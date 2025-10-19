Польские политики предупреждают об угрозе из-за подстрекательства против украинцев

Политические силы, которые подстрекают против украинцев в Польше, вредят безопасности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что границы польской безопасности сейчас проходят по украинско-российскому фронту, а Украина не должна проиграть эту войну. Каждый день, который Украина выиграет - Польша может использовать для перевооружения.

Косиняк-Камыш отметил, что поляки в определенной степени привыкли к войне, в то же время он добавил, что сегодня за безопасность Польши гибнут не польские солдаты. А вот политические круги, которые поддерживают антиукраинизм или антисемитизм, создают угрозу государству, - подчеркнул польский политик.

Напомню, несколько дней назад полиция Поморского воеводства Польши задержала 42-летнего мужчину из Гдыни, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерными знаками. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста на три месяца.

Также глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич заявил, что Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, в том числе и Польшу.

