Украинские историки отреагировали на законопроект Навроцкого, который хочет приравнять ОУН-УПА к нацизму, — заявление
Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением относительно намерений некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН(б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом заявлении представителей исторического сообщества Украины, опубликованном Украинским институтом национальной памяти.
"В Украине с беспокойством восприняли инициативу определенных политических сил о внесении изменений в действующие законодательные акты Польши, с целью введения на законодательном уровне осуждения УПА и ОУН (б). При этом, инициаторы этих нововведений в одностороннем порядке определяют украинцев виновными за все события, связанные с Волынской трагедией", - говорится в заявлении.
Как отмечается, в этом контексте представители исторического сообщества Украины подчеркивают необходимость избежания политизации вопросов нашего общего с Польшей исторического наследия, в частности тех трагических общих страниц истории, которые привели к массовым жертвам с обеих сторон.
Сейчас историки прилагают усилия к созданию объективного исследования всех обстоятельств не только совершения преступлений в отношении украинского и польского населения на территории Волыни и Галичины, но и причин, которые привели к такому жесткому противостоянию. На сегодня также нет окончательных исследований и выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к этому украинско-польскому противостоянию.
"Поэтому весьма сомнительными являются попытки приравнять антиимперскую, национально-освободительную по своей сути, деятельность УПА и ОУН(б) к геноцидальным практикам, неоимперских тоталитарных режимов нацистов и коммунистов, против которых прежде всего и боролись украинские повстанцы", - отметили в заявлении.
Как отметили в заявлении, принятие упомянутого выше проекта польской стороной очевидно вызовет негативную реакцию в Украине. Согласно существующей практике украинская сторона также будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.
Украинские историки считают, что наиболее оптимальным путем решения вопросов общей трагической истории должно быть продолжение поисково-эксгумационных работ на территориях обеих стран, а также совместная работа украинско-польского Форума историков.
"Уверены, что вместе с нашими польскими коллегами должны проявить мудрость и ответственность и находить взаимопонимание относительно сложных страниц нашего прошлого ради общего европейского будущего и совместными усилиями преодолеть нашего извечного российского врага", - добавляется в заявлении.
Среди подписантов заявления, в частности, председатель УИНП Александр Алферов, историк и военный Вахтанг Кипиани, доктор исторических наук Ярослав Грицак, автор YouTube-канала "История без мифов" Владлен Мараев, главный редактор "Локальной истории" Виталий Ляска, Владимир Вятрович, кандидат исторических наук.
Всего по состоянию на вечер 1 октября - 43 деятеля.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.
Московіти з *******, його підтримують!!
Кому ж це вигідно, під час московської війни проти України??????
Такого лайна для Польщі, ще не було за часи суверенітету Польщі в ЄС!!
поляки почали руйнувати довколишні села, а стрийські Дуліби - спалили дощенту. У Турці, згідно із документально засвідченою інформацією, поляки закопували українських селян, живими, катували жінок, дітей і повсюди вдавалися до гвалтування беззбройних українок.
.
...А, сьогодні - в ці перші дні жовтня 2025 року - поляки чують лише самі себе. Українці в їхньому (польському) світосприйнятті, це - унтерменшени. Саме так колись ставилися німці до самих поляків. І, на оті українські заклинання, що ми (українці) теж є європейцями, поляки лише хитро мружать очі. В даному випадку вони у чомусь і праві, бо жодна європейська нація, яка сама себе поважає, не дала б нікому права так знущатися над своєю історією, як це мовчки і покірно дозволяють українці робити отим полякам.
.
Але, за великим рахунком нам має бути абсолютно байдуже (м'яко кажучи), що про нас думають теперішні поляки. Бо для нас зараз найголовніше втримати, а невдовзі й розбудувати нашу Україну в її теперішніх границях.
.
Натомість, кожен з нас мусить пам'ятати, що поляк лише зовні нагадує європейця. А, якщо його трохи пошкробати, то проступає його скрита усередині ментальність по відношенню до України, яка така сама як у росіян, тобто: "ваші землі - наші землі"...
.
Яким буде майбутнє сусідньої Польщі, мені звісно, як то кажуть, по-барабану. Але, як історик я бачу, що все йде до третього (і, на цей раз, мабуть остаточного) розподілу Польщі. Благо, що та Німеччина в останні тижні повстає як той Фенікс із попелу і вертає до своєї колишньої величі і військової могутності.
.
Як видно, ніяка історія тих поляків не годна нічому навчити: ні розподіл Польщі 1772 року, після якого вона взагалі перестала існувати як держава, ні криваве її (Польщі) стирання з карти світу у вересні 1939 року..."
Микола Бандрівський