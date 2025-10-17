Польские пограничники обнаружили туннель под границей с Беларусью, - МВД страны. ФОТОрепортаж
Работники Пограничной службы Подляшья нашли подкоп под забором на польско-белорусской границе.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, тоннель начинался на территории Беларуси и заканчивался в 20 метрах от линии границы с польской стороны.
"Благодаря современным электронным системам на барьере польско-белорусская граница эффективно защищена", - отметил Кервинский.
Напомним, с 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко перестал сдерживать транзит мигрантов в страны ЕС, что повлекло длительный миграционный кризис на восточных рубежах Евросоюза.
Не підкопи треба шукати, а тих, хто абрєков далі переправляє.
Бо у Польщі вони щось не приживаються.