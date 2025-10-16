В Польше зафиксировано рекордное количество польско-украинских браков
Согласно статистическим данным за 2024 год в Польше возросло количество браков между украинками и поляками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По данным Главного управления статистики Польши, в 2024 году было зарегистрировано 5359 браков с участием граждан Украины, из них 2556 - между украинцами и поляками.
Для сравнения: в 2023 году таких браков было 2213, а в 2015-м - только 715.
Подавляющее большинство новых союзов - это браки польских мужчин с украинками (2021 случай). Только в 535 случаях женщины-польки выходили замуж за украинцев.
Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что украинцы, которые длительное время живут за границей, стремятся "нормализовать жизнь" и легализовать свои отношения.
Доречі. Де він дівся?
микола і бшждешнек?
весь зал усцикався від щастя?
ні во шо себе не ставлять, та готові плазувати перед будь яким бидлом?