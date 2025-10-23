Викрито і затримано чоловіка, який обіцяв "домовитися" про фіктивну інвалідність за $8200. ФОТО

Поліцейські викрили 44-річного миколаївця, який організував схему незаконного заробітку, пропонуючи чоловікам призовного віку допомогу в отриманні підробленої довідки про інвалідність для уникнення служби в армії.

За даними слідства, фігурант обіцяв за 8200 доларів "вирішити питання" через нібито свої зв’язки у медичному закладі, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: До трьох років за ухилення від мобілізації засуджено мешканця Харкова

Після отримання першої частини коштів - 4200 доларів - чоловіка затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Миколаївського райуправління поліції та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру– одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває досудове розслідування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ







Також читайте: За допомогою фотошопу та коректора підробила інвалідність для відстрочки сина від мобілізації: на Рівненщині оштрафовано жінку