Кремль разработал методичку для промывания мозгов молодежи на ВОТ Украины, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале ГУР МО.
Слежка за детьми и промывание мозгов
"В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу",- сообщают в разведке.
В частности, в методичке отмечается ограничение доступа подростков к историческим материалам, особенно о Второй мировой войне. Вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую историю "великой отечественной", что должно укоренить российский имперский нарратив. Также пропагандисты обязывают регулярно проводить идеологические занятия, которые формируют у детей толерантность к российскому вторжению в Украину и прививают ценности общественного повиновения правящему режиму - верному спутнику российского империализма.
"Такие действия кремля являются составной частью геноцида украинского народа - агрессивная пропаганда среди детей с целью уничтожения их национальной идентичности грубо нарушает нормы международного права", - отмечаются в разведке.
Среди разработчиков новой методички называют:
- Ирину Бобраковскую;
- Александру Быкадрову;
- Сергея Венцеля;
- Ольгу Галанину;
- Елену Малик.
Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.
"Авторы материалов и все причастные к идеологическому воздействию на украинских детей будут нести полную и неотвратимую ответственность", - отмечают в ГУР МО.
Терміну давності для них, тут не буде!! Це довічно, до кінця….!
фальшування історіїНаціональної пам'яти? Зрозуміло, що тим більше цей факт не відбито в болотних методичках, згаданих в обговорюваній публікації. А непогано б молоді знати такі речі.