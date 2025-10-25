Кремль разработал методичку для промывания мозгов молодежи на ВОТ Украины, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале ГУР МО.

Слежка за детьми и промывание мозгов

"В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу",- сообщают в разведке.

В частности, в методичке отмечается ограничение доступа подростков к историческим материалам, особенно о Второй мировой войне. Вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую историю "великой отечественной", что должно укоренить российский имперский нарратив. Также пропагандисты обязывают регулярно проводить идеологические занятия, которые формируют у детей толерантность к российскому вторжению в Украину и прививают ценности общественного повиновения правящему режиму - верному спутнику российского империализма.

"Такие действия кремля являются составной частью геноцида украинского народа - агрессивная пропаганда среди детей с целью уничтожения их национальной идентичности грубо нарушает нормы международного права", - отмечаются в разведке.

Среди разработчиков новой методички называют:

Ирину Бобраковскую;

Александру Быкадрову;

Сергея Венцеля;

Ольгу Галанину;

Елену Малик.

Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.

"Авторы материалов и все причастные к идеологическому воздействию на украинских детей будут нести полную и неотвратимую ответственность", - отмечают в ГУР МО.

