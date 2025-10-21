РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Фиктивная инвалидность
752 1

С помощью фотошопа и корректора подделала инвалидность для отсрочки сына от мобилизации: на Ривненщине оштрафована женщина

инвалидность,парковка

В Костопольском районном суде Ривненской области оштрафовали женщину, которая подделала документы об инвалидности, чтобы ее сын получил отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Костопольского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным суда, предпринимательница из села Зносичи в 2024 году сделала цифровую копию пенсионного удостоверения и справки МСЭК. С использованием фотошопа и корректора она изменила III группу инвалидности на II и передала документы сыну.

Суд признал женщину виновной в подделке и использовании поддельных документов по частям 1 и 4 статьи 358 УК Украины. Приговор предусматривает штраф в размере 8 500 гривен. Злоумышленница раскаялась и способствовала раскрытию преступления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

подделка (449) мобилизация (2925) инвалидность (194) Ровенская область (1290)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З третьою не мобілізують. Гадаю, то вона для пенсійного фонду зробила.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:59 Ответить
 
 