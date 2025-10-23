УКР
Викрито і затримано чоловіка, який обіцяв "домовитися" про фіктивну інвалідність за $8200. ФОТО

Поліцейські викрили 44-річного миколаївця, який організував схему незаконного заробітку, пропонуючи чоловікам призовного віку допомогу в отриманні підробленої довідки про інвалідність для уникнення служби в армії.

За даними слідства, фігурант обіцяв за 8200 доларів "вирішити питання" через нібито свої зв’язки у медичному закладі, передає Цензор.НЕТ.

Після отримання першої частини коштів - 4200 доларів - чоловіка затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Миколаївського райуправління поліції та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру– одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває досудове розслідування.

Цікаво, скільки за те саме брала Крупа?
А для прокурорів це мабуть була "послуга за послугу"?
показати весь коментар
23.10.2025 13:40 Відповісти
Який негідник, ціни збиває.
показати весь коментар
23.10.2025 13:52 Відповісти
Ну шо ж, оштрафувати на 30 тис. гривень і випнути за межі України.
показати весь коментар
23.10.2025 14:44 Відповісти
а як там прокурори інваліди ? також затримані .... мабуть суворо покарані бухом на корпоративі
показати весь коментар
23.10.2025 15:09 Відповісти
 
 