РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Задержание поджигателей Украинцы в Польше
1 422 7

В Польше мужчина поджигал автомобили с украинскими номерами: его арестовали

В Польше задержали мужчину, который поджигал автомобили с украинскими номерами

Полиция Поморского воеводства Польши задержала 42-летнего мужчину из Гдыни, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерными знаками.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Местная полиция регистрировала сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с июня.

Сначала эти события не связывали между собой, но детальный анализ собранных материалов позволил установить связь между серией поджогов и определить небольшую группу потенциальных преступников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники обнаружили тоннель под границей с Беларусью, - МВД страны. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали мужчину сразу после того, как он совершил новый поджог автомобиля с украинскими номерными знаками

Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Намерением преступника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками, но, как указано, он поджигал машины и с польскими номерами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше уменьшилось до 53% положительное отношение к присутствию украинцев в стране

Собранные полицией доказательства позволили выдвинуть мужчине предварительные обвинения в уничтожении автомобилей, ущерб от которого оценивается минимум в 262 000 злотых.

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста на три месяца.

За уничтожение имущества в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польши Навроцкий встал на сторону России, - Rzeczpospolita

Автор: 

поджог (1126) Польша (8924) украинцы (3925)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курва пердоляна..
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
******** на цалу глову.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:12 Ответить
Кацапізм міжвушного нервового вузла.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:16 Ответить
Та ні! То блакитна кров!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:46 Ответить
А може він на українці женився і вона його допекла?
За даними Головного управління статистики, різко зросла кількість шлюбів між українками та поляками. Українки, які мешкають у Польщі, віддають перевагу шлюбам із громадянами Польщі.

За даними Головного управління статистики Польщі, 2024 року було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України, з яких 2556 - між українками та поляками.

У 2023 році таких шлюбів було вдвічі менше - 2213, а у 2015 році - лише 715.

Набагато частіше укладаються шлюби між українськими жінками та польськими чоловіками - 2021 випадок. І лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:16 Ответить
одружився
показать весь комментарий
17.10.2025 20:30 Ответить
І саме головне шлюб беруть у костелі,а не в православній церкві.Бо як що за нігіерів заміж виходять,то на пальму лізуть.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:33 Ответить
 
 