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Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность ОУН-УПА, – КМИС. ИНФОГРАФИКА

оун

Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время Второй мировой войны

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-13 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"С 2013 года в более чем пять раз стало меньше тех, кто негативно оценивает деятельность ОУН-УПА - с 42% до 8%. В то же время с 22% до 43% возросла доля тех, кто положительно оценивает деятельность ОУН-УПА. Также с 27% до 37% стало больше тех, кто выбрал вариант "трудно сказать наверняка, отрицательно или положительно", – сообщили социологи.

Как Вы в целом оцениваете деятельность Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время Второй мировой войны?

Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность ОУН-УПА, – КМИС 01

В региональном измерении в 2013 году во всех регионах, кроме Запада, было больше тех, кто негативно оценивал деятельность ОУН-УПА, по сравнению с теми, кто оценивал положительно. В 2022 году во всех регионах доля оценивающих положительно преобладает долю тех, кто оценивает отрицательно. В то же время сохраняется тенденция, что чем дальше на Запад, тем отчетливее положительные оценки. Так, на Западе 57% оценивают положительно по сравнению с 4%, которые оценивают отрицательно. В Центре соотношение уже 43% против 6%, на Юге – 37% против 11%, на Востоке – 27% против 16%. Важно обратить внимание, что на Юге и Востоке большинство фактически или выбирали вариант "трудно сказать наверняка, положительно или отрицательно" или (реже) "не знаю".

Читайте: Почти 80% украинцев считают успехи украинской армии совместным результатом действий Украины и Запада, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

опрос (2820) ОУН-УПА (269) КМИС (328)


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Топ комментарии
+20
вони ОУН-УПА ще тоді знали що таке мацкалі
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12.10.2022 12:49
+19
Только 40% граждан использует голову не только для того, чтобы в нее есть. Печально..
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12.10.2022 12:50
+18
А інші 60% взагалі знають що то таке?
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12.10.2022 12:48
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А інші 60% взагалі знають що то таке?
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12.10.2022 12:48 Ответить
навіть в мацкві знають
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12.10.2022 12:53 Ответить
Гєто савєцькіє чіловєкі.
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12.10.2022 13:08 Ответить
Так, пропагуйте Iryna Farion (юб)

Складні речі простою мовою доводить.

Такими токсичними(не толерантними) ми повинні бути щоб всяку соціальну заразу вигнати з поміж нас.
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12.10.2022 17:14 Ответить
Iryna Farion
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12.10.2022 17:31 Ответить
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко

пм тут добрий ефір. Влащенко дуже постраждала, по лицю було видно.
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12.10.2022 18:28 Ответить
вони ОУН-УПА ще тоді знали що таке мацкалі
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12.10.2022 12:49 Ответить
потому что отсекли дембицильный луганско-даунбасовский сброд, накачанный свинопасной пропагандой...
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12.10.2022 12:49 Ответить
потому и упало с 8% до 42%. Естественная убыль по возрасту из разницы в 34% составляет небольшую часть. А количество ватного болота типа "какая разница", которое вообще ничего не знает\не хочет знать об ОУН-УПА практически не поменялась.
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12.10.2022 12:58 Ответить
Не варто всіх під одну гребінку ровняти. Наприклад, я з Донбасу і завжди з повагою відносився до УПА. Те ж саме я передаю і своїй дитині.
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12.10.2022 13:18 Ответить
Це правда з життя. Мій земляк - односельчанин (гуцул) працював шахтарем на Донбасі (і там і залишився) Але коли приїжджав у село, то розповідав, що шахтарі возбухали проти радянської влади і комуняк і періодично бунтували. Та казали компартійним функціонерам : "мало бендеровци вас пиз.ячили".
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12.10.2022 13:30 Ответить
Саме цікаве те,що на Донбасі теж діяла ОУН.Всі пам'ятаємо "Молоду гвардію"Фадєєва.Так от ,совєцький писака там перекрутив історичні події,виставивши всіх героїв комсомольцями.Коли Євген Стахів (голова осередку ОУН на Донбасі) прочитав "Молоду гвардію",то за його словами,чуть з стільця не впав,бо впізнав в одному герої себе.
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12.10.2022 13:28 Ответить
Только 40% граждан использует голову не только для того, чтобы в нее есть. Печально..
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12.10.2022 12:50 Ответить
Ізраїль засудив вшанування героїв ОУН-УПА https://bykvu.com/ua/bukvy/izrail-osudil-chestvovanie-geroev-oun-upa/ https://bykvu.com/ua/bukvy/izrail-osudil-chestvovanie-geroev-oun-upa/

