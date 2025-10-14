Росія платить диверсантам в Європі криптовалютою, щоб уникнути відстеження, - голова БНБ Польщі Ценкевич

Росія використовувала криптовалюту для оплати диверсантам, причетним до гібридних атак на країни ЄС, щоб унеможливити відстеження платежів західними спецслужбами.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Славомир Ценкевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За його словами, Москва, ймовірно, фінансувала криптовалютою атаки, що охоплювали вторгнення дронів, диверсії та спроби кібератак на критичну інфраструктуру. Польська, данська, німецька та норвезька розвідки отримали докази, що Росія використовує "тіньовий флот" у Балтійському морі для запуску безпілотників у європейський повітряний простір.

Ценкевич нагадав, що мережа агентів, викрита у Польщі в 2023 році, "значною мірою фінансувалася за допомогою криптовалюти". За останні три роки Варшава затримала десятки осіб, підозрюваних у шпигунстві та диверсіях, і звинуватила Росію в організації підпалів, кібератак і спроб відключення водопостачання великих міст.

"Якщо подивитися на кіберпростір, то Польща зараз перебуває у стані війни з Росією - це вже не стан загрози", - заявив Ценкевич.

Він додав, що Кремль дедалі частіше залучає місцевих агентів для виконання окремих завдань, виплачуючи невеликі суми криптовалютою, а також використовує токени й біржі для обходу санкцій після відключення російських банків від системи SWIFT.

