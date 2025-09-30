УКР
До 3 років засуджено чоловіка за ухилення від мобілізації на Ужгородщині

суд

Суд на Ужгородщині засудив чоловіка до 3 років за ухилення від мобілізації. Прокурор довів його вину, підкреслюючи відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратуру Закарпатської області.

Ужгородська окружна прокуратура довела вину 45-річного уродженця Грузії, який фактично проживав в Ужгороді, у ухиленні від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Під час судових слухань встановлено, що чоловік у лютому 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав бойову повістку з вимогою з’явитися наступного дня до Ужгородського РТЦК та СЦ. Проте, без поважних причин, він умисно не прибув, ухиляючись від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану.

Раніше чоловік був судимий за зберігання марихуани (ч. 1 ст. 309 КК України). Ще одна його справа наразі слухається в суді.

Вивчивши всі матеріали, Ужгородський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції або після рішення апеляційного суду.

З тюрми вийдеш і будеш жити, а з нуля тільки винесуть, якщо знайдуть.
30.09.2025 10:41 Відповісти
Якщо є Закарпаття і Прикарпаття (а вони є), то, теоретично, десь повинно бути й Карпаття!
30.09.2025 10:33 Відповісти
Це за одного недоотриманого ЗСУ вояка дають 3 роки. Прикиньте скільки дають тим, хто легким порухом руки позбавляє ЗСУ сотень вояків. Мабуть років 20 чи й пожиттєве. А шо ж - всі рівні перед законом.
30.09.2025 10:35 Відповісти
до чого тут уродженця грузії?
він був громадянином україни? чи просто спіймали іноземця?
до речі!
ті хто був засуджений, за те ж саме три роки тому, зараз вийдуть і будуть вільні!
а наші хлопці безвилазно сидять в бліндажах, вже четвертий рік з щоденним ризиком для життя, без жодної перспективи!
30.09.2025 10:26 Відповісти
З тюрми вийдеш і будеш жити, а з нуля тільки винесуть, якщо знайдуть.
30.09.2025 10:41 Відповісти
як вийде так і зайде назад
30.09.2025 11:02 Відповісти
На 1 2 3 :
-а діти депутатів...
30.09.2025 10:27 Відповісти
Ужгородщині
30.09.2025 10:29 Відповісти
Правильно писати не Ужгородщина, а Закарпаття.
30.09.2025 10:29 Відповісти
Якщо є Закарпаття і Прикарпаття (а вони є), то, теоретично, десь повинно бути й Карпаття!
30.09.2025 10:33 Відповісти
Це за одного недоотриманого ЗСУ вояка дають 3 роки. Прикиньте скільки дають тим, хто легким порухом руки позбавляє ЗСУ сотень вояків. Мабуть років 20 чи й пожиттєве. А шо ж - всі рівні перед законом.
30.09.2025 10:35 Відповісти
Скількох потенційних воїнів "врятував" колишній одеський воєнком Борисов...
Досі не засуджений. І таких "борисових" - сотні по всій Україні.
30.09.2025 11:01 Відповісти
Сотні - це ви применшуєте. Всі тюрми забиті. Доводиться терміново пакувати на фронт прокурорів-псевдоінвалідів, аби звільнити місця в камерах. А то ше ж лікарі-хабарники своєї черги чекають. Коротше, купа роботи - все заради перемоги.
30.09.2025 11:08 Відповісти
 
 