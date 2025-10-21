Восемь человек задержаны в Польше по подозрению в подготовке диверсий, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий", - говорится в заметке.

Польский премьер отметил, что сейчас дело находится на стадии рассмотрения, продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.

Угроза диверсий для Польши и Европы

В начале октября в Польше задержан агент ГРУ, который планировал диверсии с использованием дронов и консервных банок со взрывчаткой. Подобные операции готовились также в Литве и Германии. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нарушение воздушного пространства Польши и Румынии российскими дронами является частью длительной тактики проверки границ и диверсий со стороны президента РФ Владимира Путина.

В мае 2025 года Туск заявил, что за поджогом торгового центра Marywilska в Варшаве в прошлом году стоят россияне.

А весной стало известно, что в Литве готовятся к новой волне диверсий, хотя уровень угрозы в стране не изменился.

