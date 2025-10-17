УКР
Польські прикордонники виявили тунель під кордоном із Білоруссю, - МВС країни. ФОТОрепортаж

Працівники Прикордонної служби Підляшшя знайшли підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ.

тунель
Фото: Marcin Kierwiński
тунель
Фото: Marcin Kierwiński

Як зазначається, тунель починався на території Білорусі та закінчувався за 20 метрів від лінії кордону з польського боку.

"Завдяки сучасним електронним системам на бар'єрі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!", - зазначив Кервінський.

Нагадаємо, з 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перестав стримувати транзит мігрантів до країн ЄС, що спричинило тривалу міграційну кризу на східних рубежах Євросоюзу.

Білорусь (8111) кордон (4956) МВС (3540) Польща (9091)
Топ коментарі
+14
Бобер kurwa викопав мабуть
показати весь коментар
17.10.2025 17:20 Відповісти
+10
Путя уже готовится попасть в Венгрию
показати весь коментар
17.10.2025 17:22 Відповісти
+6
Потрібно було сюрприз там залишити,щоб звук в радіусі 20 км чути було і як бабка б пошептала.
показати весь коментар
17.10.2025 17:25 Відповісти
Судячи з усього, підкоп свою справу зробив.
Не підкопи треба шукати, а тих, хто абрєков далі переправляє.
Бо у Польщі вони щось не приживаються.
показати весь коментар
17.10.2025 17:20 Відповісти
Польські правачки навпаки кричать, що погана Німеччина їм підсилає нелегалів, всі мріють жити в Польщі.
показати весь коментар
17.10.2025 17:35 Відповісти
😄
показати весь коментар
17.10.2025 17:25 Відповісти
для того щоб копати зі сторони білорусії - це мало відбуватись однозначно з дозволу влади.
показати весь коментар
17.10.2025 17:22 Відповісти
Бацька як тільки закінчив копати бульбу пішов копати підкоп до Польщі.
показати весь коментар
17.10.2025 17:25 Відповісти
та то провал до обходного тунелю на мацква- будапєшт, до риття якого й бульбохуйло підключився, в рамках підготовки візиту ***** обходним путём ))
показати весь коментар
17.10.2025 17:32 Відповісти
Копав, напевно, бацька...
показати весь коментар
17.10.2025 17:41 Відповісти
Ні, ********** самозванний!
показати весь коментар
17.10.2025 17:50 Відповісти
Такі ж тунелі нарили терористи і на кордоні з Ізраїлем до 7 листопада!!?!?!
показати весь коментар
17.10.2025 17:47 Відповісти
Ooo , skora polustinci tak nakapaiet po vsei Eirope , chto malo nipakazhetsa ....
показати весь коментар
17.10.2025 18:18 Відповісти
https://images.cnscdn.com/a/9/e/b/a9ebfe8ef7c0011875ffa2a8cabe4184/780x585.jpg "Завдяки ******** електронним системам на бар'єрі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!", - зазначив Кервінський.
показати весь коментар
17.10.2025 18:45 Відповісти
 
 