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12.10.2022 12:50 Ответить
Вы не знаете, как на иврите будет "жопа"? Именно жопа а не попа. Впрочем, какая разница, как будет, просто пускай те в израиле, кто их осудил идут в жопу - תַחַת.
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12.10.2022 12:53 Ответить
Жопа - тАхат
Попа - тУсик.
А чего это вы так на Израиль возбудились?
А как к этому вопросу относятся, к примеру, в Парагвае?
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12.10.2022 13:16 Ответить
пра Ізраіль ілі харашо ілі нічіво?
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12.10.2022 14:05 Ответить
А про Парагвай?
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12.10.2022 14:08 Ответить
Маленький Ізраїль має надто великий вплив на світову геополітику, щоб робити вигляд, що це те ж саме, що Парагвай.
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12.10.2022 14:14 Ответить
Шановний.
Мене не цікавить ваш примітивний погляд на Ізраїль.
Мене зацікавило інше. Тема обговорення - "Ставлення населення України до ролі ОУН".
ОУН!
Населення України!!
Ставлення цього населення до ОУН!!!
Де ви там побачили Ізраїль?
Але варто було першому вимовити це заповітне слово, і вся публіка як з ланцюга зірвалася. Забули і про ОУН, і про Україну, і про ******* події і пішли викладати все, що вони знають (а набагато частіше не знають) про Ізраїль та євреїв.
Чи можете це пояснити?
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12.10.2022 14:25 Ответить
..."ваш примітивний погляд" - а на ваш, очевидно, не примітивний погляд, чому "вся публіка як з ланцюга зірвалася"?
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12.10.2022 14:46 Ответить
Я людина проста, як той трактирник Палівець з "Бравого солдата Швейка", котрий дупу називав дупою без жодних новомодних витівок типу "нижнього бюста".
Бачу примітивну думку і називаю її примітивною, а не альтернативно інтелектуальною. Все, тема закрита.
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12.10.2022 14:53 Ответить
Ну так...головне, хто крапку поставить.
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12.10.2022 14:55 Ответить
Дозволяю вам.
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12.10.2022 15:06 Ответить
міжнаціональне не робіть - просто клейміть тварюк фактами: хто такий "червоне сонечко", хто такі засновники НКВД, хто такі хасиди в Умані, хто такі Бені... Тобто для нашого стада, Ви ж розумієте що звичайні ервеї гойських мов не знають.
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12.10.2022 17:18 Ответить
а ві міне такі скажіте, чэго это Iзраіль возбуділся на ОУН-УПА? Что там не нравіцца - что украінці воэвали проти Сталіна, чи проти Гітлэра? Чи може тому, що Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенгаузен, а його братів вбили в Аушвіці?
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12.10.2022 14:17 Ответить
Рада ввела кримінальну відповідальність за антисемітизм

