отрицание преступлений ОУН-УПА"

Как отмечается, в этом контексте представители исторического сообщества Украины подчеркивают необходимость избежания политизации вопросов нашего общего с Польшей исторического наследия, в частности тех трагических общих страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон.

Сейчас историки прилагают усилия к созданию объективного исследования всех обстоятельств не только совершения преступлений в отношении украинского и польского населения на территории Волыни и Галичины, но и причин, которые привели к такому жесткому противостоянию. На сегодня также нет окончательных исследований и выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к этому украинско-польскому противостоянию.

"Поэтому весьма сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам, неоимперских тоталитарных режимов нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы", - отметили в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда подписал закон о Дне памяти о "жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА" в годы Второй мировой войны

Как отметили в заявлении, принятие упомянутого выше проекта польской стороной очевидно вызовет негативную реакцию в Украине. Согласно существующей практике украинская сторона также будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.

Украинские историки считают, что наиболее оптимальным путем решения вопросов общей трагической истории должно быть продолжение поисково-эксгумационных работ на территориях обеих стран, а также совместная работа украинско-польского Форума историков.

"Уверены, что вместе с нашими польскими коллегами должны проявить мудрость и ответственность и находить взаимопонимание относительно сложных страниц нашего прошлого ради общего европейского будущего и совместными усилиями преодолеть нашего извечного российского врага", - добавляется в заявлении.

Также читайте: Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность ОУН-УПА, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Среди подписантов заявления, в частности, председатель УИНП Александр Алферов, историк и военный Вахтанг Кипиани, доктор исторических наук Ярослав Грицак, автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев, главный редактор "Локальной истории" Виталий Ляска, Владимир Вятрович, кандидат исторических наук.

Всего по состоянию на вечер 1 октября - 43 деятеля.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

ОУН-УПА
Навроцький, відверто гадить Польщі у відносинах з Україною!!
Московіти з *******, його підтримують!!
Кому ж це вигідно, під час московської війни проти України??????
Такого лайна для Польщі, ще не було за часи суверенітету Польщі в ЄС!!
01.10.2025 20:13 Ответить
Але Зельоним це поіксу. Навпаки. Пуйлу догодять.
01.10.2025 20:16 Ответить
Ну, ОУН і УПА воювали проти фашисиів, а ось Армія Крайова з батальонами хлопськими діяли РАЗОМ з гитлеровськими батальонами шуцманшауфту.
01.10.2025 20:18 Ответить
З приходом Совєтів АК скурвилася і співпрацювала з ними. А потім розсипалася. А наступник АК - організація Wolność i Niepodległość (ВІН) - ОФІЦІЙНО співпрацювала з УПА у боротьбі з Совєтами. Тож парадокс в тому, що УПА воювала за Незалежну Польщу і, виходить, є польськими національними героями!
01.10.2025 20:20 Ответить
Імперство у польській дупі заграло. Може нам пригальмувати навчати їх збивати шахеди?
01.10.2025 20:20 Ответить
скоро знову колоній вимагатимуть!
01.10.2025 20:32 Ответить
"У Турці на Львівщині поляки закопували українських селян, живими... як тільки почали падати перші німецькі бомби на Галичину, то в тих перших числах вересня 1939 року польський уряд раптово ні з того ні з сього різко посилив репресії проти західних українців. Наприклад, концтабір "Береза Картузька", який поляки створили спеціально для українців був у ті дні вкрай переповнений. Але, найгірше, що при відступі перед наступаючими німецькими військами, поляки кинулися мордувати місцеве українське населення.

поляки почали руйнувати довколишні села, а стрийські Дуліби - спалили дощенту. У Турці, згідно із документально засвідченою інформацією, поляки закопували українських селян, живими, катували жінок, дітей і повсюди вдавалися до гвалтування беззбройних українок.

.

...А, сьогодні - в ці перші дні жовтня 2025 року - поляки чують лише самі себе. Українці в їхньому (польському) світосприйнятті, це - унтерменшени. Саме так колись ставилися німці до самих поляків. І, на оті українські заклинання, що ми (українці) теж є європейцями, поляки лише хитро мружать очі. В даному випадку вони у чомусь і праві, бо жодна європейська нація, яка сама себе поважає, не дала б нікому права так знущатися над своєю історією, як це мовчки і покірно дозволяють українці робити отим полякам.

.

Але, за великим рахунком нам має бути абсолютно байдуже (м'яко кажучи), що про нас думають теперішні поляки. Бо для нас зараз найголовніше втримати, а невдовзі й розбудувати нашу Україну в її теперішніх границях.

.

Натомість, кожен з нас мусить пам'ятати, що поляк лише зовні нагадує європейця. А, якщо його трохи пошкробати, то проступає його скрита усередині ментальність по відношенню до України, яка така сама як у росіян, тобто: "ваші землі - наші землі"...

.

Яким буде майбутнє сусідньої Польщі, мені звісно, як то кажуть, по-барабану. Але, як історик я бачу, що все йде до третього (і, на цей раз, мабуть остаточного) розподілу Польщі. Благо, що та Німеччина в останні тижні повстає як той Фенікс із попелу і вертає до своєї колишньої величі і військової могутності.

.

Як видно, ніяка історія тих поляків не годна нічому навчити: ні розподіл Польщі 1772 року, після якого вона взагалі перестала існувати як держава, ні криваве її (Польщі) стирання з карти світу у вересні 1939 року..."

Микола Бандрівський
01.10.2025 20:33 Ответить
 
 