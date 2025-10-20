Митрополиту РПЦ оголошено про підозру за виправдання агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Громадянину Росії - митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському) - підозру через виправдання агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Підозрюваний очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ. Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією", - йдеться в повідомленні.

Пропаганда в рясі

Встановлено, що Покровський діяв у змові з главою РПЦ та іншими представниками російської православної ієрархії, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про "єдність з Росією" та виправдовуючи окупацію.

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію Росії проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу РПЦ під назвою "Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года".

У липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству "РИА Новости", у якому повторював кремлівські наративи про "справедливу війну" та "героїчних визволителів". Ці висловлювання активно поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

Слідство встановило, що своїми діями підозрюваний сприяв підриву суверенітету України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію, прикриваючись релігійною діяльністю.

Цей випадок демонструє: виправдання війни не має нічого спільного з вірою, а слово, сказане від імені церкви, може стати зброєю в руках агресора.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

