1 258 2

До трьох років за ухилення від мобілізації засуджено мешканця Харкова

Харків’янина отримав три роки за ухилення від мобілізації

42-річнмй Мешканець Харкова, який ухилився від мобілізації, проведе три роки за ґратами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 42-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у листопаді 2024 року харків’янин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Жодних скарг на стан здоров’я він не подавав, висновки медичного огляду не оскаржував.

У подальшому чоловіку було вручено повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, однак він проігнорував її та у визначений час не з’явився до Немишлянського РТЦК та СП м. Харкова.

Працівниками ТЦК було складено відповідний акт про неявку без поважних причин.

Мешканець Харкова визнав вину у повному обсязі. Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

