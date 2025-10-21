РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8770 посетителей онлайн
Новости Российские диверсии
1 486 4

Восемь человек задержаны в Польше по подозрению в подготовке диверсий, - Туск

Польский премьер Туск о диверсиях: задержаны восемь человек

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий", - говорится в заметке.

Польский премьер отметил, что сейчас дело находится на стадии рассмотрения, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия платит диверсантам в Европе криптовалютой, чтобы избежать отслеживания, - глава БНБ Польши Ценкевич

Угроза диверсий для Польши и Европы

В начале октября в Польше задержан агент ГРУ, который планировал диверсии с использованием дронов и консервных банок со взрывчаткой. Подобные операции готовились также в Литве и Германии. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нарушение воздушного пространства Польши и Румынии российскими дронами является частью длительной тактики проверки границ и диверсий со стороны президента РФ Владимира Путина.

В мае 2025 года Туск заявил, что за поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве в прошлом году стоят россияне.

А весной стало известно, что в Литве готовятся к новой волне диверсий, хотя уровень угрозы в стране не изменился.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов из-за рисков диверсий, - The Financial Times

Автор: 

Польша (8935) Туск Дональд (819) диверсия (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну головне що жодної ескалації не виявлено 🙄
показать весь комментарий
21.10.2025 09:29 Ответить
Шукайте краще. Там ци пі*арів набагато більше.
показать весь комментарий
21.10.2025 09:37 Ответить
цо,курва , рускі " рольнікі "?За такі справи, російске куйло добже плаці польскім лайдакам ,,,
показать весь комментарий
21.10.2025 09:40 Ответить
Консервні банки виявилися з-під камчатських крабів. Саме завдяки їм і вирахували «агента ГРУ»!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 09:50 Ответить
 
 