Польські прикордонники виявили тунель під кордоном із Білоруссю, - МВС країни. ФОТОрепортаж

Працівники Прикордонної служби Підляшшя знайшли підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тунель починався на території Білорусі та закінчувався за 20 метрів від лінії кордону з польського боку.

"Завдяки сучасним електронним системам на бар'єрі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!", - зазначив Кервінський.

Нагадаємо, з 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перестав стримувати транзит мігрантів до країн ЄС, що спричинило тривалу міграційну кризу на східних рубежах Євросоюзу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