Прикордонники затримали чоловіка, який здійснював незаконне переправлення через кордон. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали адвоката-перевізника, який здійснював незаконне переправлення громадянина України через кордон

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

Де було затримано зловмисників

Оперативники ВВВБ по Мукачівському прикордонному загону, співробітники Управління міграційної поліції та слідчих ГУНП в Закарпатській області викрили зловмисників, які створили схему незаконного переправлення громадян за кордон.

Організатором виявився діючий правозахисник та член Спілки адвокатів України. За $5000 у супроводі помічника він намагався "доставити" до Угорщини жителя Києва.

Зловмисників затримано, їм загрожує кримінальна відповідальність.

затримання порушників кордону
затримання порушників кордону

Угорщина (2557) Держприкордонслужба ДПСУ (6519) кордон (4960) затримання (4395) ухилянти (1221) Закарпатська область (2181)
Коли законний спосіб перетину кордону незаконно обмежують, обов'язково з'являються отакі перевізники.
