Намагалися відправити в Україну посилки з вибухівкою: у Польщі та Румунії затримано трьох агентів РФ

У Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі затримали чоловіка, ще двох українських громадян, які співпрацювали з ним, затримали в Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

Диверсії з метою залякування

Так, за результатами розслідування встановлено, що група осіб, які працювали на російські розвідувальні служби, готувала до 16 жовтня диверсії, що полягали у відправленні в Україну посилок із вибуховими та запальними матеріалами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією прокуратури, посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. Метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн ЄС, які підтримують Україну. Однак посилки були перехоплені румунськими службами до того, як стався вибух.

Затримання та обвинувачення

Зазначається, що в Польщі було затримано Данила Г. Встановлено, що він діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд Варшави обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Водночас повідомляється, що в Румунії затримали ще двох громадян України, які співпрацювали з підозрюваним Данилом Г.

Також читайте: ЄС обмежує пересування російських дипломатів через ризики диверсій, - The Financial Times

Суд Румунії ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих протягом 30 днів.

Варто зауважити, що речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що впродовж останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі та в інтересах російської розвідки.

Читайте: Росія платить диверсантам в Європі криптовалютою, щоб уникнути відстеження, - голова БНБ Польщі Ценкевич

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.