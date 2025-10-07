УКР
ЄС обмежує пересування російських дипломатів через ризики диверсій, - The Financial Times

дипломати,рф

Через зростання спроб диверсій та шпигунської діяльності уряди ЄС запроваджують правила, за якими російські дипломати повинні погоджувати свої поїздки та повідомляти про них інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times.

Ініціатива, яку просуває Чехія, входить до складу нового пакета санкцій, який готує Брюссель у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. За даними двох джерел, обізнаних із ходом переговорів, Угорщина, яка раніше виступала проти заходу, зняла своє вето.

За інформацією розвідок ЄС, російські шпигуни, які прикриваються дипломатичним статусом, часто координують агентурну діяльність або операції за межами країни, де вони офіційно акредитовані, щоб уникнути контролю з боку контррозвідки.

Чеський уряд наполягає на запровадженні таких обмежень ще з травня минулого року. Прага вже заборонила в’їзд кільком російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності. Водночас сотні інших дипломатів залишаються акредитованими в сусідній Австрії й можуть законно перетинати кордон із Чехією.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що обмеження потрібні для відновлення принципу взаємності:
"Немає сенсу, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїхати до Праги, коли забажає. Ми повинні застосовувати сувору взаємність у видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції", – заявив Ліпавський виданню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації на тлі збільшення кількості диверсійних операцій

Автор: 

росія (68250) дипломати (574) Євросоюз (14257)
Які "дипломати"? - шпіони
показати весь коментар
07.10.2025 09:58 Відповісти
Диверсанти.
показати весь коментар
07.10.2025 10:00 Відповісти
***** у морозильнику святкує 73

"73 года назад, в роддоме №6 ( "Снигирёвке"), во всём здании треснули и помутнели стекла. В грудях рожениц скисло молоко.
Новорожденные дети, разрывая свеженаложенные швы, в панике полезли обратно.
Сами собой завыли, безмолвные с блокады сирены воздушной тревоги.
Огромная летучая мышь, пылая и дымя привела к роддому три фигуры.
Это были не волхвы -Бальтасар, Каспар и Мелхисидек, а Дракула, Носферату и Берия.
Вахтера парализовало.
Троица прошла через приемный покой и поднялась в палату. Они принесли новорожденному дары: черенок швабры, баночку ботокса и вагину гимнастки.
Все это положили на тумбочку, низко поклонились младенцу Вове и ушли, перешагнув через санитарку, скончавшуюся от инфаркта.
Невзоров" (с)
показати весь коментар
07.10.2025 10:03 Відповісти
Кстати, 73 года назад самка шакала выродила на свет в.в. *****. Не забудьте поставить свечку за упокой.
показати весь коментар
07.10.2025 10:08 Відповісти
тіки от питаннячко - якому саме з цих ****** 73?

показати весь коментар
07.10.2025 10:11 Відповісти
Та гнати їх треба втришия
показати весь коментар
07.10.2025 10:14 Відповісти
 
 