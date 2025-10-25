Кремль розробив методичку для промивання мізків молоді на ТОТ України, - ГУР. ФОТОрепортаж

Російські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації для "профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму" серед української молоді, що знаходиться в окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі ГУР МО.

Стеження за дітьми та промивання мізків

"У документі окупантам та місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або просто читають міжнародні ресурси, та проводити з ними "виховну роботу",- повідомляють у розвідці.

Зокрема, в методичці наголошується на обмеженні доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну. Замість цього пропонується нав’язувати російську пропагандистську історію "вєлікой отєчєствєнной", що має вкорінити російський імперський наратив. Також пропагандисти зобов’язують регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну та прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму - вірному супутнику російського імперіалізму.

"Такі дії кремля є складовою частиною геноциду українського народу - агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права", - зазначаються у розвідці.

Серед розробників нової методички називають:

Ірину Бобраковску;

Олександру Бикадрову;

Сергія Венцеля;

Ольгу Галаніну;

Олену Малік.

Все це російські "педагоги" та "науковці" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній, додають у розвідці.

"Автори матеріалів та усі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність", - наголошують у ГУР МО.

