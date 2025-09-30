До 3 лет осужден мужчина за уклонение от мобилизации в Ужгородском районе

Суд в Ужгородском районе приговорил мужчину к 3 годам за уклонение от мобилизации. Прокурор доказал его вину, подчеркивая ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

Ужгородская окружная прокуратура доказала вину 45-летнего уроженца Грузии, который фактически проживал в Ужгороде, в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Во время судебных слушаний установлено, что мужчина в феврале 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил боевую повестку с требованием явиться на следующий день в Ужгородский РТЦК и СЦ. Однако, без уважительных причин, он умышленно не прибыл, уклоняясь от выполнения воинского долга в условиях военного положения.

Ранее мужчина был судим за хранение марихуаны (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Еще одно его дело сейчас слушается в суде.

Изучив все материалы, Ужгородский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Приговор вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляции или после решения апелляционного суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Одесской области руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах. ФОТОрепортаж