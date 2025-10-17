РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8605 посетителей онлайн
Новости Фото Проблема с мигрантами из Беларуси
1 687 12

Польские пограничники обнаружили туннель под границей с Беларусью, - МВД страны. ФОТОрепортаж

Работники Пограничной службы Подляшья нашли подкоп под забором на польско-белорусской границе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский, передает Цензор.НЕТ.

туннель
Фото: Marcin Kierwiński
туннель
Фото: Marcin Kierwiński

Как отмечается, тоннель начинался на территории Беларуси и заканчивался в 20 метрах от линии границы с польской стороны.

"Благодаря современным электронным системам на барьере польско-белорусская граница эффективно защищена", - отметил Кервинский.

Напомним, с 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перестал сдерживать транзит мигрантов в страны ЕС, что повлекло длительный миграционный кризис на восточных рубежах Евросоюза.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (8048) граница (5406) МВД (9349) Польша (8924)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Бобер kurwa викопав мабуть
показать весь комментарий
17.10.2025 17:20 Ответить
+6
Путя уже готовится попасть в Венгрию
показать весь комментарий
17.10.2025 17:22 Ответить
+2
для того щоб копати зі сторони білорусії - це мало відбуватись однозначно з дозволу влади.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи з усього, підкоп свою справу зробив.
Не підкопи треба шукати, а тих, хто абрєков далі переправляє.
Бо у Польщі вони щось не приживаються.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:20 Ответить
Польські правачки навпаки кричать, що погана Німеччина їм підсилає нелегалів, всі мріють жити в Польщі.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:35 Ответить
Бобер kurwa викопав мабуть
показать весь комментарий
17.10.2025 17:20 Ответить
Путя уже готовится попасть в Венгрию
показать весь комментарий
17.10.2025 17:22 Ответить
😄
показать весь комментарий
17.10.2025 17:25 Ответить
для того щоб копати зі сторони білорусії - це мало відбуватись однозначно з дозволу влади.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:22 Ответить
Бацька як тільки закінчив копати бульбу пішов копати підкоп до Польщі.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:25 Ответить
Потрібно було сюрприз там залишити,щоб звук в радіусі 20 км чути було і як бабка б пошептала.
показать весь комментарий
17.10.2025 17:25 Ответить
та то провал до обходного тунелю на мацква- будапєшт, до риття якого й бульбохуйло підключився, в рамках підготовки візиту ***** обходним путём ))
показать весь комментарий
17.10.2025 17:32 Ответить
Копав, напевно, бацька...
показать весь комментарий
17.10.2025 17:41 Ответить
Ні, ********** самозванний!
показать весь комментарий
17.10.2025 17:50 Ответить
Такі ж тунелі нарили терористи і на кордоні з Ізраїлем до 7 листопада!!?!?!
показать весь комментарий
17.10.2025 17:47 Ответить
 
 