- ВІВТОРОК, 15 ЛЮТОГО 2022...
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12.10.2022 13:06 Ответить
Вшановувати Бандеру не є антисемітизмом!
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12.10.2022 14:21 Ответить
Я би так сказав, що антисемітизмом є сам факт прийняття цього закону.
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12.10.2022 14:25 Ответить
мало шо було в 2020 році. Зараз самі євреї тицяють в ніс своїм омоскаленим співгромадянам свідчення євреїв, які пережили Холокост в Україні, де йдеться про те, як їх рятували українці, серед яких після прискіпливого дослідження знаходили купу членів і симпатиків оун-упа
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12.10.2022 12:57 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/8/41955/
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12.10.2022 13:09 Ответить
Ізрїлю треба ткнути носом в те,що в УПА були і євреї.Євреї,а не оте продажне прокацаплене ізраїльське лайно,що зараз засуджує воїнів ОУН-УПА
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12.10.2022 13:09 Ответить
Они этого не увидят. Они видят только то, что им выгодно. Например они молчат, засунув свои языки себе в שָׁלָל, или в תַחַת, на счёт СРУских черносотенцев, которые устраивали в РосИмперии еврейские погромы и готовые повторить это сегодня и завтра. Беда нас, украинцев, в нашей доброте, толерантности и быстром прощении разного рода мудаков.
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12.10.2022 14:18 Ответить
Але ІНТЕРНЕТ все пам'ятає.
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12.10.2022 15:10 Ответить
И шо?
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12.10.2022 16:40 Ответить
А скільки % ізраельтян були громадянами срср? А який % серед них були громадянами УРСР?
А як впливає позиція виборців на позицію кнесету?
А як впливає позиція фюрера на позицію поголів'я рф?
Відповівши на ці питаня самі отримаєте відповідь на багото питань!
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12.10.2022 13:41 Ответить
Громадянства УРСР не існувало.
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12.10.2022 14:07 Ответить
Педант? Доповню "" громадянами ПРОЖИВАЮЧИМИ В УРСР".
Так зрозуміло?
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12.10.2022 14:39 Ответить
Ачто вы кушали с утра, что говорите за гражданство УССР при Совке?
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12.10.2022 14:15 Ответить
Див. від 14.39! Там меню.
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12.10.2022 14:40 Ответить
Т.е. вы кушали в Параше! Смачного.
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12.10.2022 16:49 Ответить
?!!!
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12.10.2022 19:44 Ответить
А что не понятно?
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12.10.2022 19:46 Ответить
Нет, возможно я таки на минуточку не понял вашего сарказма но тогда хотел бы иметь за то от шоб вы таки пояснить с вашей стороны шоб вы были здоровы и ваши соседи шо не совсем доставит вам удовольствие.
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12.10.2022 19:52 Ответить
Вы были так заяты едой на параше,что не смогли прочитать написанное мной в 14 часов 39 минут?!!!
Если вам,ваш интеллект этого не позволяет - повторю:" Педант? Доповню "громадянами ПРОЖИВАЮЧИМИ УРСР" Так зрозуміло?"
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12.10.2022 20:11 Ответить
Фуууу, какой вы грубы не смотря на мои извинения. Но если вы так уже ставите вопрос за скандал, то я таки могу тоже на вас накакать. И даже таки с горкой на вашу самовлюблённость и нарциссизм тупого индюка один раз выдавшего почти правильную мысль, слегка недопонятую оппонентом, и теперь, гордясь этим, рассказывающего за свой недоразвитый интеллект с чего пытаетесь сделать себе минимальную гордость за свою сраную жизнь и немного вынырнув из подольской помойки или может быть из другой, но это уже не играет ни какой роли в данном случае, так как вы просто глупый поц не умеющий вести дискуссию и видящим только свою правоту а это есть не что иное, как ограниченность ума типичного шлемазла .
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12.10.2022 20:25 Ответить
Немного подождал за ваше мууу в ответ. Его что то таки нет. И да, забыл вам сказать шо параша ваше естественное место в жизни и я таки вижу вы с того имеете уже даже опыт в перемещении из под шконки до параши и немного побыв там таки обратно под шконку в петушином углу. Пришлите мне куда вас поздравить на 8 марта в 2023 году. Я таки непременно это сделаю но помните шо таки без удовольствия так как я не люблю *********.
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12.10.2022 20:39 Ответить
Так шо же вы молчите, как отот поц Герасим топя Муму на 16 станции Фонтана и одновременно набрав до рта какашек кушая с параши? Или может ваш "продвинутый", на минуточку и не более, интеллект не переварил смысл сказанного вам за ваш, с вашего, немного косоглазого от рождения, взгляда опус шо вы таки дАртаньянов конь в демисезонном совковом мальчуковом пальто из драпа, а по своей сути вы просто глупый мерин в рванной вонючей попоне, а все остальные вам не чета и вы их таки с презрением видели под своим стёршимся копытом, как самовлюблённый ишак?
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12.10.2022 21:33 Ответить
Израилю не нужно в исторических вопросах применять двойные стандарты, это дурно пахнет. В свое время еврейские националистические организации "Иргун" и "Лехи" считались многими странами террористическими, а энциклопедия Британника только так их и характеризовала, как террористические. Причина - теракты и убийства британских военнослужащих и гражданских лиц на территории Палестины. Первый руководитель "Лехи", Авраам Штерн, не верил в возможность победы стран антигитлеровской коалиции во 2МВ и считал, что евреям не остаётся выхода, кроме как связаться с немцами и итальянцами для того, чтобы они помогли в борьбе "Лехи" против британцев. Поэтому "Лехи" имела подтвержденные контакты с нацистами, но это не помешало уже после 2МВ, члену организации "Лехи", Ицхаку Шамиру, стать премьер-министром Израиля, потому что для еврейского народа члены "Иргун" и "Лехи" были героями, борцами за независимость евреев и за собственное государство и именно это было главным для еврейского народа, а не мнение иностранных историков и их иностранных энциклопедий. Точно так же с ОУН и Бандерой для Украины и украинцев. Поэтому не нужно двойных стандартов и менторского тона. Украина, защищающая сейчас мир от рашистской красно-коричневой чумы, такого тона не заслуживает.
