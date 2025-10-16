УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11691 відвідувач онлайн
Новини Українські біженці в Польщі
4 882 47

У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

весілля

Згідно статистичних данниз за 2024 рік у Польщі зросла кількість шлюбів між українками та поляками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За даними Головного управління статистики Польщі, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з них 2556 — між українцями та поляками.

Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015-му — лише 715.

Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дослідники пояснюють таку тенденцію тим, що українці, які тривалий час живуть за кордоном, прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.

Також читайте: Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Автор: 

біженці (1995) Польща (9087) українці (2615) шлюб (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
пояснення просте -" незабаром вони разом зі своїми польськими чоловіками та дітьми повернуться відбудовувати Україну зєліних мрій" ))
показати весь коментар
16.10.2025 17:39 Відповісти
+15
Як прокоментує цю статистику мінєд?
показати весь коментар
16.10.2025 17:33 Відповісти
+7
Або, хоча б, коментар від чернишова?
Доречі. Де він дівся?
показати весь коментар
16.10.2025 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Різьбу не зірвало, Незламно?
показати весь коментар
16.10.2025 17:38 Відповісти
Різьбу йому зірвали в рідній рашці, інакше чого б він в Європу перебрався?
показати весь коментар
16.10.2025 17:50 Відповісти
Німецький прапорець" не "муляє", кацапський прихвостню?
показати весь коментар
16.10.2025 17:52 Відповісти
Як прокоментує цю статистику мінєд?
показати весь коментар
16.10.2025 17:33 Відповісти
Або, хоча б, коментар від чернишова?
Доречі. Де він дівся?
показати весь коментар
16.10.2025 17:36 Відповісти
пояснення просте -" незабаром вони разом зі своїми польськими чоловіками та дітьми повернуться відбудовувати Україну зєліних мрій" ))
показати весь коментар
16.10.2025 17:39 Відповісти
Ага. І всі вивчать українську.
показати весь коментар
16.10.2025 17:42 Відповісти
самособою. ще до переїзду на батьківщину своїх других половин. міньєд виб'є фінансування дл огранізації в польщі безкоштовних курсів вивчення укрмови дл цих чоловіків.
показати весь коментар
16.10.2025 17:46 Відповісти
... і для жінок. 😁
показати весь коментар
16.10.2025 17:47 Відповісти
А ты он или она ? Если он - то ты придурок. Если она - то ты стерва и ****
показати весь коментар
16.10.2025 17:50 Відповісти
Стерва та **** твоя мамця, яка не виховала тебе та не навчила рідній мові. Чи у тебе рідна кацапсяча?
показати весь коментар
16.10.2025 18:13 Відповісти
Мій комент видалили, а твій образливий висєр кацапсячою мовою на мою адресу залишили. Цікава у нас модерація.
Можешь продовжувати тролити та лаятись, Цензор переходить на форумі на рузкій ізик.
показати весь коментар
16.10.2025 19:11 Відповісти
Но то что дура - точно
показати весь коментар
16.10.2025 17:51 Відповісти
Від дури чую
показати весь коментар
16.10.2025 18:14 Відповісти
Інші шлюби - між українцями і українцями або громадянами інших держав окрім Польщі.
показати весь коментар
16.10.2025 17:43 Відповісти
Інші браки то громадяни України не з поляками.
показати весь коментар
16.10.2025 17:44 Відповісти
очевидно, x=5359-2556=2803 шлюби -- за участю громадян України і НЕполяків.
показати весь коментар
16.10.2025 17:44 Відповісти
Ну, я думаю, так- хабар перевізнику, через кордон подалі від ТЦК, а там і заміж.
показати весь коментар
16.10.2025 17:45 Відповісти
Україна, для українців. А всякі там зашлюбовані, нехай живуть з поляками......
показати весь коментар
16.10.2025 17:38 Відповісти
Ти мав на увазі для нових українців ?
показати весь коментар
16.10.2025 18:32 Відповісти
яка статистика по одностатевим шлюбам?
микола і бшждешнек?
показати весь коментар
16.10.2025 17:55 Відповісти
Це тобі краще у свому росстаті взнати.
показати весь коментар
16.10.2025 18:02 Відповісти
такий гумор на концерті 95 кварталу підслухав?
весь зал усцикався від щастя?
показати весь коментар
16.10.2025 18:05 Відповісти
Польським чоловікам складно знайти собі дружину полячку,бо полячкі намагаються вийти заміж за німців,бельгійців,італійців,а у Українських жінок планка вимог нижча за польських жінок,Українські жінки готують смачно і гонору в них менше ( це мені так поляк пояснював ,чому польські чоловіки шукають в дружини Українок)
показати весь коментар
16.10.2025 18:01 Відповісти
тобто, ти тут впарюєш тєму, що українки тупорилі поварихі борщу, та свиноматки для народження?
ні во шо себе не ставлять, та готові плазувати перед будь яким бидлом?
показати весь коментар
16.10.2025 18:08 Відповісти
Це просто класична 100 відсоткова із 100 бабська натура така - стрибати по кукурудзах європейців....
показати весь коментар
16.10.2025 18:21 Відповісти
Юра після цих слів тебе навіть людиною не назвеш
показати весь коментар
16.10.2025 18:38 Відповісти
Це не дивно, в мене виявилось чи немало родичів у Польщі, яких я ніколи не бачила та про яких навіть не чула. Це після ДНК тесту, навіть у Казахстані живуть. Ось як поповнюється генофонд країн.
показати весь коментар
16.10.2025 18:37 Відповісти
Можна докладніше, як робити тест з метою найти родичів?
показати весь коментар
16.10.2025 18:45 Відповісти
Краще за поляків ніж за кацапів.
показати весь коментар
16.10.2025 18:59 Відповісти
Повзуча українізація поляків через шлюби
показати весь коментар
16.10.2025 19:01 Відповісти
Ще б статистику почитати скільки з тих українок розлучилось перед цим з українськими чоловіками.Але цього ніхто не розкаже бо ******** світ до бл*дства дуже толерантний.
показати весь коментар
16.10.2025 19:13 Відповісти
Наші тупі шльондри завжди шукають на свої дупи пригод. Будуть рабинями у ляхів, це ж краще, ніж чекати українських чоловіків з війни. Сучки, вони і у Польщі сучки.
показати весь коментар
16.10.2025 19:14 Відповісти
Це тут люди раби. Смішно читати радянські коментарі
показати весь коментар
16.10.2025 19:57 Відповісти
Скоро чекайте рекордну кількість розлучень, розпилів майна і аліментів.
показати весь коментар
16.10.2025 20:15 Відповісти
 
 