РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Фото Переправка через границу уклонистов Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
305 1

Пограничники задержали мужчину, который осуществлял незаконную переправку через границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники задержали адвоката-перевозчика, который осуществлял незаконную переправку гражданина Украины через границу

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где были задержаны злоумышленники

Оперативники ВВВБ по Мукачевскому пограничному отряду, сотрудники Управления миграционной полиции и следователи ГУНП в Закарпатской области разоблачили злоумышленников, которые создали схему незаконной переправки граждан за границу.

Организатором оказался действующий правозащитник и член Союза адвокатов Украины. За $5000 в сопровождении помощника он пытался "доставить" в Венгрию жителя Киева.

Злоумышленники задержаны, им грозит уголовная ответственность.

Также читайте: Разоблачен и задержан мужчина, который обещал "договориться" о фиктивной инвалидности за $8200. ФОТО

задержание нарушителей границы
задержание нарушителей границы

Смотрите: Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, машины, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО

Автор: 

Венгрия (2197) Госпогранслужба (6945) граница (5409) задержание (6727) уклонисты (1150) Закарпатская область (2698)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли законний спосіб перетину кордону незаконно обмежують, обов'язково з'являються отакі перевізники.
показать весь комментарий
23.10.2025 14:56 Ответить
 
 