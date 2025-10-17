В Польше мужчина поджигал автомобили с украинскими номерами: его арестовали
Полиция Поморского воеводства Польши задержала 42-летнего мужчину из Гдыни, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерными знаками.
Об этом говорится в заявлении местной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Местная полиция регистрировала сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с июня.
Сначала эти события не связывали между собой, но детальный анализ собранных материалов позволил установить связь между серией поджогов и определить небольшую группу потенциальных преступников.
Правоохранители задержали мужчину сразу после того, как он совершил новый поджог автомобиля с украинскими номерными знаками
Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.
Намерением преступника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками, но, как указано, он поджигал машины и с польскими номерами.
Собранные полицией доказательства позволили выдвинуть мужчине предварительные обвинения в уничтожении автомобилей, ущерб от которого оценивается минимум в 262 000 злотых.
Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста на три месяца.
За уничтожение имущества в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
