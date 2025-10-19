Польські політики попереджають про загрозу через підбурювання проти українців
Політичні сили, які підбурюють проти українців у Польщі, шкодять безпеці країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що межі польської безпеки зараз проходять по українсько-російському фронту, а Україна не повинна програти цю війну. Кожен день, який Україна виграє - Польща може використати для переозброєння.
Косіняк-Камиш зазначив, що поляки певною мірою звикли до війни, водночас він додав, що сьогодні за безпеку Польщі гинуть не польські солдати. А от політичні кола, які підтримують антиукраїнізм або антисемітизм, створюють загрозу державі, - наголосив польський політик.
Нагадаю, кілька днів тому поліція Поморського воєводства Польщі затримала 42-річного чоловіка з Гдині, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.
Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.
Також голова Бюро національної безпеки Польщі Славомир Ценкевич заявив, що Росія використовувала криптовалюту для оплати диверсантам, причетним до гібридних атак на країни ЄС, зокрема й Польщі.
поліції, органів безпеки на польщі нема?
українці, гуртуйтесь у загони самозахисту!
«Батько наш - Бандера, Україна - мати!»
https://www.youtube.com/watch?v=KjQbOE8FQCA Послухай уважно коментарі того, хто знімає це відео. Вона теж зі сходу чи півдня?
Можливо, перебування на посаді Міноборони та доступ до реальної інформації трохи протверезили пана.