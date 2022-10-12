УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4483 відвідувача онлайн
Новини
3 490 89

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

оун

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів – Української повстанської армії (ОУН-УПА) під час Другої світової війни.

Про це  свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня, інформує Цензор.НЕТ. 

"З 2013 року у більш ніж п'ять разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА, – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА. Також із 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно", – повідомили соціологи.

 Як Ви, у цілому, оцінюєте діяльність Організації українських націоналістів - Української повстанської армії (ОУН-УПА) у часи Другої світової війни?

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА, - КМІС 01

У регіональному вимірі в 2013 році у всіх регіонах крім Заходу було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році у всіх регіонах частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно. Водночас зберігається тенденція, що чим далі на Захід, тим більш виразні позитивні оцінки. Так, на Заході 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно. У Центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на Півдні – 37% проти 11%, на Сході – 27% проти 16%. Важливо звернути увагу, що на Півдні й Сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно", чи (рідше) "не знаю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1925) ОУН-УПА (24) КМІС (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
вони ОУН-УПА ще тоді знали що таке мацкалі
показати весь коментар
12.10.2022 12:49
+19
Только 40% граждан использует голову не только для того, чтобы в нее есть. Печально..
показати весь коментар
12.10.2022 12:50
+18
А інші 60% взагалі знають що то таке?
показати весь коментар
12.10.2022 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А інші 60% взагалі знають що то таке?
показати весь коментар
12.10.2022 12:48 Відповісти
навіть в мацкві знають
показати весь коментар
12.10.2022 12:53 Відповісти
Гєто савєцькіє чіловєкі.
показати весь коментар
12.10.2022 13:08 Відповісти
Так, пропагуйте Iryna Farion (юб)

Складні речі простою мовою доводить.

Такими токсичними(не толерантними) ми повинні бути щоб всяку соціальну заразу вигнати з поміж нас.
показати весь коментар
12.10.2022 17:14 Відповісти
Iryna Farion
показати весь коментар
12.10.2022 17:31 Відповісти
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко

пм тут добрий ефір. Влащенко дуже постраждала, по лицю було видно.
показати весь коментар
12.10.2022 18:28 Відповісти
вони ОУН-УПА ще тоді знали що таке мацкалі
показати весь коментар
12.10.2022 12:49 Відповісти
потому что отсекли дембицильный луганско-даунбасовский сброд, накачанный свинопасной пропагандой...
показати весь коментар
12.10.2022 12:49 Відповісти
потому и упало с 8% до 42%. Естественная убыль по возрасту из разницы в 34% составляет небольшую часть. А количество ватного болота типа "какая разница", которое вообще ничего не знает\не хочет знать об ОУН-УПА практически не поменялась.
показати весь коментар
12.10.2022 12:58 Відповісти
Не варто всіх під одну гребінку ровняти. Наприклад, я з Донбасу і завжди з повагою відносився до УПА. Те ж саме я передаю і своїй дитині.
показати весь коментар
12.10.2022 13:18 Відповісти
Це правда з життя. Мій земляк - односельчанин (гуцул) працював шахтарем на Донбасі (і там і залишився) Але коли приїжджав у село, то розповідав, що шахтарі возбухали проти радянської влади і комуняк і періодично бунтували. Та казали компартійним функціонерам : "мало бендеровци вас пиз.ячили".
показати весь коментар
12.10.2022 13:30 Відповісти
Саме цікаве те,що на Донбасі теж діяла ОУН.Всі пам'ятаємо "Молоду гвардію"Фадєєва.Так от ,совєцький писака там перекрутив історичні події,виставивши всіх героїв комсомольцями.Коли Євген Стахів (голова осередку ОУН на Донбасі) прочитав "Молоду гвардію",то за його словами,чуть з стільця не впав,бо впізнав в одному герої себе.
показати весь коментар
12.10.2022 13:28 Відповісти
Только 40% граждан использует голову не только для того, чтобы в нее есть. Печально..
показати весь коментар
12.10.2022 12:50 Відповісти
Ізраїль засудив вшанування героїв ОУН-УПА https://bykvu.com/ua/bukvy/izrail-osudil-chestvovanie-geroev-oun-upa/ https://bykvu.com/ua/bukvy/izrail-osudil-chestvovanie-geroev-oun-upa/

