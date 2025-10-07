ЄС обмежує пересування російських дипломатів через ризики диверсій, - The Financial Times
Через зростання спроб диверсій та шпигунської діяльності уряди ЄС запроваджують правила, за якими російські дипломати повинні погоджувати свої поїздки та повідомляти про них інші країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times.
Ініціатива, яку просуває Чехія, входить до складу нового пакета санкцій, який готує Брюссель у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. За даними двох джерел, обізнаних із ходом переговорів, Угорщина, яка раніше виступала проти заходу, зняла своє вето.
За інформацією розвідок ЄС, російські шпигуни, які прикриваються дипломатичним статусом, часто координують агентурну діяльність або операції за межами країни, де вони офіційно акредитовані, щоб уникнути контролю з боку контррозвідки.
Чеський уряд наполягає на запровадженні таких обмежень ще з травня минулого року. Прага вже заборонила в’їзд кільком російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності. Водночас сотні інших дипломатів залишаються акредитованими в сусідній Австрії й можуть законно перетинати кордон із Чехією.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що обмеження потрібні для відновлення принципу взаємності:
"Немає сенсу, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли забажає. Ми повинні застосовувати сувору взаємність у видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції", – заявив Ліпавський виданню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"73 года назад, в роддоме №6 ( "Снигирёвке"), во всём здании треснули и помутнели стекла. В грудях рожениц скисло молоко.
Новорожденные дети, разрывая свеженаложенные швы, в панике полезли обратно.
Сами собой завыли, безмолвные с блокады сирены воздушной тревоги.
Огромная летучая мышь, пылая и дымя привела к роддому три фигуры.
Это были не волхвы -Бальтасар, Каспар и Мелхисидек, а Дракула, Носферату и Берия.
Вахтера парализовало.
Троица прошла через приемный покой и поднялась в палату. Они принесли новорожденному дары: черенок швабры, баночку ботокса и вагину гимнастки.
Все это положили на тумбочку, низко поклонились младенцу Вове и ушли, перешагнув через санитарку, скончавшуюся от инфаркта.
Невзоров" (с)