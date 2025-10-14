Россия платит диверсантам в Европе криптовалютой, чтобы избежать отслеживания, - глава БНБ Польши Ценкевич

Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, чтобы сделать невозможным отслеживание платежей западными спецслужбами.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Москва, вероятно, финансировала криптовалютой атаки, которые включали вторжение дронов, диверсии и попытки кибератак на критическую инфраструктуру. Польская, датская, немецкая и норвежская разведки получили доказательства, что Россия использует "теневой флот" в Балтийском море для запуска беспилотников в европейское воздушное пространство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Черный лебедь": Новые тарифы Трампа обвалили крипторынок, - Bloomberg

Ценкевич напомнил, что сеть агентов, разоблаченная в Польше в 2023 году, "в значительной степени финансировалась с помощью криптовалюты". За последние три года Варшава задержала десятки лиц, подозреваемых в шпионаже и диверсиях, и обвинила Россию в организации поджогов, кибератак и попыток отключения водоснабжения крупных городов.

"Если посмотреть на киберпространство, то Польша сейчас находится в состоянии войны с Россией - это уже не состояние угрозы", - заявил Ценкевич.

Он добавил, что Кремль все чаще привлекает местных агентов для выполнения отдельных задач, выплачивая небольшие суммы криптовалютой, а также использует токены и биржи для обхода санкций после отключения российских банков от системы SWIFT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