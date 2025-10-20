УКР
Новини Пропаганда РФ
1 022 13

Митрополиту РПЦ оголошено про підозру за виправдання агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Митрополит Кирило підозрюється у виправданні агресії РФ проти України

Громадянину Росії - митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському) - підозру через виправдання агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Підозрюваний очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ. Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією", - йдеться в повідомленні.

Пропаганда в рясі

Встановлено, що Покровський діяв у змові з главою РПЦ та іншими представниками російської православної ієрархії, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про "єдність з Росією" та виправдовуючи окупацію.

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію Росії проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу РПЦ під назвою "Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года".

У липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству "РИА Новости", у якому повторював кремлівські наративи про "справедливу війну" та "героїчних визволителів". Ці висловлювання активно поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

Слідство встановило, що своїми діями підозрюваний сприяв підриву суверенітету України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію, прикриваючись релігійною діяльністю.

Цей випадок демонструє: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Топ коментарі
+5
А де зараз паха мерседес?
показати весь коментар
20.10.2025 12:16
+5
А може вже секту москальского паханату,згребти до кучі та на обмін?Чи ще будемо чекати приєднання до нашої церкви?
20.10.2025 12:20
20.10.2025 12:20
+3
Чекає коли св.отець Онуфрій наділить парафією
20.10.2025 12:21
20.10.2025 12:21 Відповісти
20.10.2025 12:16
20.10.2025 12:16
Чекає коли св.отець Онуфрій наділить парафією
20.10.2025 12:21
20.10.2025 12:21
або ЕПІФАНІЙ
20.10.2025 12:22
20.10.2025 12:22
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у жовтні 2025 року здійснив паломницьку поїздку на Святу Гору Афон. Під час поїздки він відвідав Ставропігійний патріарший монастир великомучениці Анастасії, де помолився біля мощей святих, а також побував на місці відбудови української келії. Поїздка завершилася 12 жовтня 2025 року.
20.10.2025 12:51
20.10.2025 12:51
Так кацапсько-попівське кодло вже остаточно вигнали з Лаври чи ще барикадуються?
20.10.2025 12:26
20.10.2025 12:26
20.10.2025 12:20
20.10.2025 12:20
показати весь коментар
20.10.2025 12:20 Відповісти
РПЦ - не церква. Це один з підрозділів фсб.
20.10.2025 12:33
20.10.2025 12:33
".... 1 жовтня 2022 року... " - ну і фітіль в офісі генпрокурора!!!
20.10.2025 12:25
20.10.2025 12:25
А "своїх" -- українських -- попів РПЦ коли почнете засуджувати? Чи вони всі нєвіновниє?
20.10.2025 12:48
20.10.2025 12:48
Покатати на самокаті чорта в рясі!
20.10.2025 13:07
20.10.2025 13:07
 
 