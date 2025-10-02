РУС
Польша установила День памяти "геноцида ОУН и УПА"
1 361 31

У Навроцкого заявили, что критика законопроекта об УПА - "выполнение сценария Кремля"

оун

Представитель польского президента Рафал Лескевич заявил, что осуждение законопроекта, которым предлагают приравнять деятельность ОУН(б) и УПА к нацизму и коммунизму, со стороны украинских историков является "выполнением сценария Кремля".

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, уже 88 представителей украинского исторического сообщества подписали открытое обращение против президентского законопроекта Польши. В документе отмечалось, что национально-освободительная деятельность УПА и ОУН(б) не может быть приравнена к практикам тоталитарных режимов, против которых украинские повстанцы и боролись.

Зато представитель президента Лескевич заявил, что такое сопротивление - это "разжигание кризиса в отношениях между Польшей и Украиной на руку Москве". Он настаивает, что законопроект имеет целью "борьбу с российской дезинформацией".

Также Лескевич высказал тезис, что УПА с 1943 года совершала массовые убийства поляков, и привел цифру в 120 тысяч жертв. Он сравнил это с украинскими инициативами по расследованию преступлений Армии Крайовой, заявив, что речь идет об около тысячи погибших украинцев.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением о намерениях некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН (б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

Топ комментарии
+13
Цей законопроект і є рукою Кремля, а не навпаки
02.10.2025 17:22 Ответить
+7
Скорійш отой законопрєкт Навроцького є виконанням завдання Кремля.
02.10.2025 17:35 Ответить
+5
це Наврочений народився за планом кремля

бо такого ідіота могли зліпити з гівна тільки на рашці, в якутії.

.
02.10.2025 17:24 Ответить
Цей законопроект і є рукою Кремля, а не навпаки
02.10.2025 17:22 Ответить
Понад 40 представників української історичної спільноти виступили з заявою про намагання Навроцького засудити діяльність УПА та ОУН(б). Серед підписантів заяви, зокрема, голова УІНП Олександр Алфьоров, історик та військовий Вахтанг Кіпіані, доктор історичних наук Ярослав Грицак, автор YouTube-каналу "Історія без міфів" Владлен Мараєв, головний редактор "Локальної історії" Віталій Ляска, Володимир В'ятрович Володимир, кандидат історичних наук.
Ці всі підписанти даремно хліб їдять, бо за стільки років не підняли на державному рівні питання про заборону виконання в Україні гімну Польщі, в якому згадується садист і геноцидник Стефан Чарнецький. Цей паталогічний садюга особисто хвастався , що винищив , вирізав, замордував 100000 (сто тисяч) українців. Вирізав до ноги такі міста, як Ставище і Погребище. Знищив могилу Богдана Хмельницького у Суботові. Попадав і в полон до козаків, але вислизав, як вуж. Але все-таки карма його дістала: здох від української кулі. Це просто неймовірно, що поляки такого садюгу ввели в свій гімн. Значить, самі такі. Так от гріш ціна дисертаціям і званням вищеперечислених, якщо вони до сьогоднішнього дня не підняли питання заборони польського гімну з Чарнецьким на державному рівні.
02.10.2025 17:37 Ответить
Рафал, повторюй голосніше "Nawrocki się nie zesrał! Nawrocki się nie zesrał!"
І дивись хтось повірить
02.10.2025 17:23 Ответить
це Наврочений народився за планом кремля

бо такого ідіота могли зліпити з гівна тільки на рашці, в якутії.

.
02.10.2025 17:24 Ответить
Это Европа. Сборище фриков. Якуты тут явно ни при чем.
02.10.2025 17:29 Ответить
Європейська цивілізація - ти про таке в своєму Нарьян-Марі чув ?

.
02.10.2025 17:35 Ответить
Сегодня видел ролик с армянкой 20 лет в Армении которая рассказывала какие азербайджанцы не европейские. Она считает себя Европой. Каким дерьмом им компостят мозги. Боже.
02.10.2025 17:44 Ответить
Цей навроцкій ще дірніший ніж я думав
02.10.2025 17:26 Ответить
обранець "мудрого польського naródu"

.
02.10.2025 17:33 Ответить
навів цифру у 120 тисяч жертв. Він порівняв це з українськими ініціативами щодо розслідування злочинів Армії Крайової, заявивши, що йдеться про близько тисячі загиблих українців.

