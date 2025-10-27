Польше предложили несколько дат визита Навроцкого в Киев, - посол Боднар

Украина предложила Польше несколько дат визита лидера Навроцкого в Украину. Отрицательного ответа не слышали.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Руководитель отдела международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что очная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Каролем Навроцким возможна, если украинский президент приедет в Варшаву.

Читайте: У Навроцкого заявили, что критика законопроекта об УПА - "выполнение сценария Кремля"

По словам дипломата, он несколько раз встречался по этому поводу с Пшидачем, в последний раз - 15 октября, и ни разу не слышал "отрицательного ответа" со стороны канцелярии польского лидера.

"Для Украины и Польши важны контакты президентов. Я предложил несколько дат, они были приняты польской стороной для обработки. Какого-то отрицательного ответа не было", - сказал Боднар, добавив, что странно было услышать о невозможности осуществления Навроцким такого визита в Украину.

Посол назвал нормальной дипломатической практикой, когда новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Читайте: Навроцкий: Сделаю все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты

Визит Навроцкого

Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