Пытались отправить в Украину посылки со взрывчаткой: в Польше и Румынии задержаны три агента РФ

В Польше Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против страны и союзников Европейского Союза. В связи с этим в Польше задержали мужчину, еще двух украинских граждан, которые сотрудничали с ним, задержали в Румынии.

Диверсии с целью запугивания

Так, по результатам расследования установлено, что группа лиц, которые работали на российские разведывательные службы, готовила до 16 октября диверсии, заключавшиеся в отправке в Украину посылок со взрывчатыми и зажигательными материалами.

По информации прокуратуры, посылки должны были самовозгораться или взрываться во время транспортировки. Целью запланированных действий было запугивание населения и дестабилизация стран ЕС, которые поддерживают Украину. Однако посылки были перехвачены румынскими службами до того, как произошел взрыв.

Задержание и обвинения

Отмечается, что в Польше был задержан Даниил Г. Установлено, что он действовал совместно с другими лицами, выполняя задачи, порученные российскими спецслужбами. 17 октября окружной суд Варшавы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

В то же время сообщается, что в Румынии задержали еще двух граждан Украины, которые сотрудничали с подозреваемым Даниилом Г.

Суд Румынии принял решение о содержании под стражей задержанных в течение 30 дней.

Стоит заметить, что представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский заявил, что в течение последних месяцев сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали всего 55 человек, которые действовали во вред Польше и в интересах российской разведки.

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.