У Польщі затримали двох українців, які працювали на іноземну розвідку

Служба військової контррозвідки та Агентство внутрішньої безпеки затримали двох українців, які виконували завдання для іноземної розвідки. Затримані – 32-річна жінка та 34-річний чоловік.

Як повідомив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спеціальних служб, громадян України затримали в Катовіце. Жінка та чоловік віком 32 та 34 років мали виконувати завдання, поставлені іноземною розвідкою, передає Цензор.НЕТ.

Речник зазначив, що їхня діяльність включала, серед іншого, виявлення військового потенціалу Польщі та встановлення пристроїв для прихованого моніторингу критичної інфраструктури.

Деталі слідства та підозрювані дії

Слідчі встановили, що інформація, зібрана затриманими, стосувалася як польських військових, так і інфраструктури стратегічного значення, включаючи транспортні засоби, що використовуються для логістичного та військового забезпечення України.

Провадження веде Військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні. Затриманих підозрюють у скоєнні злочину за статтею – шпигунства на користь іноземної розвідки. Українців помістили під варту на 3 місяці.

Сплеск шпигунської активності та загроза диверсій

У польських спецслужбах наголошують, що подібні випадки не поодинокі. Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про вісім затримань у різних регіонах країни у зв’язку з підозрами у підготовці диверсій. Агентство внутрішньої безпеки Польщі має підстави вважати, що затримані працювали на користь спецслужб Російської Федерації.

Окрім цього, 16 жовтня ABW спільно з румунськими колегами заарештували громадянина України Данила Г., підозрюваного у шпигунській діяльності на території Польщі та Румунії. За інформацією слідства, він готував акти саботажу, включно зі спробами відправлення до України посилок із вибухівкою.

З початку масштабного вторгнення Росії проти України зафіксовано понад 110 випадків атак або спроб атак, пов’язаних із російськими спецслужбами. Більшість із них сталися у Польщі та Франції. За даними спецслужб, вербування агентів відбувається через даркнет і месенджер Telegram.

