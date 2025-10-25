РУС
Кремль разработал методичку для промывания мозгов молодежи на ВОТ Украины, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди украинской молодежи, находящейся в оккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале ГУР МО.

Слежка за детьми и промывание мозгов

"В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу",- сообщают в разведке.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, в методичке отмечается ограничение доступа подростков к историческим материалам, особенно о Второй мировой войне. Вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую историю "великой отечественной", что должно укоренить российский имперский нарратив. Также пропагандисты обязывают регулярно проводить идеологические занятия, которые формируют у детей толерантность к российскому вторжению в Украину и прививают ценности общественного повиновения правящему режиму - верному спутнику российского империализма.

"Такие действия кремля являются составной частью геноцида украинского народа - агрессивная пропаганда среди детей с целью уничтожения их национальной идентичности грубо нарушает нормы международного права", - отмечаются в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готовит информационную атаку на Украину - пропаганда растет на 54%

Среди разработчиков новой методички называют:

  • Ирину Бобраковскую;
  • Александру Быкадрову;
  • Сергея Венцеля;
  • Ольгу Галанину;
  • Елену Малик.

Все это российские "педагоги" и "ученые" с экспертизой в ведении пропагандистских кампаний, добавляют в разведке.

"Авторы материалов и все причастные к идеологическому воздействию на украинских детей будут нести полную и неотвратимую ответственность", - отмечают в ГУР МО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митрополиту РПЦ объявлено о подозрении за оправдание агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора

Оккупанты в Украине используют методички для промывания мозгов детей, пропаганды войны и привития покорности режиму
Топ комментарии
+5
Рашиський режим це є тюрма народів ,гулаг, своєї думки не має бути ,тільки вихваляння злочинної влади інакше висилка в сибір чи фільтраційні табори.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:23 Ответить
+5
Забули добавити прапор нациста і фашиського колаборанта генерала власова:
показать весь комментарий
25.10.2025 11:23 Ответить
+4
Портнов з пригожиним та ківою, їх уже чекають!!
Терміну давності для них, тут не буде!! Це довічно, до кінця….!
показать весь комментарий
25.10.2025 11:18 Ответить
Портнов з пригожиним та ківою, їх уже чекають!!
Терміну давності для них, тут не буде!! Це довічно, до кінця….!
показать весь комментарий
25.10.2025 11:18 Ответить
А у нас нікчемний телемарафон, який піарить Зе
показать весь комментарий
25.10.2025 11:21 Ответить
Рашиський режим це є тюрма народів ,гулаг, своєї думки не має бути ,тільки вихваляння злочинної влади інакше висилка в сибір чи фільтраційні табори.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:23 Ответить
Забули добавити прапор нациста і фашиського колаборанта генерала власова:
показать весь комментарий
25.10.2025 11:23 Ответить
Ну тут Україна сама винна, що фактично послуговується старими радянськими методичками з фальшивої історії ДСВ. Чи багато людей знають (лише один приклад!) що Головним Ідеологом проекту "Адольф Гітлер та Третій Рейх" був народжений у срасійської імперії Альфред Розенберг, що закінчив московську бауманку вже за радянської влади, після чого поїхав до німеччини та співзаснував нацистську партію та був її головним ідеологом. То ж треба оце розкручувати скрізь: батьками німецького фашизму є росіяни! То чому ж не розкручують? Чим займається так званий Інститут фальшування історії Національної пам'яти? Зрозуміло, що тим більше цей факт не відбито в болотних методичках, згаданих в обговорюваній публікації. А непогано б молоді знати такі речі.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:31 Ответить
Поки орки вбивають наших дітей фізично, орчихи намагаються вбити іх морально.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:36 Ответить
А в Україні є єдина патриотична программа " бидломарафон" де прославляють найвеличнішого,найсміливішого лідАра **********,де кожень день перемогають на фронті,де Українці багатіють та с кожним днем стають щасливіші,ну і гроші через той "бидломарафон" не відмивають.Шах і мат вам сросійські пропагандони.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:36 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2025 11:42 Ответить
А що ми пропонуємо ? Де наше патріотичне виховання? Чому в іпформпросторі--половина брехні? Чому при владі--корупціонери.чому порушується Конституція і закони України?Чому не діє принцип--ЗАКОНИ ДЛЯ ВСІХ Молоді люди це все бачать і становляться байдужі То може потрібно при владі мати чесних,професійни патріоів????
показать весь комментарий
25.10.2025 11:42 Ответить
При створені методичкі автори надихалися "творчістю" студії "квартал 95".
показать весь комментарий
25.10.2025 11:44 Ответить
Серіал "Свати" гасападіна Зелемського та братанів Шефірів містить зображення триколора, гергієвської стрічки, російських гербів, російської поліції та російських властей - це цілком позитивні герої, які ведуть діалоги під портретом президента РФ Путіна.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:02 Ответить
 
 