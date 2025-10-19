Польські політики попереджають про загрозу через підбурювання проти українців

Політичні сили, які підбурюють проти українців у Польщі, шкодять безпеці країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що межі польської безпеки зараз проходять по українсько-російському фронту, а Україна не повинна програти цю війну. Кожен день, який Україна виграє - Польща може використати для переозброєння.

Косіняк-Камиш зазначив, що поляки певною мірою звикли до війни, водночас він додав, що сьогодні за безпеку Польщі гинуть не польські солдати. А от політичні кола, які підтримують антиукраїнізм або антисемітизм, створюють загрозу державі, - наголосив польський політик.

Нагадаю, кілька днів тому поліція Поморського воєводства Польщі затримала 42-річного чоловіка з Гдині, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.

Також голова Бюро національної безпеки Польщі Славомир Ценкевич заявив, що Росія використовувала криптовалюту для оплати диверсантам, причетним до гібридних атак на країни ЄС, зокрема й Польщі.