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12.10.2022 15:25 Ответить
КАК можно негативно относиться к людям, которые не жалея жизни боролись за свободу своего народа и своей страны? Негативно могут относиться к ним только совкодрочеры и их тупое потомство.
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12.10.2022 12:51 Ответить
Якщо замість мізків, в людини телевізор, то дуже просто.
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12.10.2022 13:05 Ответить
Словами письменика "передивились тб,і остані мізки там(у телевізорі) залишили".
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12.10.2022 13:45 Ответить
Когда же до наших людей дойдёт что национализм и нацизм разные понятия?
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12.10.2022 12:51 Ответить
Пока им не прилетит от кацапов и не угробит кого то из их семьи. Впрочем они и тогда обвинят бИнбИревцев.
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12.10.2022 12:54 Ответить
Им прилетает от арабов, но ни как не могут понять что то и есть кацапы делают руками арабов. И борятся с головами дракона, вместо того чтобы уничтожить самого дракона.
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12.10.2022 13:19 Ответить
Прекрасно они знают ВСЕ! Поэтому и бояться давать Украине оружие!
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12.10.2022 13:47 Ответить
А шо, Украина это арабы?
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12.10.2022 14:13 Ответить
Считал умнее,понимающего хоть азы причино-следственных связей!
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12.10.2022 14:44 Ответить
Обоснуйте. Поподробней.
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12.10.2022 16:41 Ответить
та начхать що там ізраіль.. нехай з арабами вошкаються
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12.10.2022 12:51 Ответить
Українські громадяни не мають єдності 40% це дуже мало навіть половини немає.
Тобто нашому народу подобались сталінські репресії голодомори якщо вони захищають пам'ятники радянських політиків.
А тих людей які знищували все радянське всю ідеологію і не тільки комуністів але й тих хто допомагав комуністам - то цих людей чомусь більшість зневажає .
Поки не здохне радянське покоління не буде в Україні нічого хорошого тому що це були раби звикли бути рабами і здохнуть рабами -але молодим заважають жити своїм мисленням.
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12.10.2022 12:52 Ответить
Хітрєци слово російський замінили на слово радянський.
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12.10.2022 12:57 Ответить
а фулі, навіть до "чухраІнцЭв" тепер починає доходити!!.. Сьогодні, при "всеосяжності" технологій, відео, аудіо, у кацапья, ракети перед падінням в повітрі розвертаються (відео з місією МАГАТЕ)!!!! А уявляєте, шо в ті часи пропаганда розказувала, а ШО дійсно робило УПА??!!
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12.10.2022 12:55 Ответить
Тепер зрозуміло, чому у нас зараз війна з кацапами?
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12.10.2022 12:55 Ответить
для того щоб опитувати потрібно з насілєнієм проводити порівняння з нашим часом за що воюють зараз і за що воювали бійці ОУН
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12.10.2022 12:57 Ответить
А в нас люди щось знають про упа? Про це в нас ні в школі не учать, ні по телебаченню не розказують.
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12.10.2022 12:58 Ответить
30 років УСЯ влада в Україні боялась западенців , хаяла як могла . Зрозуміло , що це все під впливом і контролем хремля . Я колись до 2014 р поїхала відпочивати з чоловіком в Прикарпаття. І сусіди по готелю ( із Донецька) серьезно запитали нас « не боїмся лі ми бандер».
Це результат пропагандисткий праці комуняцькой влади , яка 30 років грабувала країну . Усі стали мільярдерами , усі зараз за кордоном сидять по своїх віллах. НИХТО ЇХ НЕ НАКАЗАВ ДОСІ.
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12.10.2022 13:00 Ответить
Поки на законодавчому рівні не буде визнано 1921 - 1991 роками російської окупації України, не буде української України, а буде якась харошая бєламаларусія.
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12.10.2022 13:02 Ответить
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12.10.2022 13:05 Ответить
Замість шлаку про "28 панфіловців" і іншої совкової псевдопатріотики потрібно було повсякчас крутити стрічки про героїв УПА. Але щоб щось крутити - потрібно мати що крутити...
Скільки кінострічок про бойові подвиги воїнів УПА було відзнято, ну хоча б за час кацапської агресії, з 2014 року? Які канали ТБ їх крутили? Хто намагався на постійній основі висвітлювати хоча б з екранів ТБ спротив українців у часи совкової імперії ? "
Якби цим опікувалися на державному рівні, теперешніх прихильників ОУН УПА було б не 40%... І той же Ізраїль, у особах їхніх послів, не повторював кремлівських наративів-штампів про "злочини УПА".
До речі, трохи для читання:
https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
http://patrioty.org.ua/blogs/evrey-khrabro-voevaly-v-upa-yly-pro-antysemytyzm-banerovtsev--tverskyi-226024.html
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12.10.2022 13:12 Ответить
УПА боронили свою землю і пофігу хто прийшов туди.
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12.10.2022 13:24 Ответить
Прийшов куди?
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12.10.2022 14:54 Ответить
Після війни 300 тис школярів повернуться в Україну із польських шкіл, тоді буде інший шок - відповідно до польської "патріотичної освіти", УПА і Бандера влаштували геноциод ляхів і вбили понад "100 тис поляків" під час волинської різанини, а армія крайова, яка цинічно вбила близько 20 тис цивільних українців насправді є "герої".
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12.10.2022 13:16 Ответить
Ми самі між ОУН(м) та ОУН(б) заплуталися...і вже навіть на Богдана Хмельницького по трохи починаєш польськими очима дивитися...ретроспективний аналіз мабуть називається.
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12.10.2022 14:21 Ответить
та фулі казати, якшо ше в 2021р. САМ вілікій шифер, на якомусь каналі заявив, шо: "іво папінька служіл на западной украінє (скоріше за все в НКВД)))), і пра бындэр - страшныє вєщі расказівал"!!!!!!!!!! ЧМО ТУХЕСА пархате!!!!

а жиди були скрізь, в УПА, в НКВД, і навіть у німців служили!!!!
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12.10.2022 13:23 Ответить
Чому так, а тому що за 9 років виздихало багато "сталінських висерів"40-60років, які були виховані на камуністічіском фашизмі.
От і відсоток перевалив в сторону українців. Помалу-по чучуть пірімаливаємо чрасную чуму.
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12.10.2022 13:24 Ответить
Тільки 40%?))) На 8 місяці бомбових ударів,на 8 році війни.....)) остаються ті хто вірить в совок....під назвою росія?))як тяжко даеться поняття вільна Украіна
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12.10.2022 13:41 Ответить
Батько наш -Бандера,
Україна - мати.
А кацапи нехай ідуть нах*й зі своїм сталіним і жукови!
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12.10.2022 13:43 Ответить
мєтади, нє визивают самнєній!! просто були сформовані цілі загони НКВД, які під виглядом УПА, і чинили злочини!!!! в тому числі "валинская рєзня" була спровокована і організована НКВД переодягненими!! Так само діяли загони НКВД під видом АК з польської сторони!!!!
УЗНАЙОТЄ МЄТАДИ??????!!
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12.10.2022 13:58 Ответить
Если б научились различать оун-б и оун-м, то процент бы сильно поменялся
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12.10.2022 14:05 Ответить
Достатньо запитати, з ким воював Чапаєв...
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12.10.2022 14:52 Ответить
бл...! Чапаєва зі Щорсом зі переплутав!
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12.10.2022 15:15 Ответить
надо еще поколение ждать:
https://twitter.com/i/status/1580131060784201728
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12.10.2022 15:12 Ответить
Позитивно-негативно.. Малюють з них нових комуняк тіко не в будьоновках, а тризубом.

У нас в Житомирській області вони одне одного добре різали.
в Житомирі:

вулиця Бендери, Ок.
вулиця Сціборського (ОУН-М), якого ОУН-Б застрелили
вулиця Бульби-Боровця, (ОУН-?) в якого дружину закатували СБ ОУН (Б).
Отак визвольні змагання, малята.

Бабця розказувала, діда одного стріли в лісі у війну:
- А при кому ліпше було, при Сталіні чи при німцях? (типу вілка в глаз іли .. раз)
- А шо, хлопці, я при царі в постолах ходив, при Сталіні в постолах ходив, і зараз хожу...
Посміялись, відпустили.. А декого з села так в расход...
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12.10.2022 16:56 Ответить
это были настоящие герои Украины!не то что нынешние зеленские,ермаки,аристовичи и прочие *********!
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12.10.2022 17:21 Ответить
Степан руководил своей организацией УПА из за рубежа. Это нужно знать тем кто думает что нахождение в Украине мозга организации не изменит ее уязвимость. Либо купят либо убьют и конец организации. Яркий пример Ярош.
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13.10.2022 00:52 Ответить
 
 