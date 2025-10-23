Разоблачен и задержан мужчина, который обещал "договориться" о фиктивной инвалидности за $8200. ФОТО

Полицейские разоблачили 44-летнего николаевца, который организовал схему незаконного заработка, предлагая мужчинам призывного возраста помощь в получении поддельной справки об инвалидности для избежания службы в армии.

По данным следствия, фигурант обещал за 8200 долларов "решить вопрос" через якобы свои связи в медицинском учреждении, передает Цензор.НЕТ.

После получения первой части средств - 4200 долларов - мужчину задержали оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями Николаевского райуправления полиции и при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева.

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды. За содеянное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

