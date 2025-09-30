РУС
Новости Уклонение от мобилизации
До 3 лет осужден мужчина за уклонение от мобилизации в Ужгородском районе

суд

Суд в Ужгородском районе приговорил мужчину к 3 годам за уклонение от мобилизации. Прокурор доказал его вину, подчеркивая ответственность за нарушение мобилизационного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

Ужгородская окружная прокуратура доказала вину 45-летнего уроженца Грузии, который фактически проживал в Ужгороде, в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Во время судебных слушаний установлено, что мужчина в феврале 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил боевую повестку с требованием явиться на следующий день в Ужгородский РТЦК и СЦ. Однако, без уважительных причин, он умышленно не прибыл, уклоняясь от выполнения воинского долга в условиях военного положения.

Ранее мужчина был судим за хранение марихуаны (ч. 1 ст. 309 УК Украины). Еще одно его дело сейчас слушается в суде.

Изучив все материалы, Ужгородский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Приговор вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляции или после решения апелляционного суда.

Автор: 

мобилизация (2909) уклонисты (1112) Закарпатская область (2686)
до чого тут уродженця грузії?
він був громадянином україни? чи просто спіймали іноземця?
до речі!
ті хто був засуджений, за те ж саме три роки тому, зараз вийдуть і будуть вільні!
а наші хлопці безвилазно сидять в бліндажах, вже четвертий рік з щоденним ризиком для життя, без жодної перспективи!
30.09.2025 10:26 Ответить
З тюрми вийдеш і будеш жити, а з нуля тільки винесуть, якщо знайдуть.
30.09.2025 10:41 Ответить
На 1 2 3 :
-а діти депутатів...
30.09.2025 10:27 Ответить
Ужгородщині
30.09.2025 10:29 Ответить
Правильно писати не Ужгородщина, а Закарпаття.
30.09.2025 10:29 Ответить
Якщо є Закарпаття і Прикарпаття (а вони є), то, теоретично, десь повинно бути й Карпаття!
30.09.2025 10:33 Ответить
Це за одного недоотриманого ЗСУ вояка дають 3 роки. Прикиньте скільки дають тим, хто легким порухом руки позбавляє ЗСУ сотень вояків. Мабуть років 20 чи й пожиттєве. А шо ж - всі рівні перед законом.
30.09.2025 10:35 Ответить
Скількох потенційних воїнів "врятував" колишній одеський воєнком Борисов...
Досі не засуджений. І таких "борисових" - сотні по всій Україні.
30.09.2025 11:01 Ответить
 
 