показати весь коментар
12.10.2022 12:50 Відповісти
Вы не знаете, как на иврите будет "жопа"? Именно жопа а не попа. Впрочем, какая разница, как будет, просто пускай те в израиле, кто их осудил идут в жопу - תַחַת.
показати весь коментар
12.10.2022 12:53 Відповісти
Жопа - тАхат
Попа - тУсик.
А чего это вы так на Израиль возбудились?
А как к этому вопросу относятся, к примеру, в Парагвае?
показати весь коментар
12.10.2022 13:16 Відповісти
пра Ізраіль ілі харашо ілі нічіво?
показати весь коментар
12.10.2022 14:05 Відповісти
А про Парагвай?
показати весь коментар
12.10.2022 14:08 Відповісти
Маленький Ізраїль має надто великий вплив на світову геополітику, щоб робити вигляд, що це те ж саме, що Парагвай.
показати весь коментар
12.10.2022 14:14 Відповісти
Шановний.
Мене не цікавить ваш примітивний погляд на Ізраїль.
Мене зацікавило інше. Тема обговорення - "Ставлення населення України до ролі ОУН".
ОУН!
Населення України!!
Ставлення цього населення до ОУН!!!
Де ви там побачили Ізраїль?
Але варто було першому вимовити це заповітне слово, і вся публіка як з ланцюга зірвалася. Забули і про ОУН, і про Україну, і про ******* події і пішли викладати все, що вони знають (а набагато частіше не знають) про Ізраїль та євреїв.
Чи можете це пояснити?
показати весь коментар
12.10.2022 14:25 Відповісти
..."ваш примітивний погляд" - а на ваш, очевидно, не примітивний погляд, чому "вся публіка як з ланцюга зірвалася"?
показати весь коментар
12.10.2022 14:46 Відповісти
Я людина проста, як той трактирник Палівець з "Бравого солдата Швейка", котрий дупу називав дупою без жодних новомодних витівок типу "нижнього бюста".
Бачу примітивну думку і називаю її примітивною, а не альтернативно інтелектуальною. Все, тема закрита.
показати весь коментар
12.10.2022 14:53 Відповісти
Ну так...головне, хто крапку поставить.
показати весь коментар
12.10.2022 14:55 Відповісти
Дозволяю вам.
показати весь коментар
12.10.2022 15:06 Відповісти
міжнаціональне не робіть - просто клейміть тварюк фактами: хто такий "червоне сонечко", хто такі засновники НКВД, хто такі хасиди в Умані, хто такі Бені... Тобто для нашого стада, Ви ж розумієте що звичайні ервеї гойських мов не знають.
показати весь коментар
12.10.2022 17:18 Відповісти
а ві міне такі скажіте, чэго это Iзраіль возбуділся на ОУН-УПА? Что там не нравіцца - что украінці воэвали проти Сталіна, чи проти Гітлэра? Чи може тому, що Бандера сидів у німецькому концтаборі Заксенгаузен, а його братів вбили в Аушвіці?
показати весь коментар
12.10.2022 14:17 Відповісти
Рада ввела кримінальну відповідальність за антисемітизм

