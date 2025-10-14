Россия платит диверсантам в Европе криптовалютой, чтобы избежать отслеживания, - глава БНБ Польши Ценкевич
Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, чтобы сделать невозможным отслеживание платежей западными спецслужбами.
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
По его словам, Москва, вероятно, финансировала криптовалютой атаки, которые включали вторжение дронов, диверсии и попытки кибератак на критическую инфраструктуру. Польская, датская, немецкая и норвежская разведки получили доказательства, что Россия использует "теневой флот" в Балтийском море для запуска беспилотников в европейское воздушное пространство.
Ценкевич напомнил, что сеть агентов, разоблаченная в Польше в 2023 году, "в значительной степени финансировалась с помощью криптовалюты". За последние три года Варшава задержала десятки лиц, подозреваемых в шпионаже и диверсиях, и обвинила Россию в организации поджогов, кибератак и попыток отключения водоснабжения крупных городов.
"Если посмотреть на киберпространство, то Польша сейчас находится в состоянии войны с Россией - это уже не состояние угрозы", - заявил Ценкевич.
Он добавил, что Кремль все чаще привлекает местных агентов для выполнения отдельных задач, выплачивая небольшие суммы криптовалютой, а также использует токены и биржи для обхода санкций после отключения российских банков от системы SWIFT.
Здається, що транзакції малими сумами крипти лишаються непоміченими, але інструменти від компаній таких, як TRM Labs, Chainalysis, Elliptic чи Crystal Intelligence дозволяють відстежувати потоки коштів по адресах криптогаманців. Зокрема, вони кластеризують адреси, пов'язані з однією особою, і виявляють зв'язки з санкціонованими сутностями (наприклад, російськими банками чи обмінами). Це працює для будь-яких сум, бо блокчейн фіксує всі транзакції назавжди. Також здійснюється моніторинг обмінників і платформ. Регулятори вимагають від криптобірж (як Binance чи Coinbase) KYC (Know Your Customer) - верифікацію користувачів. FinCEN і ЄС FIU моніторять транзакції на платформах, де є "червоні прапорці" (red flags), такі як, множинні малі перекази (microtransactions) для уникнення порогів (наприклад, <10 000 євро/доларів); використання мікшерів (mixers) для заплутування слідів; транзакції з IP-адресами з Росії чи санкціонованих регіонів; зв'язки з darknet, ransomware чи санкціонованими особами.
Якщо є політична воля, то уряди ЄС мають можливості суттєво обмежити фінансування криптою агентури путлєра та корисних ідіотів.