що, поляки, будемо мірятись кількістю вбитих понад 80 років тому, чи думати скільки кацапи вбьють українців та поляків в наступні кілька років

кретини !!!

.
02.10.2025 17:29 Ответить
Кількість загиблих була з точністю до навпаки. Це Каркарель переплутав
02.10.2025 17:56 Ответить
Боже, що вони курять. Вже давно встановили і погодили цифри жертв. 45-48 тисяч поляків і 16-18 тисяч українців. Вони знову за своє. Та й виконавцями в основному були сили самооборони як українські, так і польські.
І те, що риторіка кацапів і Навроцького щодо УПА практично ідентична, їх зовсім не бентежить.
02.10.2025 17:31 Ответить
Геть усі в тий час були польськими громадянами під німецькою окупацією. Так що нехай шукають винних поміж поляків з українськими прізвищами, там їх мабуть мільоні
02.10.2025 17:40 Ответить
Зважаючи на те що Бандера доводить до істерики москалів то всі інші,з такою ж реакцією,і є "сценарій кремля" і,найперше,спадає на думку Польща й Навроцький! Всі окупанти приблизно однаково реагують на тих хто ставав супроти окупації!
02.10.2025 17:33 Ответить
Уезжайте из Польши ( ну наверное с исключением для тех кому там медом намазано)и не покупайте ничего польского ( без исключений ). И пусть делают что хотят там.
02.10.2025 17:35 Ответить
а тут пишуть якраз ті, що не в Польщі. А ти скільки не ліпи американський прапорець - все одно ка цапська морда вилазить
02.10.2025 17:55 Ответить
Скорійш отой законопрєкт Навроцького є виконанням завдання Кремля.
02.10.2025 17:35 Ответить
Це не "скоріш", а "точно".
02.10.2025 17:43 Ответить
Вот и Кремль пригодился..
02.10.2025 17:35 Ответить
Мазури звихнуті на стародавньому гонорі Їм ще Богдан Хмельницький очі муляє його також запишуть у нацисти. В своїй хаті своя правда. Український владі треба відстоювати українські інтереси а не прогинатися під цілий світ.
02.10.2025 17:37 Ответить
Як це? Цей пан-товариш хоче переконати нас, що кацапм зчхищають ОУН(Б) - УПА від польської критики???!!!! Пан-товариш шовініста - неймовірно слизький еквілібрист у питаннях історії.
02.10.2025 17:39 Ответить
Вони не гієни, вони шакали Європи...
02.10.2025 17:40 Ответить
То йому видно дух Пілсудського підказав, з яким він кожен день спілкується (за його ж словами).
02.10.2025 17:41 Ответить
Кремль всіляко аплодує тупому навроцькому за такий законопроект, призваний до розпалювання ненависті між поляками та українцями. Цей законопроект і є сценарієм Кремля.
02.10.2025 17:44 Ответить
Пан Навроцькийм і саме Він своїми діями грає на руку
кремлівському вбивці і істоті , яка немає права наижиття !🙁
Займіться розслідуванням Смоленськоі трагедії і досить
ковирятися в Україні , так як це справа істориків!!
02.10.2025 17:44 Ответить
В головне в звинуваченнях не вийти на самих себе . Кремль вже давно топить ,що Упа - це нацисти. Так що ,хто хєр рука Кремля - питання рит
оричне ....
02.10.2025 17:45 Ответить
На Польщі була своя "ОУН" - Армія крайова. В центрі Варшави їм присвячений музей.
02.10.2025 17:45 Ответить
де УПА-герої , а пдри з кремля= передоз у наврика
02.10.2025 17:50 Ответить
Цей Обісрацький - цапська гнида продажна. Що там сталось з літаком Леха Качинського і з 20 тис. польських офіцерів під Смоленськом? Мало? Цапи тобі зроблять ще.
--------------
ОУН УПА - наші герої і ніхто їх у нас не забере. Дніпро
02.10.2025 17:52 Ответить
*******.
02.10.2025 18:32 Ответить
 
 