- ВІВТОРОК, 15 ЛЮТОГО 2022...
показати весь коментар
12.10.2022 13:06 Відповісти
Вшановувати Бандеру не є антисемітизмом!
показати весь коментар
12.10.2022 14:21 Відповісти
Я би так сказав, що антисемітизмом є сам факт прийняття цього закону.
показати весь коментар
12.10.2022 14:25 Відповісти
мало шо було в 2020 році. Зараз самі євреї тицяють в ніс своїм омоскаленим співгромадянам свідчення євреїв, які пережили Холокост в Україні, де йдеться про те, як їх рятували українці, серед яких після прискіпливого дослідження знаходили купу членів і симпатиків оун-упа
показати весь коментар
12.10.2022 12:57 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/8/41955/
показати весь коментар
12.10.2022 13:09 Відповісти
Ізрїлю треба ткнути носом в те,що в УПА були і євреї.Євреї,а не оте продажне прокацаплене ізраїльське лайно,що зараз засуджує воїнів ОУН-УПА
показати весь коментар
12.10.2022 13:09 Відповісти
Они этого не увидят. Они видят только то, что им выгодно. Например они молчат, засунув свои языки себе в שָׁלָל, или в תַחַת, на счёт СРУских черносотенцев, которые устраивали в РосИмперии еврейские погромы и готовые повторить это сегодня и завтра. Беда нас, украинцев, в нашей доброте, толерантности и быстром прощении разного рода мудаков.
показати весь коментар
12.10.2022 14:18 Відповісти
Але ІНТЕРНЕТ все пам'ятає.
показати весь коментар
12.10.2022 15:10 Відповісти
И шо?
показати весь коментар
12.10.2022 16:40 Відповісти
А скільки % ізраельтян були громадянами срср? А який % серед них були громадянами УРСР?
А як впливає позиція виборців на позицію кнесету?
А як впливає позиція фюрера на позицію поголів'я рф?
Відповівши на ці питаня самі отримаєте відповідь на багото питань!
показати весь коментар
12.10.2022 13:41 Відповісти
Громадянства УРСР не існувало.
показати весь коментар
12.10.2022 14:07 Відповісти
Педант? Доповню "" громадянами ПРОЖИВАЮЧИМИ В УРСР".
Так зрозуміло?
показати весь коментар
12.10.2022 14:39 Відповісти
Ачто вы кушали с утра, что говорите за гражданство УССР при Совке?
показати весь коментар
12.10.2022 14:15 Відповісти
Див. від 14.39! Там меню.
показати весь коментар
12.10.2022 14:40 Відповісти
Т.е. вы кушали в Параше! Смачного.
показати весь коментар
12.10.2022 16:49 Відповісти
?!!!
показати весь коментар
12.10.2022 19:44 Відповісти
А что не понятно?
показати весь коментар
12.10.2022 19:46 Відповісти
Нет, возможно я таки на минуточку не понял вашего сарказма но тогда хотел бы иметь за то от шоб вы таки пояснить с вашей стороны шоб вы были здоровы и ваши соседи шо не совсем доставит вам удовольствие.
показати весь коментар
12.10.2022 19:52 Відповісти
Вы были так заяты едой на параше,что не смогли прочитать написанное мной в 14 часов 39 минут?!!!
Если вам,ваш интеллект этого не позволяет - повторю:" Педант? Доповню "громадянами ПРОЖИВАЮЧИМИ УРСР" Так зрозуміло?"
показати весь коментар
12.10.2022 20:11 Відповісти
Фуууу, какой вы грубы не смотря на мои извинения. Но если вы так уже ставите вопрос за скандал, то я таки могу тоже на вас накакать. И даже таки с горкой на вашу самовлюблённость и нарциссизм тупого индюка один раз выдавшего почти правильную мысль, слегка недопонятую оппонентом, и теперь, гордясь этим, рассказывающего за свой недоразвитый интеллект с чего пытаетесь сделать себе минимальную гордость за свою сраную жизнь и немного вынырнув из подольской помойки или может быть из другой, но это уже не играет ни какой роли в данном случае, так как вы просто глупый поц не умеющий вести дискуссию и видящим только свою правоту а это есть не что иное, как ограниченность ума типичного шлемазла .
показати весь коментар
12.10.2022 20:25 Відповісти
Немного подождал за ваше мууу в ответ. Его что то таки нет. И да, забыл вам сказать шо параша ваше естественное место в жизни и я таки вижу вы с того имеете уже даже опыт в перемещении из под шконки до параши и немного побыв там таки обратно под шконку в петушином углу. Пришлите мне куда вас поздравить на 8 марта в 2023 году. Я таки непременно это сделаю но помните шо таки без удовольствия так как я не люблю *********.
показати весь коментар
12.10.2022 20:39 Відповісти
Так шо же вы молчите, как отот поц Герасим топя Муму на 16 станции Фонтана и одновременно набрав до рта какашек кушая с параши? Или может ваш "продвинутый", на минуточку и не более, интеллект не переварил смысл сказанного вам за ваш, с вашего, немного косоглазого от рождения, взгляда опус шо вы таки дАртаньянов конь в демисезонном совковом мальчуковом пальто из драпа, а по своей сути вы просто глупый мерин в рванной вонючей попоне, а все остальные вам не чета и вы их таки с презрением видели под своим стёршимся копытом, как самовлюблённый ишак?
показати весь коментар
12.10.2022 21:33 Відповісти
Израилю не нужно в исторических вопросах применять двойные стандарты, это дурно пахнет. В свое время еврейские националистические организации "Иргун" и "Лехи" считались многими странами террористическими, а энциклопедия Британника только так их и характеризовала, как террористические. Причина - теракты и убийства британских военнослужащих и гражданских лиц на территории Палестины. Первый руководитель "Лехи", Авраам Штерн, не верил в возможность победы стран антигитлеровской коалиции во 2МВ и считал, что евреям не остаётся выхода, кроме как связаться с немцами и итальянцами для того, чтобы они помогли в борьбе "Лехи" против британцев. Поэтому "Лехи" имела подтвержденные контакты с нацистами, но это не помешало уже после 2МВ, члену организации "Лехи", Ицхаку Шамиру, стать премьер-министром Израиля, потому что для еврейского народа члены "Иргун" и "Лехи" были героями, борцами за независимость евреев и за собственное государство и именно это было главным для еврейского народа, а не мнение иностранных историков и их иностранных энциклопедий. Точно так же с ОУН и Бандерой для Украины и украинцев. Поэтому не нужно двойных стандартов и менторского тона. Украина, защищающая сейчас мир от рашистской красно-коричневой чумы, такого тона не заслуживает.
показати весь коментар
12.10.2022 15:25 Відповісти
КАК можно негативно относиться к людям, которые не жалея жизни боролись за свободу своего народа и своей страны? Негативно могут относиться к ним только совкодрочеры и их тупое потомство.
показати весь коментар
12.10.2022 12:51 Відповісти
Якщо замість мізків, в людини телевізор, то дуже просто.
показати весь коментар
12.10.2022 13:05 Відповісти
Словами письменика "передивились тб,і остані мізки там(у телевізорі) залишили".
показати весь коментар
12.10.2022 13:45 Відповісти
Когда же до наших людей дойдёт что национализм и нацизм разные понятия?
показати весь коментар
12.10.2022 12:51 Відповісти
Пока им не прилетит от кацапов и не угробит кого то из их семьи. Впрочем они и тогда обвинят бИнбИревцев.
показати весь коментар
12.10.2022 12:54 Відповісти
Им прилетает от арабов, но ни как не могут понять что то и есть кацапы делают руками арабов. И борятся с головами дракона, вместо того чтобы уничтожить самого дракона.
показати весь коментар
12.10.2022 13:19 Відповісти
Прекрасно они знают ВСЕ! Поэтому и бояться давать Украине оружие!
показати весь коментар
12.10.2022 13:47 Відповісти
А шо, Украина это арабы?
показати весь коментар
12.10.2022 14:13 Відповісти
Считал умнее,понимающего хоть азы причино-следственных связей!
показати весь коментар
12.10.2022 14:44 Відповісти
Обоснуйте. Поподробней.
показати весь коментар
12.10.2022 16:41 Відповісти
та начхать що там ізраіль.. нехай з арабами вошкаються
показати весь коментар
12.10.2022 12:51 Відповісти
Українські громадяни не мають єдності 40% це дуже мало навіть половини немає.
Тобто нашому народу подобались сталінські репресії голодомори якщо вони захищають пам'ятники радянських політиків.
