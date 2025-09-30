До 3 років засуджено чоловіка за ухилення від мобілізації на Ужгородщині
Суд на Ужгородщині засудив чоловіка до 3 років за ухилення від мобілізації. Прокурор довів його вину, підкреслюючи відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратуру Закарпатської області.
Ужгородська окружна прокуратура довела вину 45-річного уродженця Грузії, який фактично проживав в Ужгороді, у ухиленні від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Під час судових слухань встановлено, що чоловік у лютому 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав бойову повістку з вимогою з’явитися наступного дня до Ужгородського РТЦК та СЦ. Проте, без поважних причин, він умисно не прибув, ухиляючись від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану.
Раніше чоловік був судимий за зберігання марихуани (ч. 1 ст. 309 КК України). Ще одна його справа наразі слухається в суді.
Вивчивши всі матеріали, Ужгородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції або після рішення апеляційного суду.
він був громадянином україни? чи просто спіймали іноземця?
до речі!
ті хто був засуджений, за те ж саме три роки тому, зараз вийдуть і будуть вільні!
а наші хлопці безвилазно сидять в бліндажах, вже четвертий рік з щоденним ризиком для життя, без жодної перспективи!
-а діти депутатів...
Досі не засуджений. І таких "борисових" - сотні по всій Україні.