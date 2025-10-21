УКР
За допомогою фотошопу та коректора підробила інвалідність для відстрочки сина від мобілізації: на Рівненщині оштрафовано жінку

У Костопільському районному суді Рівненської області оштрафували жінку, яка підробила документи про інвалідність, щоб її син отримав відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Костопільського районного суду, передає Цензор.НЕТ.

За даними суду, підприємиця з села Зносичі у 2024 році зробила цифрову копію пенсійного посвідчення та довідки МСЕК. З використанням фотошопу та коректора вона змінила III групу інвалідності на II і передала документи синові.

Суд визнав жінку винною у підробленні та використанні підроблених документів за частинами 1 та 4 статті 358 КК України. Вирок передбачає штраф у розмірі 8 500 гривень. Зловмисниця розкаялася та сприяла розкриттю злочину.

підробка (456) мобілізація (3250) інвалідність (302) Рівненська область (1235)
З третьою не мобілізують. Гадаю, то вона для пенсійного фонду зробила.
