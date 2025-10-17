У Польщі чоловік підпалював автівки з українськими номерами: його заарештували
Поліція Поморського воєводства Польщі затримала 42-річного чоловіка з Гдині, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками.
Про це йдеться в заяві місцевої поліції
Місцева поліція реєструвала повідомлення про підпали автомобілів з українськими номерними знаками з червня.
Спочатку ці події не пов'язували між собою, але детальний аналіз зібраних матеріалів дозволив встановити зв'язок між серією підпалів та визначити невелику групу потенційних злочинців.
Правоохоронці затримали чоловіка одразу після того, як він здійснив новий підпал автівки з українськими номерними знаками
Затриманим виявився 42-річний житель Гдині. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.
Наміром злочинця було знищення автомобілів з українськими номерними знаками, але, як зазначено, він підпалював автівки й з польськими номерами.
Зібрані поліцією докази дозволили висунути чоловікові попередні звинувачення у знищенні автомобілів, збитки від якого оцінюються щонайменше у 262 000 злотих.
Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.
За знищення майна у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
