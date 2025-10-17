УКР
У Польщі чоловік підпалював автівки з українськими номерами: його заарештували

У Польщі затримали чоловіка, який підпалював автівки з українськими номерами

Поліція Поморського воєводства Польщі затримала 42-річного чоловіка з Гдині, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками.

Про це йдеться в заяві місцевої поліції, передає Цензор.НЕТ.

Місцева поліція реєструвала повідомлення про підпали автомобілів з українськими номерними знаками з червня.

Спочатку ці події не пов'язували між собою, але детальний аналіз зібраних матеріалів дозволив встановити зв'язок між серією підпалів та визначити невелику групу потенційних злочинців.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після того, як він здійснив новий підпал автівки з українськими номерними знаками

Затриманим виявився 42-річний житель Гдині. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

Наміром злочинця було знищення автомобілів з українськими номерними знаками, але, як зазначено, він підпалював автівки й з польськими номерами.

Зібрані поліцією докази дозволили висунути чоловікові попередні звинувачення у знищенні автомобілів, збитки від якого оцінюються щонайменше у 262 000 злотих.

Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.

За знищення майна у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Курва пердоляна..
показати весь коментар
17.10.2025 20:11 Відповісти
******** на цалу глову.
показати весь коментар
17.10.2025 20:12 Відповісти
Кацапізм міжвушного нервового вузла.
показати весь коментар
17.10.2025 20:16 Відповісти
Та ні! То блакитна кров!
показати весь коментар
17.10.2025 20:46 Відповісти
А може він на українці женився і вона його допекла?
За даними Головного управління статистики, різко зросла кількість шлюбів між українками та поляками. Українки, які мешкають у Польщі, віддають перевагу шлюбам із громадянами Польщі.

За даними Головного управління статистики Польщі, 2024 року було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 - між українками та поляками.

У 2023 році таких шлюбів було вдвічі менше - 2213, а у 2015 році - лише 715.

Набагато частіше укладаються шлюби між українськими жінками та польськими чоловіками - 2021 випадок. І лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців.
показати весь коментар
17.10.2025 20:16 Відповісти
одружився
показати весь коментар
17.10.2025 20:30 Відповісти
І саме головне шлюб беруть у костелі,а не в православній церкві.Бо як що за нігіерів заміж виходять,то на пальму лізуть.
показати весь коментар
17.10.2025 20:33 Відповісти
 
 