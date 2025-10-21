УКР
Вісім осіб затримано в Польщі за підозрою у підготовці диверсій, - Туск

Польський прем’єр Туск про диверсії: затримано вісім осіб

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій",  - йдеться в дописі.

Польський прем’єр зазначив, що наразі справа знаходиться на стадії розгляду, тривають подальші оперативні заходи.

Загроза диверсій для Польщі та Європи

На початку жовтня у Польщі затримано агента ГРУ, який планував диверсії з використанням дронів і консервних банок із вибухівкою. Подібні операції готувалися також у Литві та Німеччині. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами є частиною тривалої тактики перевірки кордонів і диверсій з боку президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2025 року Туск заявив, що за підпалом торгового центру Marywilska у Варшаві минулого року стоять росіяни.

А навесні стало відомо,  що у Литві готуються до нової хвилі диверсій,  хоча рівень загрози в країні не змінився.

Польща (9104) Туск Дональд (601) диверсія (374)
Коментувати
Ну головне що жодної ескалації не виявлено 🙄
21.10.2025 09:29 Відповісти
Шукайте краще. Там ци пі*арів набагато більше.
21.10.2025 09:37 Відповісти
цо,курва , рускі " рольнікі "?За такі справи, російске куйло добже плаці польскім лайдакам ,,,
21.10.2025 09:40 Відповісти
Консервні банки виявилися з-під камчатських крабів. Саме завдяки їм і вирахували «агента ГРУ»!!!
