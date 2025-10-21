С помощью фотошопа и корректора подделала инвалидность для отсрочки сына от мобилизации: на Ривненщине оштрафована женщина

В Костопольском районном суде Ривненской области оштрафовали женщину, которая подделала документы об инвалидности, чтобы ее сын получил отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Костопольского районного суда, передает Цензор.НЕТ.

По данным суда, предпринимательница из села Зносичи в 2024 году сделала цифровую копию пенсионного удостоверения и справки МСЭК. С использованием фотошопа и корректора она изменила III группу инвалидности на II и передала документы сыну.

Суд признал женщину виновной в подделке и использовании поддельных документов по частям 1 и 4 статьи 358 УК Украины. Приговор предусматривает штраф в размере 8 500 гривен. Злоумышленница раскаялась и способствовала раскрытию преступления.

