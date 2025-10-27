В Польше задержали двух украинцев, которые работали на иностранную разведку

Служба военной контрразведки и Агентство внутренней безопасности задержали двух украинцев, которые выполняли задания для иностранной разведки. Задержанные - 32-летняя женщина и 34-летний мужчина.

Как сообщил Яцек Добжинский, представитель министра-координатора специальных служб, граждан Украины задержали в Катовице. Женщина и мужчина в возрасте 32 и 34 лет должны были выполнять задачи, поставленные иностранной разведкой, передает Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что их деятельность включала, среди прочего, выявление военного потенциала Польши и установку устройств для скрытого мониторинга критической инфраструктуры.

Детали следствия и подозреваемые действия

Следователи установили, что информация, собранная задержанными, касалась как польских военных, так и инфраструктуры стратегического значения, включая транспортные средства, используемые для логистического и военного обеспечения Украины.

Производство ведет Военный отдел Окружной прокуратуры в Люблине. Задержанных подозревают в совершении преступления по статье - шпионажа в пользу иностранной разведки. Украинцев поместили под стражу на 3 месяца.

Всплеск шпионской активности и угроза диверсий

В польских спецслужбах отмечают, что подобные случаи не единичны. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о восьми задержаниях в разных регионах страны в связи с подозрениями в подготовке диверсий. Агентство внутренней безопасности Польши имеет основания полагать, что задержанные работали в пользу спецслужб Российской Федерации.

Кроме этого, 16 октября ABW совместно с румынскими коллегами арестовали гражданина Украины Даниила Г., подозреваемого в шпионской деятельности на территории Польши и Румынии. По информации следствия, он готовил акты саботажа, включая попытки отправки в Украину посылок со взрывчаткой.

С начала масштабного вторжения России против Украины зафиксировано более 110 случаев атак или попыток атак, связанных с российскими спецслужбами. Большинство из них произошли в Польше и Франции. По данным спецслужб, вербовка агентов происходит через даркнет и мессенджер Telegram.

