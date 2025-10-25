УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9204 відвідувача онлайн
Новини Фото Пропаганда РФ
1 773 14

Кремль розробив методичку для промивання мізків молоді на ТОТ України, - ГУР. ФОТОрепортаж

Російські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації для "профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму" серед української молоді, що знаходиться в окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі ГУР МО.

Стеження за дітьми та промивання мізків

"У документі окупантам та місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або просто читають міжнародні ресурси, та проводити з ними "виховну роботу",- повідомляють у розвідці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, в методичці наголошується на обмеженні доступу підлітків до історичних матеріалів, особливо про Другу світову війну. Замість цього пропонується нав’язувати російську пропагандистську історію "вєлікой отєчєствєнной", що має вкорінити російський імперський наратив. Також пропагандисти зобов’язують регулярно проводити ідеологічні заняття, які формують у дітей толерантність до російського вторгнення в Україну та прищеплюють цінності суспільної покори правлячому режиму - вірному супутнику російського імперіалізму.

"Такі дії кремля є складовою частиною геноциду українського народу - агресивна пропаганда серед дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності грубо порушує норми міжнародного права", - зазначаються у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує інформаційну атаку на Україну - пропаганда зростає на 54%

Серед розробників нової методички називають:

  • Ірину Бобраковску;
  • Олександру Бикадрову;
  • Сергія Венцеля;
  • Ольгу Галаніну;
  • Олену Малік.

Все це російські  "педагоги" та "науковці" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній, додають у розвідці.

"Автори матеріалів та усі причетні до ідеологічного впливу на українських дітей нестимуть повну та невідворотну відповідальність", - наголошують у ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Митрополиту РПЦ оголошено про підозру за виправдання агресії проти України, - Офіс Генпрокурора

Окупанти в Україні використовують методички для промивання мізків дітей, пропаганди війни та прищеплення покори режиму
Окупанти в Україні використовують методички для промивання мізків дітей, пропаганди війни та прищеплення покори режиму
Окупанти в Україні використовують методички для промивання мізків дітей, пропаганди війни та прищеплення покори режиму
Окупанти в Україні використовують методички для промивання мізків дітей, пропаганди війни та прищеплення покори режиму

Автор: 

пропаганда (2888) розвідка (3940) росія (68649) ГУР (712)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Забули добавити прапор нациста і фашиського колаборанта генерала власова:
показати весь коментар
25.10.2025 11:23 Відповісти
+5
Портнов з пригожиним та ківою, їх уже чекають!!
Терміну давності для них, тут не буде!! Це довічно, до кінця….!
показати весь коментар
25.10.2025 11:18 Відповісти
+5
Рашиський режим це є тюрма народів ,гулаг, своєї думки не має бути ,тільки вихваляння злочинної влади інакше висилка в сибір чи фільтраційні табори.
показати весь коментар
25.10.2025 11:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Портнов з пригожиним та ківою, їх уже чекають!!
Терміну давності для них, тут не буде!! Це довічно, до кінця….!
показати весь коментар
25.10.2025 11:18 Відповісти
А у нас нікчемний телемарафон, який піарить Зе
показати весь коментар
25.10.2025 11:21 Відповісти
Рашиський режим це є тюрма народів ,гулаг, своєї думки не має бути ,тільки вихваляння злочинної влади інакше висилка в сибір чи фільтраційні табори.
показати весь коментар
25.10.2025 11:23 Відповісти
Забули добавити прапор нациста і фашиського колаборанта генерала власова:
показати весь коментар
25.10.2025 11:23 Відповісти
Останній російський імператор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_II Микола II в https://uk.wikipedia.org/wiki/1896 1896 році остаточно закріпив за біло-синьо-червоним прапором статус єдиного державного прапора Російської імперії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор_Росії
показати весь коментар
25.10.2025 12:39 Відповісти
Ну тут Україна сама винна, що фактично послуговується старими радянськими методичками з фальшивої історії ДСВ. Чи багато людей знають (лише один приклад!) що Головним Ідеологом проекту "Адольф Гітлер та Третій Рейх" був народжений у срасійської імперії Альфред Розенберг, що закінчив московську бауманку вже за радянської влади, після чого поїхав до німеччини та співзаснував нацистську партію та був її головним ідеологом. То ж треба оце розкручувати скрізь: батьками німецького фашизму є росіяни! То чому ж не розкручують? Чим займається так званий Інститут фальшування історії Національної пам'яти? Зрозуміло, що тим більше цей факт не відбито в болотних методичках, згаданих в обговорюваній публікації. А непогано б молоді знати такі речі.
показати весь коментар
25.10.2025 11:31 Відповісти
Поки орки вбивають наших дітей фізично, орчихи намагаються вбити іх морально.
показати весь коментар
25.10.2025 11:36 Відповісти
А в Україні є єдина патриотична программа " бидломарафон" де прославляють найвеличнішого,найсміливішого лідАра **********,де кожень день перемогають на фронті,де Українці багатіють та с кожним днем стають щасливіші,ну і гроші через той "бидломарафон" не відмивають.Шах і мат вам сросійські пропагандони.
показати весь коментар
25.10.2025 11:36 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 11:42 Відповісти
А що ми пропонуємо ? Де наше патріотичне виховання? Чому в іпформпросторі--половина брехні? Чому при владі--корупціонери.чому порушується Конституція і закони України?Чому не діє принцип--ЗАКОНИ ДЛЯ ВСІХ Молоді люди це все бачать і становляться байдужі То може потрібно при владі мати чесних,професійни патріоів????
показати весь коментар
25.10.2025 11:42 Відповісти
При створені методичкі автори надихалися "творчістю" студії "квартал 95".
показати весь коментар
25.10.2025 11:44 Відповісти
Серіал "Свати" гасападіна Зелемського та братанів Шефірів містить зображення триколора, гергієвської стрічки, російських гербів, російської поліції та російських властей - це цілком позитивні герої, які ведуть діалоги під портретом президента РФ Путіна.
показати весь коментар
25.10.2025 12:02 Відповісти
Що-що,а на цьому вони зуб з'їли,сн-також їх методика,в яку мільйони повірили.
В спецслужби росіяни пхають кращі уми,зато в економіку-що залишиться.
показати весь коментар
25.10.2025 12:26 Відповісти
 
 