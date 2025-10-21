За уклонение от мобилизации к трем годам приговорен житель Харькова

42-летний житель Харькова, который уклонился от мобилизации, проведет три года за решеткой.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова 42-летний мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2024 года харьковчанин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Никаких жалоб на состояние здоровья он не подавал, выводы медицинского осмотра не оспаривал.

В дальнейшем мужчине была вручена повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако он проигнорировал ее и в определенное время не явился в Немышлянский РТЦК и СП г. Харькова.



Сотрудниками ТЦК был составлен соответствующий акт о неявке без уважительных причин.



Житель Харькова признал вину в полном объеме. Обвинительный приговор вынесен Немышлянским районным судом г. Харькова. Продолжается срок апелляционного обжалования.

