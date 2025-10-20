РУС
Митрополиту РПЦ объявлено о подозрении за оправдание агрессии против Украины, - Офис Генпрокурора

Митрополит Кирилл подозревается в оправдании агрессии РФ против Украины

Гражданину России - митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (Леониду Покровскому) - подозрение из-за оправдания агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Подозреваемый возглавляет Синодальный отдел русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ. Эта структура обеспечивает идеологическую поддержку действий российского военно-политического руководства и фактически является звеном между государством, церковью и армией", - говорится в сообщении.

Пропаганда в рясе

Установлено, что Покровский действовал в сговоре с главой РПЦ и другими представителями российской православной иерархии, способствуя подчинению украинских епархий Москве. Кроме того, он создавал систему информационного воздействия на верующих на временно оккупированных территориях Украины, распространяя месседжи о "единстве с Россией" и оправдывая оккупацию.

1 октября 2022 года митрополит Кирилл записал видеообращение, в котором открыто одобрил вооруженную агрессию России против Украины. На следующий день это видео было обнародовано на официальном YouTube-канале структурного подразделения РПЦ под названием "Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года".

В июле 2023 года Покровский дал интервью российскому государственному агентству "РИА Новости", в котором повторял кремлевские нарративы о "справедливой войне" и "героических освободителях". Эти высказывания активно распространялись российскими медиа, превращая религиозную кафедру в инструмент пропаганды.

Следствие установило, что своими действиями подозреваемый способствовал подрыву суверенитета Украины, формировал у верующих искаженное представление о причинах и последствиях войны, а также оправдывал агрессию, прикрываясь религиозной деятельностью.

Этот случай демонстрирует: оправдание войны не имеет ничего общего с верой, а слово, сказанное от имени церкви, может стать оружием в руках агрессора.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

