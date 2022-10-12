Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів – Української повстанської армії (ОУН-УПА) під час Другої світової війни.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2013 року у більш ніж п'ять разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА, – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА. Також із 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно", – повідомили соціологи.

Як Ви, у цілому, оцінюєте діяльність Організації українських націоналістів - Української повстанської армії (ОУН-УПА) у часи Другої світової війни?

У регіональному вимірі в 2013 році у всіх регіонах крім Заходу було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році у всіх регіонах частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно. Водночас зберігається тенденція, що чим далі на Захід, тим більш виразні позитивні оцінки. Так, на Заході 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно. У Центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на Півдні – 37% проти 11%, на Сході – 27% проти 16%. Важливо звернути увагу, що на Півдні й Сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно", чи (рідше) "не знаю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА