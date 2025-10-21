До трьох років за ухилення від мобілізації засуджено мешканця Харкова

42-річнмй Мешканець Харкова, який ухилився від мобілізації, проведе три роки за ґратами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 42-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у листопаді 2024 року харків’янин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Жодних скарг на стан здоров’я він не подавав, висновки медичного огляду не оскаржував.

У подальшому чоловіку було вручено повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак він проігнорував її та у визначений час не з’явився до Немишлянського РТЦК та СП м. Харкова.



Працівниками ТЦК було складено відповідний акт про неявку без поважних причин.



Мешканець Харкова визнав вину у повному обсязі. Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

