Пограничники задержали мужчину, который осуществлял незаконную переправку через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники задержали адвоката-перевозчика, который осуществлял незаконную переправку гражданина Украины через границу

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где были задержаны злоумышленники

Оперативники ВВВБ по Мукачевскому пограничному отряду, сотрудники Управления миграционной полиции и следователи ГУНП в Закарпатской области разоблачили злоумышленников, которые создали схему незаконной переправки граждан за границу.

Организатором оказался действующий правозащитник и член Союза адвокатов Украины. За $5000 в сопровождении помощника он пытался "доставить" в Венгрию жителя Киева.

Злоумышленники задержаны, им грозит уголовная ответственность.

Также читайте: Разоблачен и задержан мужчина, который обещал "договориться" о фиктивной инвалидности за $8200. ФОТО





Смотрите: Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, машины, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО