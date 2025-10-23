Прикордонники затримали чоловіка, який здійснював незаконне переправлення через кордон. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали адвоката-перевізника, який здійснював незаконне переправлення громадянина України через кордон

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

Де було затримано зловмисників

Оперативники ВВВБ по Мукачівському прикордонному загону, співробітники Управління міграційної поліції та слідчих ГУНП в Закарпатській області викрили зловмисників, які створили схему незаконного переправлення громадян за кордон.

Організатором виявився діючий правозахисник та член Спілки адвокатів України. За $5000 у супроводі помічника він намагався "доставити" до Угорщини жителя Києва.

Зловмисників затримано, їм загрожує кримінальна відповідальність.

