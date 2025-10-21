Вісім осіб затримано в Польщі за підозрою у підготовці диверсій, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.
"Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій", - йдеться в дописі.
Польський прем’єр зазначив, що наразі справа знаходиться на стадії розгляду, тривають подальші оперативні заходи.
Загроза диверсій для Польщі та Європи
На початку жовтня у Польщі затримано агента ГРУ, який планував диверсії з використанням дронів і консервних банок із вибухівкою. Подібні операції готувалися також у Литві та Німеччині. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами є частиною тривалої тактики перевірки кордонів і диверсій з боку президента РФ Володимира Путіна.
У травні 2025 року Туск заявив, що за підпалом торгового центру Marywilska у Варшаві минулого року стоять росіяни.
А навесні стало відомо, що у Литві готуються до нової хвилі диверсій, хоча рівень загрози в країні не змінився.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль