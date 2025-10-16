У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів
Згідно статистичних данниз за 2024 рік у Польщі зросла кількість шлюбів між українками та поляками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
За даними Головного управління статистики Польщі, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з них 2556 — між українцями та поляками.
Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015-му — лише 715.
Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.
Дослідники пояснюють таку тенденцію тим, що українці, які тривалий час живуть за кордоном, прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.
Топ коментарі
+16 Fjall_Raven
показати весь коментар16.10.2025 17:39 Відповісти Посилання
+15 Oleksii Magas
показати весь коментар16.10.2025 17:33 Відповісти Посилання
+7 Oleksii Magas
показати весь коментар16.10.2025 17:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі. Де він дівся?
Можешь продовжувати тролити та лаятись, Цензор переходить на форумі на рузкій ізик.
микола і бшждешнек?
весь зал усцикався від щастя?
ні во шо себе не ставлять, та готові плазувати перед будь яким бидлом?