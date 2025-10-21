С помощью фотошопа и корректора подделала инвалидность для отсрочки сына от мобилизации: на Ривненщине оштрафована женщина
В Костопольском районном суде Ривненской области оштрафовали женщину, которая подделала документы об инвалидности, чтобы ее сын получил отсрочку от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Костопольского районного суда, передает Цензор.НЕТ.
По данным суда, предпринимательница из села Зносичи в 2024 году сделала цифровую копию пенсионного удостоверения и справки МСЭК. С использованием фотошопа и корректора она изменила III группу инвалидности на II и передала документы сыну.
Суд признал женщину виновной в подделке и использовании поддельных документов по частям 1 и 4 статьи 358 УК Украины. Приговор предусматривает штраф в размере 8 500 гривен. Злоумышленница раскаялась и способствовала раскрытию преступления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий21.10.2025 17:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль