Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів – Української повстанської армії (ОУН-УПА) під час Другої світової війни.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2013 року у більш ніж п'ять разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА, – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА. Також із 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно", – повідомили соціологи.
Як Ви, у цілому, оцінюєте діяльність Організації українських націоналістів - Української повстанської армії (ОУН-УПА) у часи Другої світової війни?
У регіональному вимірі в 2013 році у всіх регіонах крім Заходу було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році у всіх регіонах частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно. Водночас зберігається тенденція, що чим далі на Захід, тим більш виразні позитивні оцінки. Так, на Заході 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно. У Центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на Півдні – 37% проти 11%, на Сході – 27% проти 16%. Важливо звернути увагу, що на Півдні й Сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно", чи (рідше) "не знаю".
Будь ласка, зачекайте...
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Складні речі простою мовою доводить.
Такими токсичними(не толерантними) ми повинні бути щоб всяку соціальну заразу вигнати з поміж нас.
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
пм тут добрий ефір. Влащенко дуже постраждала, по лицю було видно.
Попа - тУсик.
А чего это вы так на Израиль возбудились?
А как к этому вопросу относятся, к примеру, в Парагвае?
Мене не цікавить ваш примітивний погляд на Ізраїль.
Мене зацікавило інше. Тема обговорення - "Ставлення населення України до ролі ОУН".
ОУН!
Населення України!!
Ставлення цього населення до ОУН!!!
Де ви там побачили Ізраїль?
Але варто було першому вимовити це заповітне слово, і вся публіка як з ланцюга зірвалася. Забули і про ОУН, і про Україну, і про ******* події і пішли викладати все, що вони знають (а набагато частіше не знають) про Ізраїль та євреїв.
Чи можете це пояснити?
Бачу примітивну думку і називаю її примітивною, а не альтернативно інтелектуальною. Все, тема закрита.
- ВІВТОРОК, 15 ЛЮТОГО 2022...
А як впливає позиція виборців на позицію кнесету?
А як впливає позиція фюрера на позицію поголів'я рф?
Відповівши на ці питаня самі отримаєте відповідь на багото питань!
Так зрозуміло?
Если вам,ваш интеллект этого не позволяет - повторю:" Педант? Доповню "громадянами ПРОЖИВАЮЧИМИ УРСР" Так зрозуміло?"
Тобто нашому народу подобались сталінські репресії голодомори якщо вони захищають пам'ятники радянських політиків.
А тих людей які знищували все радянське всю ідеологію і не тільки комуністів але й тих хто допомагав комуністам - то цих людей чомусь більшість зневажає .
Поки не здохне радянське покоління не буде в Україні нічого хорошого тому що це були раби звикли бути рабами і здохнуть рабами -але молодим заважають жити своїм мисленням.
Це результат пропагандисткий праці комуняцькой влади , яка 30 років грабувала країну . Усі стали мільярдерами , усі зараз за кордоном сидять по своїх віллах. НИХТО ЇХ НЕ НАКАЗАВ ДОСІ.
Скільки кінострічок про бойові подвиги воїнів УПА було відзнято, ну хоча б за час кацапської агресії, з 2014 року? Які канали ТБ їх крутили? Хто намагався на постійній основі висвітлювати хоча б з екранів ТБ спротив українців у часи совкової імперії ? "
Якби цим опікувалися на державному рівні, теперешніх прихильників ОУН УПА було б не 40%... І той же Ізраїль, у особах їхніх послів, не повторював кремлівських наративів-штампів про "злочини УПА".
До речі, трохи для читання:
https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
http://patrioty.org.ua/blogs/evrey-khrabro-voevaly-v-upa-yly-pro-antysemytyzm-banerovtsev--tverskyi-226024.html
а жиди були скрізь, в УПА, в НКВД, і навіть у німців служили!!!!
От і відсоток перевалив в сторону українців. Помалу-по чучуть пірімаливаємо чрасную чуму.
Україна - мати.
А кацапи нехай ідуть нах*й зі своїм сталіним і жукови!
УЗНАЙОТЄ МЄТАДИ??????!!
https://twitter.com/i/status/1580131060784201728
У нас в Житомирській області вони одне одного добре різали.
в Житомирі:
вулиця Бендери, Ок.
вулиця Сціборського (ОУН-М), якого ОУН-Б застрелили
вулиця Бульби-Боровця, (ОУН-?) в якого дружину закатували СБ ОУН (Б).
Отак визвольні змагання, малята.
Бабця розказувала, діда одного стріли в лісі у війну:
- А при кому ліпше було, при Сталіні чи при німцях? (типу вілка в глаз іли .. раз)
- А шо, хлопці, я при царі в постолах ходив, при Сталіні в постолах ходив, і зараз хожу...
Посміялись, відпустили.. А декого з села так в расход...