А тих людей які знищували все радянське всю ідеологію і не тільки комуністів але й тих хто допомагав комуністам - то цих людей чомусь більшість зневажає .
Поки не здохне радянське покоління не буде в Україні нічого хорошого тому що це були раби звикли бути рабами і здохнуть рабами -але молодим заважають жити своїм мисленням.
показати весь коментар
12.10.2022 12:52 Відповісти
Хітрєци слово російський замінили на слово радянський.
показати весь коментар
12.10.2022 12:57 Відповісти
а фулі, навіть до "чухраІнцЭв" тепер починає доходити!!.. Сьогодні, при "всеосяжності" технологій, відео, аудіо, у кацапья, ракети перед падінням в повітрі розвертаються (відео з місією МАГАТЕ)!!!! А уявляєте, шо в ті часи пропаганда розказувала, а ШО дійсно робило УПА??!!
показати весь коментар
12.10.2022 12:55 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому у нас зараз війна з кацапами?
показати весь коментар
12.10.2022 12:55 Відповісти
для того щоб опитувати потрібно з насілєнієм проводити порівняння з нашим часом за що воюють зараз і за що воювали бійці ОУН
показати весь коментар
12.10.2022 12:57 Відповісти
А в нас люди щось знають про упа? Про це в нас ні в школі не учать, ні по телебаченню не розказують.
показати весь коментар
12.10.2022 12:58 Відповісти
30 років УСЯ влада в Україні боялась западенців , хаяла як могла . Зрозуміло , що це все під впливом і контролем хремля . Я колись до 2014 р поїхала відпочивати з чоловіком в Прикарпаття. І сусіди по готелю ( із Донецька) серьезно запитали нас « не боїмся лі ми бандер».
Це результат пропагандисткий праці комуняцькой влади , яка 30 років грабувала країну . Усі стали мільярдерами , усі зараз за кордоном сидять по своїх віллах. НИХТО ЇХ НЕ НАКАЗАВ ДОСІ.
показати весь коментар
12.10.2022 13:00 Відповісти
Поки на законодавчому рівні не буде визнано 1921 - 1991 роками російської окупації України, не буде української України, а буде якась харошая бєламаларусія.
показати весь коментар
12.10.2022 13:02 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 13:05 Відповісти
Замість шлаку про "28 панфіловців" і іншої совкової псевдопатріотики потрібно було повсякчас крутити стрічки про героїв УПА. Але щоб щось крутити - потрібно мати що крутити...
Скільки кінострічок про бойові подвиги воїнів УПА було відзнято, ну хоча б за час кацапської агресії, з 2014 року? Які канали ТБ їх крутили? Хто намагався на постійній основі висвітлювати хоча б з екранів ТБ спротив українців у часи совкової імперії ? "
Якби цим опікувалися на державному рівні, теперешніх прихильників ОУН УПА було б не 40%... І той же Ізраїль, у особах їхніх послів, не повторював кремлівських наративів-штампів про "злочини УПА".
До речі, трохи для читання:
https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
http://patrioty.org.ua/blogs/evrey-khrabro-voevaly-v-upa-yly-pro-antysemytyzm-banerovtsev--tverskyi-226024.html
показати весь коментар
12.10.2022 13:12 Відповісти
УПА боронили свою землю і пофігу хто прийшов туди.
показати весь коментар
12.10.2022 13:24 Відповісти
Прийшов куди?
показати весь коментар
12.10.2022 14:54 Відповісти
Після війни 300 тис школярів повернуться в Україну із польських шкіл, тоді буде інший шок - відповідно до польської "патріотичної освіти", УПА і Бандера влаштували геноциод ляхів і вбили понад "100 тис поляків" під час волинської різанини, а армія крайова, яка цинічно вбила близько 20 тис цивільних українців насправді є "герої".
показати весь коментар
12.10.2022 13:16 Відповісти
Ми самі між ОУН(м) та ОУН(б) заплуталися...і вже навіть на Богдана Хмельницького по трохи починаєш польськими очима дивитися...ретроспективний аналіз мабуть називається.
показати весь коментар
12.10.2022 14:21 Відповісти
та фулі казати, якшо ше в 2021р. САМ вілікій шифер, на якомусь каналі заявив, шо: "іво папінька служіл на западной украінє (скоріше за все в НКВД)))), і пра бындэр - страшныє вєщі расказівал"!!!!!!!!!! ЧМО ТУХЕСА пархате!!!!

а жиди були скрізь, в УПА, в НКВД, і навіть у німців служили!!!!
показати весь коментар
12.10.2022 13:23 Відповісти
Чому так, а тому що за 9 років виздихало багато "сталінських висерів"40-60років, які були виховані на камуністічіском фашизмі.
От і відсоток перевалив в сторону українців. Помалу-по чучуть пірімаливаємо чрасную чуму.
показати весь коментар
12.10.2022 13:24 Відповісти
Тільки 40%?))) На 8 місяці бомбових ударів,на 8 році війни.....)) остаються ті хто вірить в совок....під назвою росія?))як тяжко даеться поняття вільна Украіна
показати весь коментар
12.10.2022 13:41 Відповісти
Батько наш -Бандера,
Україна - мати.
А кацапи нехай ідуть нах*й зі своїм сталіним і жукови!
показати весь коментар
12.10.2022 13:43 Відповісти
мєтади, нє визивают самнєній!! просто були сформовані цілі загони НКВД, які під виглядом УПА, і чинили злочини!!!! в тому числі "валинская рєзня" була спровокована і організована НКВД переодягненими!! Так само діяли загони НКВД під видом АК з польської сторони!!!!
УЗНАЙОТЄ МЄТАДИ??????!!
показати весь коментар
12.10.2022 13:58 Відповісти
Если б научились различать оун-б и оун-м, то процент бы сильно поменялся
показати весь коментар
12.10.2022 14:05 Відповісти
Достатньо запитати, з ким воював Чапаєв...
показати весь коментар
12.10.2022 14:52 Відповісти
бл...! Чапаєва зі Щорсом зі переплутав!
показати весь коментар
12.10.2022 15:15 Відповісти
надо еще поколение ждать:
https://twitter.com/i/status/1580131060784201728
показати весь коментар
12.10.2022 15:12 Відповісти
Позитивно-негативно.. Малюють з них нових комуняк тіко не в будьоновках, а тризубом.

У нас в Житомирській області вони одне одного добре різали.
в Житомирі:

вулиця Бендери, Ок.
вулиця Сціборського (ОУН-М), якого ОУН-Б застрелили
вулиця Бульби-Боровця, (ОУН-?) в якого дружину закатували СБ ОУН (Б).
Отак визвольні змагання, малята.

Бабця розказувала, діда одного стріли в лісі у війну:
- А при кому ліпше було, при Сталіні чи при німцях? (типу вілка в глаз іли .. раз)
- А шо, хлопці, я при царі в постолах ходив, при Сталіні в постолах ходив, і зараз хожу...
Посміялись, відпустили.. А декого з села так в расход...
показати весь коментар
12.10.2022 16:56 Відповісти
это были настоящие герои Украины!не то что нынешние зеленские,ермаки,аристовичи и прочие *********!
показати весь коментар
12.10.2022 17:21 Відповісти
Степан руководил своей организацией УПА из за рубежа. Это нужно знать тем кто думает что нахождение в Украине мозга организации не изменит ее уязвимость. Либо купят либо убьют и конец организации. Яркий пример Ярош.
показати весь коментар
13.10.2022 00:52 Відповісти
 
 