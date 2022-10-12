Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность ОУН-УПА, – КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более 40% украинцев положительно оценивают деятельность Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время Второй мировой войны

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-13 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"С 2013 года в более чем пять раз стало меньше тех, кто негативно оценивает деятельность ОУН-УПА - с 42% до 8%. В то же время с 22% до 43% возросла доля тех, кто положительно оценивает деятельность ОУН-УПА. Также с 27% до 37% стало больше тех, кто выбрал вариант "трудно сказать наверняка, отрицательно или положительно", – сообщили социологи.

Как Вы в целом оцениваете деятельность Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время Второй мировой войны?

В региональном измерении в 2013 году во всех регионах, кроме Запада, было больше тех, кто негативно оценивал деятельность ОУН-УПА, по сравнению с теми, кто оценивал положительно. В 2022 году во всех регионах доля оценивающих положительно преобладает долю тех, кто оценивает отрицательно. В то же время сохраняется тенденция, что чем дальше на Запад, тем отчетливее положительные оценки. Так, на Западе 57% оценивают положительно по сравнению с 4%, которые оценивают отрицательно. В Центре соотношение уже 43% против 6%, на Юге – 37% против 11%, на Востоке – 27% против 16%. Важно обратить внимание, что на Юге и Востоке большинство фактически или выбирали вариант "трудно сказать наверняка, положительно или отрицательно" или (реже) "не знаю".

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