До 3 лет осужден мужчина за уклонение от мобилизации в Ужгородском районе
Суд в Ужгородском районе приговорил мужчину к 3 годам за уклонение от мобилизации. Прокурор доказал его вину, подчеркивая ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
Ужгородская окружная прокуратура доказала вину 45-летнего уроженца Грузии, который фактически проживал в Ужгороде, в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).
Во время судебных слушаний установлено, что мужчина в феврале 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил боевую повестку с требованием явиться на следующий день в Ужгородский РТЦК и СЦ. Однако, без уважительных причин, он умышленно не прибыл, уклоняясь от выполнения воинского долга в условиях военного положения.
Ранее мужчина был судим за хранение марихуаны (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Еще одно его дело сейчас слушается в суде.
Изучив все материалы, Ужгородский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Приговор вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляции или после решения апелляционного суда.
він був громадянином україни? чи просто спіймали іноземця?
до речі!
ті хто був засуджений, за те ж саме три роки тому, зараз вийдуть і будуть вільні!
а наші хлопці безвилазно сидять в бліндажах, вже четвертий рік з щоденним ризиком для життя, без жодної перспективи!
-а діти депутатів...
Досі не засуджений. І таких "борисових" - сотні по всій Україні.