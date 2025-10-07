ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов из-за рисков диверсий, - The Financial Times

Из-за роста попыток диверсий и шпионской деятельности правительства ЕС вводят правила, по которым российские дипломаты должны согласовывать свои поездки и сообщать о них другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times.

Инициатива, которую продвигает Чехия, входит в состав нового пакета санкций, который готовит Брюссель в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для принятия пакета нужна единодушная поддержка всех государств-членов. По данным двух источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия, ранее выступавшая против меры, сняла свое вето.

По информации разведок ЕС, российские шпионы, прикрывающиеся дипломатическим статусом, часто координируют агентурную деятельность или операции за пределами страны, где они официально аккредитованы, чтобы избежать контроля со стороны контрразведки.

Чешское правительство настаивает на введении таких ограничений еще с мая прошлого года. Прага уже запретила въезд нескольким российским дипломатам, подозреваемым в разведывательной деятельности. В то же время сотни других дипломатов остаются аккредитованными в соседней Австрии и могут законно пересекать границу с Чехией.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что ограничения нужны для восстановления принципа взаимности:

"Нет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приехать в Прагу, когда пожелает. Мы должны применять строгую взаимность в выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией", - заявил Липавский изданию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия запретила въезд российским дипломатам без аккредитации на фоне увеличения количества диверсионных операций