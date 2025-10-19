РУС
Польские политики предупреждают об угрозе из-за подстрекательства против украинцев

Подстрекательство против украинцев в Польше угрожает безопасности государства

Политические силы, которые подстрекают против украинцев в Польше, вредят безопасности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что границы польской безопасности сейчас проходят по украинско-российскому фронту, а Украина не должна проиграть эту войну. Каждый день, который Украина выиграет - Польша может использовать для перевооружения.

Читайте: В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ, - The Telegraph

Косиняк-Камыш отметил, что поляки в определенной степени привыкли к войне, в то же время он добавил, что сегодня за безопасность Польши гибнут не польские солдаты. А вот политические круги, которые поддерживают антиукраинизм или антисемитизм, создают угрозу государству, - подчеркнул польский политик.

Напомню, несколько дней назад полиция Поморского воеводства Польши задержала 42-летнего мужчину из Гдыни, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерными знаками. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше зафиксировано рекордное количество польско-украинских браков

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста на три месяца.

Также глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич заявил, что Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, в том числе и Польшу.

Польша (8930) россия (97720) война в Украине (6569)
тобто!
поліції, органів безпеки на польщі нема?
українці, гуртуйтесь у загони самозахисту!

«Батько наш - Бандера, Україна - мати!»
19.10.2025 22:46 Ответить
Хто б про це казав би. Цей міністр ще півроку тому, за винятком волинської різні, нічим іншим більше не займався.
19.10.2025 22:54 Ответить
ну так зерно висипали ті ж самі - рашка бабки нє жалєєт , в вогнище бензинчику додає
19.10.2025 23:25 Ответить
 
 