В Польше мужчина поджигал автомобили с украинскими номерами: его арестовали

Полиция Поморского воеводства Польши задержала 42-летнего мужчину из Гдыни, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерными знаками.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Местная полиция регистрировала сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с июня.

Сначала эти события не связывали между собой, но детальный анализ собранных материалов позволил установить связь между серией поджогов и определить небольшую группу потенциальных преступников.

Правоохранители задержали мужчину сразу после того, как он совершил новый поджог автомобиля с украинскими номерными знаками

Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Намерением преступника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками, но, как указано, он поджигал машины и с польскими номерами.

Собранные полицией доказательства позволили выдвинуть мужчине предварительные обвинения в уничтожении автомобилей, ущерб от которого оценивается минимум в 262 000 злотых.

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста на три месяца.

За уничтожение имущества в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

