РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Украинские беженцы в Польше
3 079 38

В Польше зафиксировано рекордное количество польско-украинских браков

весілля

Согласно статистическим данным за 2024 год в Польше возросло количество браков между украинками и поляками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По данным Главного управления статистики Польши, в 2024 году было зарегистрировано 5359 браков с участием граждан Украины, из них 2556 - между украинцами и поляками.

Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2213, а в 2015-м - только 715.

Подавляющее большинство новых союзов - это браки польских мужчин с украинками (2021 случай). Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что украинцы, которые длительное время живут за границей, стремятся "нормализовать жизнь" и легализовать свои отношения.

Также читайте: Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач

Автор: 

беженцы (1706) Польша (8921) украинцы (3924) шлюб (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Що ви хочете, якщо

показать весь комментарий
16.10.2025 17:35 Ответить
+12
Як прокоментує цю статистику мінєд?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:33 Ответить
+12
пояснення просте -" незабаром вони разом зі своїми польськими чоловіками та дітьми повернуться відбудовувати Україну зєліних мрій" ))
показать весь комментарий
16.10.2025 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Різьбу не зірвало, Незламно?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:38 Ответить
Різьбу йому зірвали в рідній рашці, інакше чого б він в Європу перебрався?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:50 Ответить
Німецький прапорець" не "муляє", кацапський прихвостню?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:52 Ответить
Як прокоментує цю статистику мінєд?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:33 Ответить
Або, хоча б, коментар від чернишова?
Доречі. Де він дівся?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:36 Ответить
думаю вже в Ізраїлі вигрівається після трудів...
показать весь комментарий
16.10.2025 18:25 Ответить
пояснення просте -" незабаром вони разом зі своїми польськими чоловіками та дітьми повернуться відбудовувати Україну зєліних мрій" ))
показать весь комментарий
16.10.2025 17:39 Ответить
Ага. І всі вивчать українську.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:42 Ответить
самособою. ще до переїзду на батьківщину своїх других половин. міньєд виб'є фінансування дл огранізації в польщі безкоштовних курсів вивчення укрмови дл цих чоловіків.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:46 Ответить
... і для жінок. 😁
показать весь комментарий
16.10.2025 17:47 Ответить
Що ви хочете, якщо

показать весь комментарий
16.10.2025 17:35 Ответить
Сучки. Покидали чоловіків в Україні та поїхали за ляхами.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:36 Ответить
А ты он или она ? Если он - то ты придурок. Если она - то ты стерва и ****
показать весь комментарий
16.10.2025 17:50 Ответить
Стерва та **** твоя мамця, яка не виховала тебе та не навчила рідній мові. Чи у тебе рідна кацапсяча?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:13 Ответить
Стєрву і суку усмотрєл? Руссіш,ти помилився,ці 2 типи жінок ти побачиш коли подивишся на свою мамочку....
показать весь комментарий
16.10.2025 18:28 Ответить
Но то что дура - точно
показать весь комментарий
16.10.2025 17:51 Ответить
Від дури чую
показать весь комментарий
16.10.2025 18:14 Ответить
А що мало бути якось по іншому? Воюй дурачок получиш значок!
показать весь комментарий
16.10.2025 17:36 Ответить
а ти не воюєш? може,теж вийшов заміж за поляка?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:34 Ответить
Інші шлюби - між українцями і українцями або громадянами інших держав окрім Польщі.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:43 Ответить
Інші браки то громадяни України не з поляками.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:44 Ответить
очевидно, x=5359-2556=2803 шлюби -- за участю громадян України і НЕполяків.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:44 Ответить
Ну, я думаю, так- хабар перевізнику, через кордон подалі від ТЦК, а там і заміж.
показать весь комментарий
16.10.2025 17:45 Ответить
Україна, для українців. А всякі там зашлюбовані, нехай живуть з поляками......
показать весь комментарий
16.10.2025 17:38 Ответить
Ти мав на увазі для нових українців ?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:32 Ответить
яка статистика по одностатевим шлюбам?
микола і бшждешнек?
показать весь комментарий
16.10.2025 17:55 Ответить
Це тобі краще у свому росстаті взнати.
показать весь комментарий
16.10.2025 18:02 Ответить
такий гумор на концерті 95 кварталу підслухав?
весь зал усцикався від щастя?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:05 Ответить
Польським чоловікам складно знайти собі дружину полячку,бо полячкі намагаються вийти заміж за німців,бельгійців,італійців,а у Українських жінок планка вимог нижча за польських жінок,Українські жінки готують смачно і гонору в них менше ( це мені так поляк пояснював ,чому польські чоловіки шукають в дружини Українок)
показать весь комментарий
16.10.2025 18:01 Ответить
тобто, ти тут впарюєш тєму, що українки тупорилі поварихі борщу, та свиноматки для народження?
ні во шо себе не ставлять, та готові плазувати перед будь яким бидлом?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:08 Ответить
все він вірно каже,а от ти,здається,і є тупорилим поваром борщу та свинопапкою...
показать весь комментарий
16.10.2025 18:31 Ответить
Це просто класична 100 відсоткова із 100 бабська натура така - стрибати по кукурудзах європейців....
показать весь комментарий
16.10.2025 18:21 Ответить
Недаремно поляки здавна називають українців бидлом всходнім,бидлом господарчім,лайдаком...адже це яким бидлом треба бути щоб одружитися з поляком чи полячкою....
показать весь комментарий
16.10.2025 18:33 Ответить
Юра після цих слів тебе навіть людиною не назвеш
показать весь комментарий
16.10.2025 18:38 Ответить
Це не дивно, в мене виявилось чи немало родичів у Польщі, яких я ніколи не бачила та про яких навіть не чула. Це після ДНК тесту, навіть у Казахстані живуть. Ось як поповнюється генофонд країн.
показать весь комментарий
16.10.2025 18:37 Ответить
Можна докладніше, як робити тест з метою найти родичів?
показать весь комментарий
16.10.2025 18:45 Ответить
 
 