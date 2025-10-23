305 1
Пограничники задержали мужчину, который осуществлял незаконную переправку через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пограничники задержали адвоката-перевозчика, который осуществлял незаконную переправку гражданина Украины через границу
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Где были задержаны злоумышленники
Оперативники ВВВБ по Мукачевскому пограничному отряду, сотрудники Управления миграционной полиции и следователи ГУНП в Закарпатской области разоблачили злоумышленников, которые создали схему незаконной переправки граждан за границу.
Организатором оказался действующий правозащитник и член Союза адвокатов Украины. За $5000 в сопровождении помощника он пытался "доставить" в Венгрию жителя Киева.
Злоумышленники задержаны, им грозит уголовная ответственность.
