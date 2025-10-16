У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Згідно статистичних данниз за 2024 рік у Польщі зросла кількість шлюбів між українками та поляками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За даними Головного управління статистики Польщі, у 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з них 2556 — між українцями та поляками.

Для порівняння: у 2023 році таких шлюбів було 2213, а у 2015-му — лише 715.

Переважна більшість нових союзів — це шлюби польських чоловіків з українками (2021 випадок). Лише у 535 випадках жінки-польки виходили заміж за українців.

Дослідники пояснюють таку тенденцію тим, що українці, які тривалий час живуть за кордоном, прагнуть "нормалізувати життя" та легалізувати свої стосунки.

