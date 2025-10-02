У Навроцкого заявили, что критика законопроекта об УПА - "выполнение сценария Кремля"

Представитель польского президента Рафал Лескевич заявил, что осуждение законопроекта, которым предлагают приравнять деятельность ОУН(б) и УПА к нацизму и коммунизму, со стороны украинских историков является "выполнением сценария Кремля".

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, уже 88 представителей украинского исторического сообщества подписали открытое обращение против президентского законопроекта Польши. В документе отмечалось, что национально-освободительная деятельность УПА и ОУН(б) не может быть приравнена к практикам тоталитарных режимов, против которых украинские повстанцы и боролись.

Зато представитель президента Лескевич заявил, что такое сопротивление - это "разжигание кризиса в отношениях между Польшей и Украиной на руку Москве". Он настаивает, что законопроект имеет целью "борьбу с российской дезинформацией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Польши предлагает увеличить срок проживания в стране для получения гражданства до 10 лет

Также Лескевич высказал тезис, что УПА с 1943 года совершала массовые убийства поляков, и привел цифру в 120 тысяч жертв. Он сравнил это с украинскими инициативами по расследованию преступлений Армии Крайовой, заявив, что речь идет об около тысячи погибших украинцев.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагается криминализировать отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами.

Более 40 представителей украинского исторического сообщества отреагировали заявлением о намерениях некоторых политических сил Польши на законодательном уровне осудить деятельность УПА и ОУН (б), приравняв ее к тоталитарным режимам нацизма и коммунизма.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!