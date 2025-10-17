Польські прикордонники виявили тунель під кордоном із Білоруссю, - МВС країни. ФОТОрепортаж
Працівники Прикордонної служби Підляшшя знайшли підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, тунель починався на території Білорусі та закінчувався за 20 метрів від лінії кордону з польського боку.
"Завдяки сучасним електронним системам на бар'єрі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!", - зазначив Кервінський.
Нагадаємо, з 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перестав стримувати транзит мігрантів до країн ЄС, що спричинило тривалу міграційну кризу на східних рубежах Євросоюзу.
Не підкопи треба шукати, а тих, хто абрєков далі переправляє.
Бо у Польщі вони щось не приживаються.