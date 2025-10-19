УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Українці у Польщі відносини України та Польщі
2 807 8

Польські політики попереджають про загрозу через підбурювання проти українців

Підбурювання проти українців у Польщі загрожує безпеці держави

Політичні сили, які підбурюють проти українців у Польщі, шкодять безпеці країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що межі польської безпеки зараз проходять по українсько-російському фронту, а Україна не повинна програти цю війну. Кожен день, який Україна виграє - Польща може використати для переозброєння.

Читайте: У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ, - The Telegraph

Косіняк-Камиш зазначив, що поляки певною мірою звикли до війни, водночас він додав, що сьогодні за безпеку Польщі гинуть не польські солдати. А от політичні кола, які підтримують антиукраїнізм або антисемітизм, створюють загрозу державі, - наголосив польський політик. 

Нагадаю, кілька днів тому поліція Поморського воєводства Польщі затримала 42-річного чоловіка з Гдині, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.

Також голова Бюро національної безпеки Польщі Славомир Ценкевич заявив, що Росія використовувала криптовалюту для оплати диверсантам, причетним до гібридних атак на країни ЄС, зокрема й Польщі. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Польща (9098) росія (68522) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто!
поліції, органів безпеки на польщі нема?
українці, гуртуйтесь у загони самозахисту!

«Батько наш - Бандера, Україна - мати!»
показати весь коментар
19.10.2025 22:46 Відповісти
Хто б про це казав би. Цей міністр ще півроку тому, за винятком волинської різні, нічим іншим більше не займався.
показати весь коментар
19.10.2025 22:54 Відповісти
ну так зерно висипали ті ж самі - рашка бабки нє жалєєт , в вогнище бензинчику додає
показати весь коментар
19.10.2025 23:25 Відповісти
Мудрі поляки не змінили приязного ставлення до українців, а мудили вони завжди мудили. Хоча ніде правди діти, украІнцИ зі сходу та півдня України інколи й у мене викликають обурення, бо я не одного з них запитував - ти Ніжнєва Новгорода чи Тули, що русскім матом на 75% свого лінгвістичного запасу сереш.
показати весь коментар
20.10.2025 00:14 Відповісти
"украІнцИ зі сходу та півдня України інколи й у мене викликають обурення, бо я не одного з них запитував - ти Ніжнєва Новгорода чи Тули, що русскім матом на 75% свого лінгвістичного запасу сереш."

https://www.youtube.com/watch?v=KjQbOE8FQCA Послухай уважно коментарі того, хто знімає це відео. Вона теж зі сходу чи півдня?
показати весь коментар
20.10.2025 00:34 Відповісти
Ну це 8 років тому - вони вже всі пішли на фронт.
показати весь коментар
20.10.2025 00:46 Відповісти
Ага. Залишились лише культурні. Зайди зараз в будь-яку школу на західній Україні. Почуєш.
показати весь коментар
20.10.2025 00:50 Відповісти
Косіняк-Камиш сам дуже ******** підбурювати проти українців. Будучи головою маленької "селянської" (а значить - жлобсько-антиукраїнської) партійки у строкатій коаліції Туска.
Можливо, перебування на посаді Міноборони та доступ до реальної інформації трохи протверезили пана.
показати весь коментар
20.10.2025 02:21 Відповісти
 
 